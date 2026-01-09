वडिलांच्या अंत्यसंस्कारासाठी कर्ज, 7 वर्षं फेडत राहिली; गरिबीत घरातील फर्निचरही विकले ; स्टार होण्याचा संघर्ष

प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि नृत्यदिग्दर्शिका फराह खानचा जन्म 9 जानेवारी 1965 रोजी झाला. त्यांचे वडील कामरान खान स्टंटमॅन होते आणि आई मेनका इराणी, हनी इराणी यांची बहीण, होत्या. फराहच्या कुटुंबाला सुरुवातीला मोठा वैभव होता; भव्य घर, इम्पाला कार आणि अनेक मालमत्ता. पण फराह फक्त 5 वर्षांची असताना त्यांच्या वडिलांनी ‘ऐसा भी होता है’ (1971) हा चित्रपट बनवला. हा चित्रपट अपयशी ठरल्यामुळे संपूर्ण कुटुंबावर आर्थिक संकट आले.
नुकसान भरून काढण्यासाठी वडिलांनी काही बी-ग्रेड चित्रपट बनवले, पण तेही अपयशी ठरले. परिणामी घरातील गाड्या, फर्निचर, ग्रामोफोन आणि दागिने विकावे लागले. कामरान खान नशेत हरवून गेले आणि घरातील वातावरण भांडणांनी भरले. फराह आणि तिच्या धाकट्या भावाचा साजिदचा बालपण हा अशा संघर्षात गेला.
लहानपणापासूनच फराहला नृत्याची आवड होती. 3-4 वर्षांच्या असताना पाहुण्यांसाठी ती हेलनसारखी तयार होऊन नृत्य करत असे. किशोरवयात तिने मायकल जॅक्सनची नक्कल करून नृत्य शिकले. घरातील आर्थिक अडचणींमुळे तिने काही काळ नृत्य थांबवले, पण चित्रपटगृहात जाऊन विविध गाणी पाहत प्रेरणा घेणारी फराह हळूहळू नृत्यात परत आली.
वडिलांच्या निधनाच्या वेळी फराह फक्त 17 वर्षांची होती. गरिबी इतकी होती की घरात फक्त 30 रुपये होते. फराहने भावासोबत रिक्षा भाड्याने नातेवाईकांकडे जाऊन अंत्यसंस्कारासाठी पैसे उधार मागितले. या कठीण काळात सलमान खानच्या वडिल सलीम खान यांनी मदत केली आणि घरासाठी रेशनाची व्यवस्था झाली.
फराहने लवकरच बॅकग्राउंड डान्सर म्हणून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. 1987 मध्ये ‘जलवा’ चित्रपटातील ‘फीलिंग हॉट हॉट हॉट’ गाण्यात तिने डान्स केल्याने तिला नृत्यदिग्दर्शनात (कोरियोग्राफी) काम मिळाले. सहाय्यक दिग्दर्शक म्हणून अनुभव मिळवून, ‘जो जीता वही सिकंदर’ चित्रपटात फराहला संधी मिळाली आणि तिचे कोरियोग्राफीचे काम प्रेक्षकांना आणि चित्रपटसृष्टीतील लोकांना आवडले.
फराहने नृत्यदिग्दर्शनात नाव कमावले आणि 20 वर्षांच्या वयात दिग्दर्शक होण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास सुरुवात केली. 2004 मध्ये ‘मैं हूँ ना’ चित्रपटातून दिग्दर्शन क्षेत्रात पदार्पण केले, जो सुपरहिट ठरला. त्यानंतर ‘ओम शांती ओम’, ‘तीस मार खान’, ‘हॅपी न्यू इयर’सारखे चित्रपट त्यांनी दिग्दर्शित केले.
आज फराह खान हिंदी सिनेमातील यशस्वी महिला दिग्दर्शक आणि नृत्यदिग्दर्शकांपैकी एक आहेत. ती दिग्दर्शन, नृत्यदिग्दर्शन, लेखन या प्रत्येक क्षेत्रात पारंगत आहे. काही महिन्यांपूर्वीच तिने आपले यूट्यूब चॅनल सुरू केले आहे, जिथून तिला चित्रपटांपेक्षा जास्त कमाई होत आहे आणि ती चाहत्यांशी थेट संवाद साधत आहे.
फराह खानची कथा हे स्पष्ट करते की, संघर्ष आणि आर्थिक अडचणींवर मात करून, कष्ट आणि प्रतिभेच्या जोरावर यश मिळवता येते.