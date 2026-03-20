कात्री लावलेल्या 9 बोल्ड सीनसह पुन्हा प्रदर्शित होणार सई ताम्हणकरचा चित्रपट, मानवी तस्करी, देहव्यापार अन् सुन्न करणारी कथा

Sai Tamhankar Bold Movie: दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात एक खास जागा निर्माण करणारी अभिनेत्री म्हणजे सई ताम्हणकर. 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या तिच्या एका चित्रपटाने प्रक्षकांना सुन्न केलं होतं. या चित्रपटातील अनेक सीनवर सेंन्सरने कात्री चालवली होती. मात्र आता हा चित्रपट कट झालेल्या नऊही सीनसह प्रक्षांच्या भेटीला येणार आहे.

प्रिती वेद | Updated: Mar 20, 2026, 09:59 AM IST
Mrunal Thakur: मराठी प्रेक्षकांनी सई ताम्हणकरला नेहमीच हटके पण साध्या सोप्या भुमिकेत पाहिलं होतं मात्र या चित्रपटाने चाहत्यांना भलतंच चकित केलं. या चित्रपटात मृणाल ठाकुर पहिल्यांदाच चहत्यांसोमर आली. सई ताम्हणकर प्रमाणे तिनं देखील बरिच प्रशंसा मिळवली. हा चित्रपट 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेला 'लव्ह सोनिया'  आहे.  या चित्रपटात मृणालने सोनियाची भूमिका साकारली होती, जी आपल्या बहिणीला वाचवण्यासाठी मानवी तस्करीच्या प्रकरणात स्वतःला गोवते. या चित्रपटात मृणालने मुख्य भूमिका साकारली होती, ज्यासाठी तिला खूप प्रशंसा मिळाली. आता, चित्रपटातील काही दृश्ये प्रेक्षकांसमोर आणली जाणार आहेत. अभिनेत्रीने काल (19 मार्च) एका इंस्टाग्राम पोस्टमध्ये सांगितले की, चित्रपटातील नऊ दृश्ये, जी यापूर्वी कधीही सार्वजनिकरित्या प्रदर्शित झाली नव्हती, ती आता प्रदर्शित केली जात आहेत.

मृणाल ठाकूरची खास पोस्ट

चित्रपटाचे पोस्टर शेअर करत मृणालने लिहिले, "दहा वर्षांपूर्वी मी पहिल्यांदा एका चित्रपटाच्या सेटवर पाऊल ठेवले होते. ते एक स्वप्न, एक नवी सुरुवात आणि मी कधीही कल्पना न केलेल्या आयुष्याची सुरुवात होती. यासाठी मी नेहमीच कृतज्ञ राहीन."

अभिनेत्रीने पुढे सांगितले की, नऊ न पाहिलेली दृश्ये शुक्रवारी सकाळी 10 वाजता यूट्यूबवर प्रदर्शित होतील. तबरेज नूरानी दिग्दर्शित 'लव्ह सोनिया' हा चित्रपट 2018 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. सई ताम्हणकर आणि मृणाल व्यतिरिक्त, या चित्रपटात मनोज बाजपेयी, रिचा चड्ढा, फ्रीडा पिंटो, राजकुमार राव, आदिल हुसेन, अनुपम खेर आणि डेमी मूर यांनी भूमिका साकारल्या होत्या. 'लव्ह सोनिया'ने मानवी तस्करीच्या गंभीर समस्येवर प्रकाश टाकला होता.

कधी आणि कुठे पहाल?

'लव्ह सोनिया'च्या माध्यमातून दिग्दर्शकाने मानवी तस्करीच्या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले आणि प्रेक्षकांना खास चित्रपट दिला. हा चित्रपट दोन बहिणींची कथा सांगतो. एका मुलीला कर्जबाजारी वडील विकतात आणि दुसरी (सोनिया) तिला वाचवण्याच्या प्रयत्नात मुंबईच्या रेड-लाइट एरियात आणि मानवी तस्करीच्या धोकादायक जाळ्यात अडकते. चित्रपटाचा क्लायमॅक्स मेंदूचे चिथवडे उवणारा आहे. 

मृणाल लवकरच 'डकैत: एक प्रेम कथा' या चित्रपटात दिसणार आहे. शेनिल देव दिग्दर्शित या चित्रपटाची कथा एका प्रेमयुगुलाभोवती फिरते, जिथे प्रेयसीने विश्वासघात केल्यानंतर तरुण सूडाचा मार्ग निवडतो. हा चित्रपट 10 एप्रिल रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. त्याशिवाय सई ताम्हणकरदेखील तिच्या अगामी प्रोजेक्टवर काम करत आहे. 

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.

Tags:
Love SoniaMrunal ThakurSai Tamhankarbollywood

