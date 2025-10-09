English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Harshada Khanvilkar On Old Age : झी मराठी पुरस्कार सोहळ्यात अभिनेत्री हर्षदा खानविलकरने खुलासा केला की, त्यांच्या म्हातारपणात कोण असणार त्यांचा आधार.   

Intern | Updated: Oct 9, 2025, 01:34 PM IST
वडीलांच्या निधनानंतर एकटेपण अनुभवत हर्षदा खानविलकरने खुलासा केला त्यांच्या म्हातारपणात कोण असणार त्यांचा आधार.

मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री हर्षदा खानविलकरने विविध मालिकांमध्ये आपला अभिनय सादर करून प्रेक्षकांच्या मनावर कायमची छाप पाडली आहे. त्यांच्या अभिनयाला प्रेक्षक आणि समीक्षक दोघांचेच कौतुक मिळाले आहे. सध्या त्या झी मराठीवरील ‘लक्ष्मी निवासी’ मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारत आहेत. अलीकडेच झी मराठीतर्फे आयोजित ‘उत्सव नात्यांचा’ पुरस्कार सोहळा पार पडला, ज्यामध्ये झी मराठीवरील वेगवेगळ्या मालिकांमध्ये काम करणाऱ्या कलाकारांचे गौरव करण्यात आले. या सोहळ्यात हर्षदा खानविलकर यांना सुद्धा पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले. झी मराठीच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर शेअर झालेल्या व्हिडिओमध्ये हर्षदा खानविलकरसह त्यांची धाकटी बहीण रंगमंचावर उपस्थित होती.

हर्षदा खानविलकरने या प्रसंगी सांगितले 'ही माझी धाकटी बहीण आहे. लहान असताना आमचे संबंध फार जवळचे नव्हते, पण जसजशी वेळ पुढे गेली, आम्ही आमच्या आयुष्यातले मोठे दुःख एकत्र पचवलं. आमचे वडील गेले, आणि त्यानंतर मला जाणवलं की मी आणि अर्चना एकमेकांवर खूप अवलंबून आहोत. आता ती माझ्यासाठी बहीण आहे, लेक आहे, कधीकधी आईसुद्धा आहे, आणि माझी बेस्ट फ्रेंड झाली आहे. तिने मला एक अनमोल गिफ्ट दिला आहे, तिचा मुलगा कुशल… ज्याला मी माझ्या ‘बुढापेचा सहारा’ मानते. कदाचित असा गिफ्ट मला कधीच कोणी देऊ शकणार नाही.'

हर्षदा खानविलकरसाठी त्यांच्या वडील सर्वस्व होते. वडीलांच्या निधनानंतर त्यांच्या आयुष्यात एकटेपणा आला आणि अद्याप त्या विवाहित नाहीत. परंतु बहिणीच्या मुलालाच त्या स्वतःचा मुलगा मानतात. कामाच्या बाबतीत हर्षदा खानविलकरने ‘पुढचं पाऊल’, ‘रंग माझा वेगळा’, ‘ऊन पाऊस’, ‘आभाळमाया’, ‘माझिया प्रियाला प्रीत कळेना’, ‘बुरे भी हम भले भी हम’, ‘जाऊ नको दूर बाबा’, ‘मुलगी पसंत आहे’ अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केले आहे. त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर स्थायी ठसा उमटवला आहे. हा खुलासा आणि पारितोषिक सोहळा सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चेत आला असून चाहत्यांनी हर्षदा खानविलकरच्या भावनिक अनुभवाचे कौतुक केले आहे.
 

FAQ

हर्षदा खानविलकरला पुरस्कार कोणत्या सोहळ्यात मिळाला?

हर्षदा खानविलकरला झी मराठीच्या ‘उत्सव नात्यांचा’ पुरस्कार सोहळा मध्ये त्यांच्या कामासाठी पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले.

हर्षदा खानविलकरच्या ‘बुढापेचा सहारा’ म्हणजे कोण?
हर्षदा खानविलकरच्या बहिणीचा मुलगा कुशल त्यांचा ‘बुढापेचा सहारा’ आहे. वडीलांच्या निधनानंतर आलेल्या एकटेपणात तो त्यांच्यासाठी आधार ठरतो.

हर्षदा खानविलकरने कोणत्या मालिकांमध्ये काम केले आहे?
त्यांनी ‘पुढचं पाऊल’, ‘रंग माझा वेगळा’, ‘ऊन पाऊस’, ‘आभाळमाया’, ‘माझिया प्रियाला प्रीत कळेना’, ‘बुरे भी हम भले भी हम’, ‘जाऊ नको दूर बाबा’, ‘मुलगी पसंत आहे’ अशा अनेक मालिकांमध्ये काम केले आहे आणि प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडली आहे.

 

