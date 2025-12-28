130 वर्षांपूर्वी ती संध्याकाळ नसती तर थिएटरच नसते? एका छोट्या प्रयोगाने बदललं संपूर्ण मनोरंजनविश्व

28 डिसेंबर 1895 ही तारीख जगाच्या इतिहासात विशेषतः सिनेमाच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड मानली जाते. फ्रान्सची राजधानी पॅरिस त्या दिवशी नेहमीसारखी नव्हती. कारण याच दिवशी ल्यूमियर बंधू – ऑगस्त ल्यूमियर आणि लुई ल्यूमियर यांनी पहिल्यांदाच सामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट लावून चित्रपटांचे प्रदर्शन केले. यालाच आधुनिक सिनेमाची औपचारिक सुरुवात मानली जाते.
हे ऐतिहासिक प्रदर्शन पॅरिसमधील ग्रँड कॅफेच्या तळघरात असलेल्या ‘सलोन इंडिएन डु ग्रँड कॅफे’ येथे पार पडले. इतिहासकारांच्या मते, प्रयोगशाळेपुरता मर्यादित असलेला चलचित्राचा प्रवास याच क्षणी सार्वजनिक मनोरंजनाच्या माध्यमात रूपांतरित झाला.
या प्रदर्शनात ल्यूमियर बंधूंनी त्यांच्या क्रांतिकारी शोधाचा – सिनेमॅटोग्राफचा वापर केला. ही एक अशी यंत्रणा होती जी एकाच वेळी कॅमेरा, फिल्म प्रोसेसर आणि प्रोजेक्टरचे काम करू शकत होती. त्या संध्याकाळी जवळपास 33 प्रेक्षकांनी तिकीट काढून काही लघु चलचित्र पाहिले.
यामधील सर्वात प्रसिद्ध चित्रफीत म्हणजे ‘ल्यूमियर फॅक्टरीतून बाहेर पडणारे कामगार’. याशिवाय, रेल्वे स्थानकात येणारी ट्रेन, तसेच दैनंदिन जीवनातील साधे प्रसंग दाखवणाऱ्या काही छोटे चित्रपट दाखवण्यात आले. चालत्या प्रतिमा मोठ्या पडद्यावर पाहून अनेक प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले, काहींना तर ते दृश्य खरेच समोर येत असल्याचा भास झाला.
जगप्रसिद्ध The Oxford History of World Cinema या पुस्तकात 28 डिसेंबर 1895 या तारखेचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या पुस्तकानुसार, याच दिवशी चलचित्र प्रयोगशाळेच्या चौकटीतून बाहेर पडून सार्वजनिक मनोरंजनाचे प्रभावी माध्यम बनले.
तसेच प्रसिद्ध फ्रेंच चित्रपट इतिहासकार जॉर्ज सादूल यांच्या Histoire Générale du Cinéma या पुस्तकातही या दिवसाला सिनेमाचा सामाजिक जन्म असे संबोधण्यात आले आहे. कारण याच दिवशी चित्रपट पहिल्यांदा व्यावसायिक आणि सार्वजनिक अनुभव ठरला.
ल्यूमियर बंधूंआधीही चालत्या चित्रांवर प्रयोग झाले होते. मात्र, सर्वसामान्य प्रेक्षकांसाठी तिकीट लावून नियमित स्वरूपात आयोजित केलेले हे पहिले प्रदर्शन होते. त्यामुळेच 28 डिसेंबर 1895 ही तारीख चित्रपट इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
आज सिनेमा डिजिटल तंत्रज्ञान, व्हीएफएक्स, 3D, IMAX आणि स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मपर्यंत पोहोचला आहे. मात्र, हा संपूर्ण प्रवास एका छोट्या कॅफेच्या तळघरातून सुरू झाला, जिथे काही मिनिटांच्या चालत्या प्रतिमांनी जगाच्या कल्पनाशक्तीला कायमचे नवे वळण दिले.