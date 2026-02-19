...म्हणून दान दिलेला नवरा नको' एकाच अभिनेत्यावर भाळल्या जिवलग मैत्रिणी; 70च्या दशकातला Love Tringle

Intresting Stories: हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या सुवर्णकाळात अनेक अभिनेत्री आल्या-गेल्या, पण काही चेहरे आजही रसिकांच्या आठवणीत जिवंत आहेत. त्यापैकी एक नाव म्हणजे निम्मी. मोठे बोलके डोळे, निरागस हास्य आणि सहज अभिनयामुळे ती प्रेक्षकांची लाडकी बनली. तिचा चित्रपट प्रवास अचानक सुरू झाला आणि थोड्याच काळात ती चर्चेचा विषय ठरली. त्या काळात नर्गिस, मीना कुमारी, नूतन आणि मधुबाला यांच्यासोबत तिचे नाव घेतले जात असे. मात्र तिच्या करिअरइतकीच तिची वैयक्तिक मैत्री आणि काही चर्चित किस्सेही आजपर्यंत रसिकांना उत्सुक ठेवतात.
निम्मीचा चित्रपटात प्रवेश कसा झाला
आग्रा येथे जन्मलेल्या नवाब बानोने पुढे चित्रपटसृष्टीत पाऊल टाकताना ‘निम्मी’ हे नाव स्वीकारले. ती कलावंत घराण्यातून आली होती; तिची आई वहिदान या अभिनेत्री व गायिका होत्या. सांगितले जाते की राज कपूर यांनी एका शूटिंगदरम्यान तिला पाहिले आणि तिच्या व्यक्तिमत्त्वाने प्रभावित होऊन तिला संधी दिली. त्या संधीने तिचे आयुष्यच बदलले आणि ती लवकरच प्रेक्षकांच्या नजरेत भरली.
मधुबालासोबतची खास मैत्री
चित्रपटसृष्टीत काम करताना निम्मीची मधुबालासोबत घट्ट मैत्री झाली. दोघी एकमेकींशी मनमोकळ्या गप्पा मारत आणि वैयक्तिक गोष्टीही शेअर करत. त्या काळात दिलीप कुमार यांच्याबाबत अनेक चर्चा रंगत असत. अभिनय आणि सौंदर्यामुळे निम्मीची तुलना मधुबालाशी केली जाई आणि त्यामुळेही या मैत्रीबद्दल लोकांना विशेष कुतूहल होते.
दिलीप कुमारवरून झालेली चर्चित चर्चा
एकदा मधुबालाने थेट निम्मीला विचारले की तिला दिलीप कुमार आवडतात का. मैत्रिणीच्या मनातील शंका जाणून घेण्याची तिची इच्छा होती. त्यावर निम्मीने हलक्या हसण्यात उत्तर दिले. ती स्वतःची तुलना मधुबालाशी करत म्हणाली की ती तिच्याइतकी सुंदर नाही आणि तिला कोणाच्याही आयुष्यात जबरदस्तीने स्थान घ्यायचे नाही, म्हणून तिला दान दिलेला नवरा नकोय. या प्रसंगाची चर्चा त्या काळी खूप रंगली.
अभिनेत्री निम्मीने Love and God, Akashdeep, Mere Mehboob, Shama, Bhai-Bhai अशा अनेक चित्रपटांत काम केले. तिच्या निरागस भूमिकांना प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळाली. भावनिक दृश्यांमध्ये तिचा अभिनय प्रभावी ठरायचा आणि त्यामुळे ती वेगळी ओळख निर्माण करू शकली.
अजूनही आठवणीत राहिलेले व्यक्तिमत्त्व
करिअर मर्यादित काळ टिकले तरी निम्मीची लोकप्रियता कमी झाली नाही. मधुबाला, दिलीप कुमार, राज कपूर यांच्याशी जोडलेले किस्से आणि तिचा साधा स्वभाव आजही चित्रपटप्रेमींना आकर्षित करतात. जुना काळ संपला, पण त्या काळातील या अभिनेत्रींच्या कथा आजही चाहत्यांना पुन्हा पुन्हा ऐकाव्याशा वाटतात.
