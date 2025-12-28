English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • 130 वर्षांपूर्वी ती संध्याकाळ नसती तर थिएटरच नसते? एका छोट्या प्रयोगाने बदललं संपूर्ण मनोरंजनविश्व

130 वर्षांपूर्वी ती संध्याकाळ नसती तर थिएटरच नसते? एका छोट्या प्रयोगाने बदललं संपूर्ण मनोरंजनविश्व

28 डिसेंबर 1895 हा असा दिवस होता ज्यामध्ये 33 लोकांनी पहिल्यांदा काही तरी वेगळं पाहिलं. ज्यामुळे हा दिवस इंडस्ट्रीसाठी खास मानला जातो.    

सोनेश्वर पाटील | Updated: Dec 28, 2025, 11:18 AM IST
130 वर्षांपूर्वी ती संध्याकाळ नसती तर थिएटरच नसते? एका छोट्या प्रयोगाने बदललं संपूर्ण मनोरंजनविश्व

28 डिसेंबर 1895 ही तारीख जगाच्या इतिहासात विशेषतः सिनेमाच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड मानली जाते. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस त्या दिवशी नेहमीसारखी नव्हती. कारण याच दिवशी ल्यूमियर बंधू – ऑगस्त ल्यूमियर आणि लुई ल्यूमियर यांनी पहिल्यांदाच सामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट लावून चित्रपटांचे प्रदर्शन केले. यालाच आधुनिक सिनेमाची औपचारिक सुरुवात मानली जाते.

Add Zee News as a Preferred Source

हे ऐतिहासिक प्रदर्शन पॅरिसमधील ग्रँड कॅफेच्या तळघरात असलेल्या ‘सलोन इंडिएन डु ग्रँड कॅफे’ येथे पार पडले. इतिहासकारांच्या मते, प्रयोगशाळेपुरता मर्यादित असलेला चलचित्राचा प्रवास याच क्षणी सार्वजनिक मनोरंजनाच्या माध्यमात रूपांतरित झाला.

प्रेक्षकांनी पहिल्यांदाच पाहिल्या चालत्या प्रतिमा

या प्रदर्शनात ल्यूमियर बंधूंनी त्यांच्या क्रांतिकारी शोधाचा – सिनेमॅटोग्राफचा वापर केला. ही एक अशी यंत्रणा होती जी एकाच वेळी कॅमेरा, फिल्म प्रोसेसर आणि प्रोजेक्टरचे काम करू शकत होती. त्या संध्याकाळी जवळपास 33 प्रेक्षकांनी तिकीट काढून काही लघु चलचित्र पाहिले.

यामधील सर्वात प्रसिद्ध चित्रफीत म्हणजे ‘ल्यूमियर फॅक्टरीतून बाहेर पडणारे कामगार’. याशिवाय, रेल्वे स्थानकात येणारी ट्रेन, तसेच दैनंदिन जीवनातील साधे प्रसंग दाखवणाऱ्या काही छोटे चित्रपट दाखवण्यात आले. चालत्या प्रतिमा मोठ्या पडद्यावर पाहून अनेक प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले, काहींना तर ते दृश्य खरेच समोर येत असल्याचा भास झाला.

इतिहासकार आणि पुस्तकांमधील उल्लेख

जगप्रसिद्ध The Oxford History of World Cinema या पुस्तकात 28 डिसेंबर 1895 या तारखेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या पुस्तकानुसार, याच दिवशी चलचित्र प्रयोगशाळेच्या चौकटीतून बाहेर पडून सार्वजनिक मनोरंजनाचे प्रभावी माध्यम बनले.

तसेच प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रपट इतिहासकार जॉर्ज सादूल यांच्या Histoire Générale du Cinéma या पुस्तकातही या दिवसाला सिनेमाचा सामाजिक जन्म असे संबोधण्यात आले आहे. कारण याच दिवशी चित्रपट पहिल्यांदा व्यावसायिक आणि सार्वजनिक अनुभव ठरला.

28 डिसेंबर 1895 का मानली जाते ऐतिहासिक तारीख?

ल्यूमियर बंधूंआधीही चालत्या चित्रांवर प्रयोग झाले होते. मात्र, सर्वसामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट लावून नियमित स्वरूपात आयोजित केलेले हे पहिले प्रदर्शन होते. त्यामुळेच 28 डिसेंबर 1895 ही तारीख चित्रपट इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

आज सिनेमा डिजिटल तंत्रज्ञान, व्हीएफएक्स, 3D, IMAX आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, हा संपूर्ण प्रवास एका छोट्या कॅफेच्या तळघरातून सुरू झाला, जिथे काही मिनिटांच्या चालत्या प्रतिमांनी जगाच्या कल्पनाशक्तीला कायमचे नवे वळण दिले.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
HollywoodCinema HistoryMoviesbox officeWorld Cinema

इतर बातम्या

रेखासोबत रोमान्स करताना अचानक बेडरुमध्येच... 1981मधील चित्...

मनोरंजन