'ते दोघे खूप जवळ...' 'अग्निसाक्षी’च्या सेटवर नाना पाटेकर आणि मनीषा कोईराला यांच्यात होती खास जवळीक? लेखकाचा खुलासा

बॉलिवूडमधील काही जुन्या चित्रपटांच्या पडद्यामागच्या आठवणी आजही चाहत्यांची उत्सुकता वाढवतात. १९९६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘अग्निसाक्षी’ या चित्रपटाशी संबंधित असाच एक किस्सा सध्या चर्चेत आला आहे. प्रसिद्ध लेखक आणि पटकथाकार रणबीर पुष्प यांनी नुकत्याच झालेल्या एका मुलाखतीत नाना पाटेकर आणि मनीषा कोईराला यांच्या नात्याबद्दल भाष्य केले.
सिद्धार्थ कन्नन यांच्यासोबतच्या संवादात रणबीर पुष्प यांनी सांगितले की, ‘अग्निसाक्षी’च्या शूटिंगदरम्यान नाना पाटेकर आणि मनीषा कोईराला यांच्यात चांगली जवळीक होती. मात्र, त्याला प्रेमसंबंध म्हणावे की केवळ घट्ट मैत्री, याबाबत त्यांनी ठाम मत व्यक्त केले नाही. त्यांच्या मते, दोघांमध्ये एकमेकांना समजून घेण्याची चांगली क्षमता होती. एखाद्या प्रसंगावर काम करण्यापूर्वी ते एकमेकांशी चर्चा करत आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या अभिनयातही जाणवत असे. त्यामुळे पडद्यावर त्यांच्यातील केमिस्ट्री सहजपणे दिसून यायची.
मुलाखतीदरम्यान सिद्धार्थ कन्नन यांनी रणबीर पुष्प यांना दोघांची मैत्री नेमकी किती घट्ट होती, असा प्रश्न विचारला. त्यावर त्यांनी दोघांमध्ये नक्कीच चांगली मैत्री आणि समज असल्याचे सांगितले. मात्र, ही जवळीक प्रेमसंबंधांपर्यंत पोहोचली होती का, असे विचारले असता रणबीर पुष्प यांनी सांगितले की, शूटिंगच्या काळात त्यांनी या नात्याकडे त्या दृष्टीने कधी पाहिलेच नव्हते. त्यांचे लक्ष प्रामुख्याने चित्रपटातील दृश्ये आणि कामावरच असायचे.
रणबीर पुष्प यांच्या म्हणण्यानुसार, नाना पाटेकर आणि मनीषा कोईराला यांच्या नात्याबद्दलच्या चर्चा त्यांना नंतर ऐकायला आणि वाचायला मिळाल्या. मात्र, सेटवर असताना त्यांनी दोघांमधील नात्याबाबत कोणताही वेगळा अंदाज बांधला नव्हता.
दरम्यान, ‘अग्निसाक्षी’मध्ये नाना पाटेकर आणि मनीषा कोईराला यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकारल्या होत्या. पार्थो घोष दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा सूरज कपूर आणि त्याची पत्नी शिवांगी यांच्या आयुष्याभोवती फिरते. शिवांगीच्या गूढ भूतकाळामुळे कथेला वेगळे वळण मिळते आणि नाना पाटेकर यांनी साकारलेले विश्वनाथ हे पात्र अचानक समोर आल्यानंतर संघर्ष अधिक तीव्र होतो.
चित्रपटातील नाना आणि मनीषा यांची पडद्यावर दिसलेली केमिस्ट्री त्यावेळीही चर्चेचा विषय ठरली होती. आता रणबीर पुष्प यांच्या आठवणींमुळे त्या काळातील त्यांच्या सेटवरील समीकरणाबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा रंगली आहे.