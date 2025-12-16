आलिशान गाड्यांच्या लांब रांगा! तान्या मित्तलची खरी श्रीमंती उजेडात आली; वडिलांना पाहून ती ढसाढस रडली

तान्या मित्तल पुन्हा एकदा सगळ्यांच्या लक्षात आली आहे. शोमध्ये तिने केलेल्या श्रीमंतीच्या दाव्यांवर अनेकदा स्पर्धक, होस्ट सलमान खान आणि प्रेक्षकांनी विश्वास ठेवला नाही, तर तिची खिल्ली उडवली. विशेष म्हणजे, तान्या नेहमीच घरात वडिलांचे नाव घेणे टाळत होती, ज्यामुळे तिच्या श्रीमंतीबाबत अनेक चर्चांना चालना मिळाली होती. पण आता तान्याने शेअर केलेल्या एका व्हिडिओने या सर्व अफवांना पूर्ण विराम दिला आहे.
घरी परतली तान्या आणि तिने कुटुंबाची भेट घेतली. याच भेटीचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये तान्या तिच्या वडिलांना पाहून स्वतःला सांभाळू शकली नाही आणि मिठी मारून रडू लागली. भावुक होताना तान्याने वडिलांना सांगितले, 'मी तुमचे नाव जाणूनबुजून घेतले नाही, कारण घरातील लोक तुमचे नाव घेऊन माझी खिल्ली उडवत होते.' व्हिडिओच्या सुरुवातीसच तान्याच्या घराबाहेर तिच्या स्वागतासाठी मोठी गर्दी जमलेली होती. तसेच घराबाहेर अनेक आलिशान गाड्यांची रांग उभी असल्याचे दिसत आहे. या व्हिडिओला पाहिल्यानंतर नेटकऱ्यांनी ‘तान्या खरंच श्रीमंत आहे!’ अशी प्रतिक्रिया दिली, तर काहींनी ‘अखेर हिचे वडील समोर आलेच’ असे म्हटले आहे.
तान्या मित्तलच्या घराबाहेरच्या या भावनिक क्षणांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर खूप व्हायरल झाले आहेत. तिच्या फॅन फॉलोईंगमध्येही मोठा वाढ झाला आहे. अनेकांनी तिच्या भावनिक प्रतिक्रियेला प्रचंड प्रेम दिले असून तिला टाळण्यात आलेल्या चर्चांची शेवटची उत्तरं मिळाली असल्याची भावना व्यक्त केली आहे.
तान्या मित्तल केवळ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नाही, तर ती एक यशस्वी मॉडेल, उद्योजिका आणि मिस एशिया टूरिझम २०१८ विजेतीही आहे. तिने ‘हँडमेड लव्ह’ नावाचा स्वतःचा हँडबॅग ब्रँड यशस्वीपणे सुरू केला आहे. तिच्या इन्स्टाग्राम बायोमध्ये ती स्वतःला सर्वात कमी वयाची मिलिनेअर म्हणून सांगते. अंदाजे तिच्याकडे सुमारे २ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. यानंतर, तान्याने तिच्या मूळ गावाजवळील एक छोटे गाव दत्तक घेतले असून, ती दोन मुलांची पालक म्हणून त्यांचा शिक्षण आणि गरजांची जबाबदारी उचलते. यामुळे तिच्या सामाजिक जबाबदाऱ्यांबाबतही तिच्या चाहत्यांनी कौतुक केले आहे.
यापूर्वी तान्या स्टायलिस्टसह पेमेंट विवादात सापडली होती, तसेच तिच्या श्रीमंतीबाबत अनेक अफवा पसरल्या होत्या. पण वडिलांसोबतच्या या भावनिक भेटीनंतर आणि व्हिडिओच्या शेअरनंतर तिच्या श्रीमंतीबाबतचे सर्व संशय दूर झाले आहेत. आता तिच्या चाहत्यांना आणि सोशल मीडिया युजर्सना स्पष्ट संदेश मिळाला आहे की तान्या खरी श्रीमंत आणि यशस्वी आहे.
सोशल मीडियावर अनेकांनी तिच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तिला तिच्या यशासाठी आणि सामाजिक कामांसाठी कौतुक केले आहे, तर काहींनी तिच्या वडिलांसोबतच्या भावनिक क्षणांची दखल घेतली आहे. व्हिडिओ पाहून लोकांनी 'तान्या मित्तल ही खरंच मिलिनेअर आहे आणि तिची श्रीमंती खरी आहे' असे म्हटले आहे. तान्या मित्तल आता फक्त ‘बिग बॉस’च्या चर्चित कंटेस्टंट म्हणूनच नव्हे तर समाजसेवी, व्यवसायिक आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर म्हणूनही लोकांच्या मनात स्थिर झाली आहे. तिच्या जीवनातील या भावनिक क्षणांनी तिच्या यशस्वी आणि श्रीमंत व्यक्तिमत्त्वाची खरी ओळख प्रेक्षकांसमोर आणली आहे.