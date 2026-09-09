'औरतें बल्ब की तरह नहीं', 'लस्ट स्टोरी 3' चा ट्रेलर रिलीज; पुन्हा दिसणार प्रेम, वासना आणि गुंतागुंतीचा चौकोन

बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर, 'लस्ट स्टोरीज 3' चा ट्रेलर अखेर प्रदर्शित झाला आहे. या अँथॉलॉजी मालिकेच्या तिसऱ्या भागात चार चित्रपट निर्माते आणि नवीन कलाकार एकत्र आले आहेत. यात आकर्षण, लग्न आणि लोकांना सांगायला अवघड वाटणाऱ्या विचित्र गोष्टींभोवती फिरणाऱ्या कथा आहेत. हा चित्रपट 18 सप्टेंबर रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.
ट्रेलर कोणत्याही एका मुख्य कथेवर केंद्रित नाही. त्याऐवजी, तो चार वेगवेगळ्या कथांभोवती फिरतो, ज्यात प्रत्येक कथा नात्यांकडे वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहते. या चार भागांचे दिग्दर्शन विक्रम आदित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा आणि विशाल भारद्वाज यांनी केले आहे. कलाकारांमध्ये राधिका आपटे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिती राव हैदरी, राधिका मदन, विजय वर्मा, अभिषेक बॅनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल, सना थम्पी आणि गुरफतेह पिरजादा यांचा समावेश आहे.
ट्रेलरमध्ये एक गुंतागुंतीचे नाते दाखवण्यात आले आहे. काही पात्रे वैवाहिक समस्यांशी झगडत आहेत, तर इतर आकर्षण, जवळीक आणि त्यांच्या खऱ्या इच्छा समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
ट्रेलरमध्ये एक डायलॉग आहे ज्यामध्ये संवाद आहे की, स्त्रिया लाईट बल्बसारख्या नसतात, ज्यांना सहजपणे चालू किंवा बंद करता येते. त्याऐवजी, ती त्यांची तुलना जळणाऱ्या आणि वितळणाऱ्या मेणबत्त्यांशी करते.
ट्रेलर हे देखील दाखवतो की लोक इच्छेकडे वेगवेगळ्या प्रकारे कसे पाहतात. अदिती राव हैदरीचे पात्र विद्यार्थ्यांशी चर्चा करताना दिसते की संदर्भ आणि सादरीकरणानुसार काही विषयांकडे कसे वेगळ्या प्रकारे पाहिले जाऊ शकते. जेव्हा एक विद्यार्थी अदितीला तिच्या हेतूंबद्दल विचारतो, तेव्हा कथेला एक वेगळे वळण मिळते.
ट्रेलरमध्ये अनेक विनोदी प्रसंगही आहेत. एका सीनमध्ये, कोंकणा सेन शर्मा आणि राधिका आपटे यांची पात्रं 'मिन आणि जिन' यांच्याशी संबंधित एका रोमँटिक परिस्थितीवर चर्चा करतात. जेव्हा राधिका कोंकणाला आठवण करून देते की ते कोरियामध्ये नसून कांदिवलीमध्ये आहेत, तेव्हा या संभाषणाला विनोदी वळण लागते.
राधिका मदन आणि अली फजल एका कठीण वैवाहिक जीवनाशी झगडत आहेत, तर अदिती राव हैदरी आणि सिद्धार्थ यांच्या पात्रांचे नात्यांबद्दल स्वतःचे दृष्टिकोन आहेत. विजय वर्मा आणि अभिषेक बॅनर्जी हे देखील या अँथॉलॉजीचा भाग आहेत.
या फ्रँचायझीची सुरुवात 2018 मध्ये 'लस्ट स्टोरीज'ने झाली. पहिल्या चित्रपटात अनुराग कश्यप, झोया अख्तर, दिबाकर बॅनर्जी आणि करण जोहर एकत्र आले होते आणि कलाकारांमध्ये राधिका आपटे, भूमी पेडणेकर, कियारा अडवाणी आणि विकी कौशल यांचा समावेश होता.
'लस्ट स्टोरीज 2' 2023 मध्ये नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाली होती. यातही चार कथा असून, यावेळी आर. बाल्की, कोंकणा सेन शर्मा, अमित रवींद्रनाथ शर्मा आणि सुजॉय घोष यांनी दिग्दर्शन केले आहे. कलाकारांमध्ये तमन्ना भाटिया, मृणाल ठाकूर, काजोल, नीना गुप्ता आणि विजय वर्मा यांचा समावेश आहे.