‘फुलवंती’सारखं खऱ्या आयुष्यात प्रेम? गश्मीरचं धक्कादायक उत्तर…

मराठी सिनेसृष्टीतील एक मोस्ट हँडसम आणि चर्चित अभिनेता म्हणून गश्मीर महाजनीची ओळख आहे. प्राजक्ता माळीसोबत साकारलेला ‘फुलवंती’ चित्रपट प्रेक्षकांना आजही आठवणीत आहे. या चित्रपटात गश्यकरच्या अभिनयाचं आणि चार्मिंग लूकचं भरभरून कौतुक झालं. अभिनयासोबतच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची सादगी आणि स्टाइल ही त्यांना चाहत्यांच्या मनात विशेष स्थान देणारी आहे. गश्किल वैवाहिक जीवनात स्थिर असून त्याला एक मुलगाही आहे. त्यांनी 2024 मध्ये गौरी देशमुखसोबत लग्न केले. विवाहानंतरही गश्यकर अभिनयाच्या क्षेत्रात सक्रिय आहेत आणि विविध चित्रपट, कार्यक्रम आणि सोशल मीडियावर त्यांच्या सहभागामुळे चाहते त्यांच्याशी सतत जोडलेले आहेत. नुकतंच त्यांनी सोशल मीडियावर ‘आस्क गश’ या प्रश्नोत्तर सत्रात चाहत्यांच्या प्रश्नांना खुलासा दिला. या सत्रात एका चाहत्याने विचारलं, 'फुलवंती सिनेमात दाखवलं तसंच खऱ्या आयुष्यातही नकळत तू कोणा दुसऱ्या महिलेच्या प्रेमात पडलास तर?' यावर गश्यकरने स्पष्ट केले, 'प्रेमात पडणं हे कधीच नकळत होत नसतं.' ‘फुलवंती’ सिनेमात गश्यकरने शास्त्रीबुवांची भूमिका साकारली होती. शास्त्रीबुवा विवाहित असूनही नकळत फुलवंतीच्या प्रेमात पडतात. पण, हे प्रेम ते तिला कधीही व्यक्त करत नाहीत आणि आपल्या पत्नीसोबत निघून जातात. ही अव्यक्त प्रेमकहाणी प्रेक्षकांच्या मनात गोड आठवण म्हणून राहते. गश्यकरने या उत्तराद्वारे स्पष्ट केले की, खऱ्या आयुष्यात नकळत प्रेमात पडणं शक्य नसतं, आणि प्रेमाचे अनुभव पूर्णपणे जाणीवपूर्वक आणि भावनिक असतात. त्यांच्या या प्रामाणिक आणि स्पष्ट उत्तरामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे, तसेच त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दलही चाहत्यांना अधिक माहिती मिळाली आहे. गश्यकर सोशल मीडियावर त्यांच्या ‘आस्क गश’ सत्राद्वारे चाहते आणि चाहत्यांशी थेट संवाद साधतात.
यामध्ये त्यांनी त्यांच्या चित्रपटांतील अनुभव, वैयक्तिक जीवनातील क्षण आणि अभिनयाशी संबंधित गोष्टी शेअर केल्या आहेत. या सत्रांमुळे चाहते त्यांच्याशी भावनिक पातळीवर जोडलेले राहतात आणि त्यांचे विचार जाणून घेण्यात रस घेतात. गश्यकर महाजनीच्या या उत्तराने स्पष्ट झाले की, चित्रपटातील कल्पित प्रेमकथा आणि खऱ्या आयुष्यातील प्रेम यात फरक असतो. जरी ‘फुलवंती’सारखी प्रेमकहाणी अत्यंत गोड आणि भावनिक आहे, तरी खऱ्या जीवनात प्रेम पूर्णपणे जाणीवपूर्वक आणि समजून घेतले जाणारे असते. या उत्तरामुळे प्रेक्षक आणि चाहत्यांना गश्यकरच्या वैयक्तिक मूल्यांबद्दल आणि प्रेमाबद्दलची त्यांची दृष्टी समजून घेता आली आहे. त्यांच्या साधेपणाने आणि प्रामाणिकपणाने चाहते त्यांच्याशी अधिक जोडले गेले आहेत, आणि हा अनुभव फक्त त्यांचे अभिनय कौशल्य नाही तर त्यांच्या मानवी मूल्यांचेही दर्शन घडवतो. गश्यकर महाजनीने सोशल मीडियावरून दिलेला हा खुलासा त्याच्या चाहत्यांसाठी एक वेगळाच अनुभव ठरला आहे – चित्रपटातील रोल आणि खऱ्या आयुष्यातील वास्तव यातील फरक समजून घेण्याचा आणि त्यांच्या भावनिक दृष्टिकोनाचा थेट अनुभव घेण्याचा.
FAQ
गश्मीर महाजनीने चाहत्याला दिलेलं उत्तर काय होतं?
एका चाहत्याने विचारलं होतं, “फुलवंती सिनेमात दाखवलं तसंच खऱ्या आयुष्यातही नकळत दुसऱ्या महिलेच्या प्रेमात पडलास तर?”
यावर गश्मीरने उत्तर दिलं, “प्रेमात पडणं हे कधीच नकळत होत नसतं.”
‘फुलवंती’ सिनेमात गश्करची भूमिका काय होती?
सिनेमात गश्मीरने शास्त्रीबुवांची भूमिका साकारली होती. शास्त्रीबुवा विवाहित असूनही नकळत फुलवंतीच्या प्रेमात पडतात, पण हे प्रेम ते तिच्यासमोर कधीही व्यक्त करत नाहीत आणि आपल्या पत्नीसोबत राहतात.
गश्मीर महाजनी सोशल मीडियावर काय करतात?
गश्मीर इन्स्टाग्रामवर ‘आस्क गश’ सत्राद्वारे चाहते आणि चाहत्यांशी संवाद साधतात. यामध्ये ते वैयक्तिक अनुभव, अभिनयाशी संबंधित प्रश्न आणि चाहत्यांच्या प्रश्नांना थेट उत्तरं देतात.