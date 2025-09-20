पूनम पांडेच्या 'रामलीला'वरून महाभारत, रामलीलामध्ये पूनम बनणार मंदोदरी

Poonam Pandey : यंदा दिल्लीतील रामलीला वादाच्या भोवऱ्यात सापडलीये. यंदा रामलीलामध्ये अभिनेत्री पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीची म्हणजेच मंदोदरीची भूमिका साकारणार आहे. यावरून अयोध्येतील संतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तत्काळ पूनमला रामलीलामधून बाहेर काढवं अशी मागणी करण्यात आलीये.
मॉडेल आणि वादग्रस्त अभिनेत्री पूनम पांडे कायमच आपल्या सेन्सेशनल फोटो, बोल्ड अंदाज आणि सोशल मीडियामुळे चर्चेत असते. आता पुन्हा एकदा पूनम चर्चेत आलीये. नवरात्रात दिल्लीत लवकुश रामलीला नेहमीच जोरदार रंगते. मात्र, यंदा रामलीला सुरू होण्याआधीच वाद निर्माण झालाय. या वादाच्या मुळाशी मॉडेल आणि वादग्रस्त अभिनेत्री पूनम पांडे आहे. अभिनेत्री पूनम पांडे रावणाच्या पत्नीची म्हणजेच मंदोदरीची भूमिका साकारणार असल्याचं नुकतंच जाहीर करण्यात आलं होतं. पण या घोषणेनंतर केवळ एका दिवसातच वाद निर्माण झालाय.
- 22 सप्टेंबर ते ऑक्टोबरदरम्यान दिल्लीत रामलीलाचं आयोजन
- दरवर्षीप्रमाणे यंदाही नवरात्रोत्सवात रामलीलाचं आयोजन
- अनेक प्रसिद्ध कलाकार विविध भूमिका साकारणार
- यंदा रामलीलामध्ये नव्या कलाकारांना संधी
- अभिनेता आर्य बब्बर रावणाची भूमिका साकारणार
-मंदोदरीची भूमिका अभिनेत्री पूनम पांडे साकारणार
पूनम पांडे मंदोदरीची भूमिका करणार असल्यामुळे संत वर्ग नाराज आहे. रामलीला समितीनं कलाकारांची निवड करताना विचार करायला हवा होता. तत्काळ समितीनं पूनम पांडेला रामलीलामधून बाहेर काढावं अशी मागणी केलीये. तर कलाकार निवडताना त्यांची पार्श्वभूमी तपासावी असा सल्ला स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी दिलाय.
जर पूनम पांडेला भूमिका द्यायचीच असेल तर तिच्या व्यक्तीमत्वाला शोभेल असं पात्र द्यावं अशी मागणी काहींनी केलीये. तर महंत सुधीरदास यांनी मात्र वेगळं मत व्यक्त केलंय. मंदोदरीची भूमिका साकारून जर पूनम पांडेच्या विचारांमध्ये बदल होणार असेल तर त्यावर आक्षेप घेण्याची आवश्यकता नसल्याचं सुधीरदास यांनी म्हटलं आहे.
वादानंतरही रामलीला समिती आपल्या निर्णयावर ठाम आहे. पूनम पांडेच्या निवडीवर एकमताने निर्णय घेतला असल्याने त्यावर कोणताही वाद नसावा अशी स्पष्ट भूमिका समितीने घेतलीये. पूनम पांडे अनेकदा वादाच्या भोवऱ्यात अडकलीये.
2011मध्ये क्रिकेट वर्ल्डकपमुळे चर्चेत
भारत विजयी झाल्यास न्यूड होणार अशी केलेली घोषणा
2011मध्ये किंगफिशर कँलेडर गर्ल बनली
कन्नड आणि तेलुगू सिनेमातही काम
वादग्रस्त फोटो आणि व्हिडिओमुळे चर्चेत
काही महिन्यांपूर्वी पूनम पांडेच्या मृत्यूची बातमी
दुसऱ्याच दिवशी गर्भाशयाच्या कर्करोगाच्या लसीबद्दल जागरुकता करत असल्याचं स्पष्टीकरण. पूनम आणि तिचे वाद पाहिल्यानंतर रामलीलामधील पूनमच्या निवडीला आणखीन विरोध वाढण्याची शक्यता आहे. 2 दिवसात दिल्लीत रामलीला सुरू होईल. त्यामुळे समिती निर्णय बदलणार का? आणि या वादावर स्वत: पूनम काही भाष्य करणार का याकडे लक्ष असेल.