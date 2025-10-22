'हिंदूंनो मुस्लिमांसारखे होऊ नका', जावेद अख्तर यांच्या विधानावर संतापला लकी अली, म्हणाला 'F**k..., राक्षसांनाही'

Lucky Ali on Javed Akhtar: ज्येष्ठ गीतकार जावेद अख्तर यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे ज्यामध्ये त्यांनी हिंदूंना मुस्लिमांप्रमाणे होऊ नका असा सल्ला दिला आहे. त्यांच्या या विधानावर गायक लकी अलीने संताप व्यक्त केला आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत त्यांच्यावर टीका केली आहे. दरम्यान जावेद अख्तर यांचा हा व्हिडीओ जुना आहे. मात्र तो कोणत्या कार्यक्रमातील आहे हे स्पष्ट झालेलं नाही.
जावेद अख्तर यांचा एक व्हिडीओ एका एक्स युजरने शेअर केला होता, ज्यामध्ये त्यांनी आजच्या भारतातील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकशाहीबद्दल मत मांडलं होतं. लकी अली या पोस्टवर व्यक्त झाला असून, आपला संताप व्यक्त केला आहे. "जावेद अख्तर यांच्यासारखे अजिबात होऊ नका. अजिबात ओरिजिनिल नाही आणि फक्त घाणेरडे बनावट," असं त्याने म्हटलं आहे.
जावेद अख्तर यांनी 1975 च्या शोले चित्रपटातील "युंकी ये कौन बोला" या सीनबद्दल भाष्य करताना केलेल्या विधानावर लकी अली व्यक्त झाला आहे. जावेद अख्तर सांगत आहेत की, "शोलेमध्ये एक सीन होता ज्यामध्ये धर्मेंद्र शंकराच्या मूर्तीमागे लपून बोलत असतो आणि हेमा मालिनीला वाटतं की स्वत: शंकर भगवान तिच्याशी बोलत आहेत. आज असं दृश्य असणं शक्य आहे का? नाही, मी आज असा सीन लिहिणार नाही. 1975 मध्ये (शोले प्रदर्शित झाला तेव्हा) हिंदू नव्हते का? धार्मिक लोक नव्हते का? नक्कीच होते"
"खरं तर, मी रेकॉर्डवर सांगत आहे, मी ते इथेच सांगत नाहीये. राजू हिरानी आणि मी पुण्यात अनेक प्रेक्षकांसमोर होतो आणि सांगितलं की, 'मुस्लिमांसारखे बनू नका. त्यांना स्वतःसारखे बनवा. तुम्ही मुस्लिमांसारखे बनत आहात'. ही एक शोकांतिका आहे," असं जावेद अख्तर बोलत असल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.
दरम्यान लकी अलीने आणखी एक पोस्ट शेअर करत आपण चुकीची वापरल्याचं म्हणत दिलगिरी व्यक्त केली. "माझा अर्थ असा होता की अहंकार घाणेरडा आहे. माझ्याकडून संवाद साधताना चुकीच्या पद्धतीने गेलं. राक्षसांनाही भावना असू शकतात आणि जर मी कोणाचाही राक्षसीपणा दुखावला असेल तर मी माफी मागतो".
what I meant was that arrogance is ugly.... it was a mistaken communique' on my part.... monsters may have feelings too and I apologise if I hurt anyones monstrosity.......
— Lucky Ali (@luckyali) October 22, 2025
जावेद अख्तर यांनी सोशल मीडियावरुन जातीय आणि द्वेषपूर्ण विधानं करत ट्रोल करणाऱ्यांना अनेकदा सुनावलं आहे. गेल्या महिन्यात, मुस्लिम संघटना जमियत उलेमा-ए-हिंदने जावेद अख्तर यांना प्रमुख पाहुणे म्हणून निमंत्रण देण्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर कोलकाता येथील सांस्कृतिक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला होता. यावर त्यांनी आपल्याला हिंदू आणि मुस्लिम कट्टरपंथी दोन्हीकडून सतत द्वेष मिळतो असं उत्तर दिलं होतं.
"काही जण मला जिहादी म्हणतात आणि मी पाकिस्तानात स्थलांतरित व्हावे असं सांगतात. काही जण म्हणतात की मी काफिर आहे आणि मी 100 टक्के नरकात जाईन आणि मी माझं नाव बदलले पाहिजे, मला मुस्लिम नाव असण्याचा अधिकार नाही," असंही त्यांनी सांगितलं होतं.
FAQ
1) लकी अली आणि जावेद अख्तर यांच्यातील सध्याचा वाद नेमका काय आहे?
उत्तर: २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी एक जुना व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हा वाद सुरू झाला. व्हिडिओमध्ये जावेद अख्तर हिंदूंना "मुस्लिमांसारखे होऊ नका" असं सांगताना दिसतात. यावर लकी अलीने त्यांना "कधीच मूळ नसलेला आणि अतिशय कुरूप" असं म्हणत टीका केली. नंतर लकी अलीने एक प्रकारचं माफी मागितल्यासारखं स्पष्टीकरण दिलं, ज्यात "राक्षसांना भावना असू शकतात" असं लिहिलं.
2) जावेद अख्तर यांनी व्हिडिओमध्ये नेमकं काय म्हटलं?
उत्तर: जावेद अख्तर एका सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना म्हणाले, "हिंदूंनो, मुस्लिमांसारखे होऊ नका. त्यांना तुमच्यासारखे बनवा. तुम्ही मुस्लिमांसारखे होताय, ही एक त्रासदायक गोष्ट आहे." ते १९७५ च्या चित्रपट 'शोले'मधील एका दृश्याचा उल्लेख करत भारतातील लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सांस्कृतिक बदलांबाबत बोलत होते. त्यांचं म्हणणं असं होतं की, भारताची ताकद ही सहिष्णुता आणि लोकशाही आहे, जी इतर ठिकाणी दिसत नाही.
3) लकी अलीने जावेद अख्तरवर काय टीका केली?
उत्तर: लकी अलीने एक्स (ट्विटर) वर प्रतिक्रिया देत लिहिलं, "जावेद अख्तरसारखे होऊ नका, कधीच मूळ नसलेला आणि अतिशय कुरूप (ugly as f***)." ही टीका व्हायरल व्हिडिओ शेअर करणाऱ्या पोस्टवर आली, ज्यात अख्तर यांना "अपमानजनक आणि पूर्वग्रहपूर्ण" म्हटलं होतं.