कर्ज 5 ते 9 कोटी आणि वकिलांचा धक्कादायक दावा ; राजपाल यादव Case Update!

मुंबई: लोकप्रिय विनोदी अभिनेता Rajpal Yadav सध्या दिल्लीतील Tihar Jailमध्ये आहे. चित्रपट निर्मितीसाठी घेतलेलं कर्ज परतफेड करण्यात अपयश आल्याने त्याच्यावर ही वेळ ओढवली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असून, “सध्या माझ्याकडे पैसे नाहीत,” असं सांगत राजपाल यादव यांनी आत्मसमर्पण केल्याची माहिती समोर आली होती. आता या संपूर्ण प्रकरणात एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली असून त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात महत्त्वाचा खुलासा केला आहे.
हे प्रकरण 2010 सालातील आहे. ‘Ata Pata Lapata’ या चित्रपटाच्या निर्मितीसाठी राजपाल यादव यांनी दिल्लीतील एका व्यावसायिकाकडून 5 कोटी रुपयांचं कर्ज घेतलं होतं. चित्रपट निर्मितीच्या खर्चासाठी ही रक्कम उचलण्यात आली होती.
मात्र ठरलेल्या मुदतीत परतफेड न झाल्याने या कर्जावर व्याज चढत गेलं आणि एकूण थकबाकी सुमारे 9 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचल्याचं सांगितलं जात आहे. कर्जफेडीसाठी दिलेले काही धनादेश बाऊन्स झाल्याने संबंधित व्यावसायिकाने न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर हे प्रकरण कायदेशीर वादात परिवर्तित झालं.
राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी अलीकडील सुनावणीदरम्यान न्यायालयात सांगितलं की, अभिनेत्याने आतापर्यंत एकूण 2.5 कोटी रुपयांची परतफेड केली आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ते प्रयत्नशील असून न्यायालयाच्या आदेशांचा पूर्ण सन्मान केला जात आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. 'कर्ज बुडवण्याचा कोणताही हेतू नव्हता. मात्र आर्थिक अडचणींमुळे आणि प्रोजेक्ट्स अडकून राहिल्याने रोख प्रवाहावर परिणाम झाला,' असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला. उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्याबाबतही चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
याच प्रकरणात 2018 साली दिल्ली उच्च न्यायालयाने राजपाल यादव यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. चेक बाऊन्स आणि न्यायालयात खोटी प्रतिज्ञापत्रे सादर केल्याच्या आरोपांवरून न्यायालयाने कडक शब्दांत ताशेरे ओढले होते. त्या वेळीही या प्रकरणाची मोठी चर्चा झाली होती. मात्र शिक्षा भोगल्यानंतरही कर्जाचा मुद्दा पूर्णतः निकाली न निघाल्याने पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या.
तुरुंगात जाण्यापूर्वी राजपाल यादव यांनी 'सध्या माझ्याकडे पैसे नाहीत आणि कोणताही मित्र मदतीला पुढे आलेला नाही,' असं भावनिक विधान केलं होतं. त्यानंतर सोशल मीडियावर त्यांच्याबाबत सहानुभूतीची लाट उसळली. अनेक नेटकऱ्यांनी बॉलिवूड कलाकारांनी पुढे येऊन मदत करावी, अशी मागणी केली. अभिनेता Sonu Sood यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत राजपाल यादव यांना पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी केवळ आर्थिक मदतच केली नाही, तर आगामी चित्रपटासाठी साइनिंग अमाउंट देऊन कामाची संधीही उपलब्ध करून दिल्याचं समोर आलं.
‘Gem Tunes Music’चे मालक Rao Inderjit Singh यांनी 1.11 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली. तसेच बिहारचे माजी मंत्री आणि ‘Jan Shakti Janata Dal’चे अध्यक्ष Tej Pratap Yadav यांनी 11 लाख रुपयांची मदत देऊ केली.
याशिवाय Mika Singh, Guru Randhawa, Salman Khan, Ajay Devgn, Varun Dhawan आणि दिग्दर्शक David Dhawan यांनीही वैयक्तिक पातळीवर पाठिंबा दर्शवल्याची माहिती आहे.
काही अहवालांनुसार, 2026 मध्ये राजपाल यादव यांची एकूण संपत्ती सुमारे 50 ते 85 कोटी रुपयांच्या दरम्यान असल्याचं म्हटलं जातं. एका चित्रपटासाठी ते अंदाजे 1 ते 2 कोटी रुपये मानधन घेतात. त्याचबरोबर जाहिराती, ब्रँड प्रमोशन आणि स्टेज शोमधूनही त्यांची कमाई होते.
अलीकडे प्रदर्शित झालेल्या ‘Bhool Bhulaiyaa 2’साठी त्यांनी सुमारे 1.25 कोटी रुपये मानधन घेतल्याची चर्चा आहे, तर ‘Chandu Champion’साठी जवळपास 2 कोटी रुपये मानधन मिळाल्याचं सांगितलं जात आहे.