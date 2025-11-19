English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'पुरुष अनेक मुखवटे धारण करतो, आपल्या लेकरांसाठी सावली धरून उभा असतो...' Men's Dayच्या निमित्ताने भरभरून बोलली मधुराणी

Madhurani Prabhulkar On Men's Day : एका मुलाखतीत मधुराणी प्रभुलकर यांनी ‘Men’s Day’संबंधी आपलं मत मांडलं.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 19, 2025, 05:40 PM IST
'पुरुष अनेक मुखवटे धारण करतो, आपल्या लेकरांसाठी सावली धरून उभा असतो...' Men's Dayच्या निमित्ताने भरभरून बोलली मधुराणी

समाजातील पुरुषांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी दरवर्षी ‘मेन्स डे’ साजरा केला जातो. कुटुंब, करिअर, जबाबदाऱ्या आणि भावनिक संघर्ष अशा अनेक आघाड्यांवर पुरुष निभावणाऱ्या भूमिका अधोरेखित करण्याचा हा दिवस. या निमित्ताने मराठी अभिनेत्री मधुराणी प्रभुलकर हिने अलीकडील मुलाखतीत पुरुषांविषयी मनोगत व्यक्त करत भावनिक प्रतिक्रिया दिली. तिच्या या वक्तव्याची सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

मधुराणी प्रभुलकर सध्या चर्चेत का?

मधुराणी प्रभुलकर सध्या तिच्या आगामी मालिकेमुळे प्रकाशझोतात आहे. ‘मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ असं या मालिकेचं नाव असून, कालच या मालिकेची अधिकृत घोषणा झाली. मालिकेच्या घोषणेनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना तिने ‘मेन्स डे’ या विषयावर आपलं स्पष्ट मत मांडलं.

पुरुषांच्या निस्वार्थ भूमिकेवर मधुराणीचे भाष्य

मुलाखतीदरम्यान मधुराणीला विचारण्यात आलं की आपण ‘वूमन्स डे’ मोठ्या उत्साहात साजरा करतो, पण ‘मेन्स डे’ तितका साजरा होत नाही. यावर ती म्हणाली 'प्रत्येक पुरुष आपल्या आई-वडिलांसाठी, पत्नीसाठी आणि लेकरांसाठी अहोरात्र झटत असतो. त्यांच्या आयुष्यात आनंद आणि सुरक्षितता राहावी यासाठी किती त्याग करतो, याची आपण नेहमीच दखल घेत नाही. आपल्या भावना तो क्वचितच बाहेर व्यक्त करतो. कितीही संकटं आली तरी त्याला सामोरं जाण्याची ताकद त्याच्यात असते.' ती पुढे म्हणाली की 'तो घरातला आधारस्तंभ असतो. लेकरांसाठी सावली धरून उभा राहणारा आणि अनेक मुखवटे धारण करणारा पुरुष म्हणजे कुटुंबाचा खरा पाया.'

‘वूमन्स डे’ आणि ‘मेन्स डे’ दोनांबद्दल मधुराणीचे स्पष्ट मत

महिला दिनानिमित्त स्त्रियांना दिलं जाणारं व्यासपीठ योग्य असल्याचं सांगताना तिने ऐतिहासिक वास्तवाचीही आठवण करून दिली. 'अनेक वर्षे स्त्रिया दडपल्या गेल्या. त्यांना स्वतःचं अस्तित्व सिद्ध करावं लागलं. त्यामुळे वूमन्स डेचं महत्व मोठं आहे. पण याचा अर्थ पुरुषांचा संघर्ष कमी होतो असा नाही. तेही अनेक आघाड्यांवर लढतात. प्रत्येक अनुभवाला, प्रत्येक जबाबदारीला ते खांद्यावर घेतात.' ती म्हणाली 'फक्त स्त्रीवादाचा झेंडा घेऊन तलवार उपसून चालणार नाही. पुरुषही भावनिक असतात, संवेदनशील असतात. ते अनेक गोष्टी मनात साठवून ठेवतात. त्यांच्या संघर्षालाही तितकाच मान दिला पाहिजे.'

वडील आणि सासरे मधुराणीची भावनिक कृतज्ञता

या निमित्ताने मधुराणीने स्वतःच्या आयुष्यातील पुरुषांचा उल्लेख कृतज्ञतेने केला 'आज मी माझ्या वडिलांविषयी, माझ्या सासऱ्यांविषयी आणि माझ्यासाठी नेहमी खंबीरपणे उभे राहणाऱ्या प्रत्येक पुरुषाविषयी मनापासून कृतज्ञता व्यक्त करते.' तिच्या या शब्दांनी अनेक प्रेक्षक आणि चाहत्यांना भावनिक केलं आहे.

सोशल मीडियावर उमटत आहेत प्रतिक्रिया

मधुराणीच्या या मनोगतावर Netizens कडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत आहे. अनेकांनी ‘मेन्स डे’चे महत्त्व समजावून सांगितल्याबद्दल तिचं कौतुक केलं आहे. काहींनी पुरुषांच्या मानसिक आरोग्याबद्दलही अधिक चर्चा होण्याची गरज व्यक्त केली. मेन्स डेची गरज आणि सामाजिक वास्तव सध्याच्या काळात पुरुषांच्या भावनिक संघर्षाबद्दल आणि मानसिक आरोग्याबद्दल अनेकदा चर्चा होत नाही. समाजात पुरुषांवर ‘तगडे राहण्याचा’ दबाव असतो, भावना दडपून ठेवण्याची अपेक्षा असते. अशा परिस्थितीत मेन्स डे हा दिवस पुरुषांना मान्यता, आदर आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो.

