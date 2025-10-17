माधुरी दीक्षित आणि श्रीराम नेने यांचं प्रेम व्यक्त करत म्हटलं, 'तू आहेस, म्हणून हृदय धडकतं!'

बॉलिवूडची ‘धकधक गर्ल’ माधुरी दीक्षित आज, 17 ऑक्टोबर रोजी, तिच्या पती डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबतच्या लग्नाचा २६ वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 17 ऑक्टोबर 1999 रोजी माधुरी आणि डॉ. नेने विवाहबद्ध झाले आणि तेव्हापासून त्यांचा सुखी संसार सुरू आहे. या दीर्घकाळाच्या सहजीवनातून दोघांच्या नात्यातील प्रेम अधिक घट्ट आणि प्रगल्भ झाले आहे. या खास दिवशी दोघांनी सोशल मीडियावर एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आणि प्रेम व्यक्त करण्यासाठी खास व्हिडीओ शेअर केला. माधुरीने तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर पतीसोबतच्या आठवणींचा व्हिडीओ पोस्ट केला. या व्हिडीओमध्ये त्यांच्या जीवनातील गोड क्षण, सहली, कुटुंबासोबतचे आनंदाचे क्षण आणि एकमेकांसोबत घालवलेले सुंदर क्षण दिसतात. कॅप्शनमध्ये माधुरीने लिहिले:
'क्षणांपासून आठवणींपर्यंत, हातात हात घालून आयुष्याची 26 वर्षे सोबत चालत आलो आहोत. लग्न वाढदिवसाच्या शुभेच्छा डॉ. श्रीराम नेने.' त्याचप्रमाणे डॉ. नेने यांनीही इंस्टाग्रामवर माधुरीसाठी खास व्हिडीओ शेअर केला आणि आपल्या भावना व्यक्त करत म्हटले:
'माझ्या प्रियेला, लग्नाच्या २६व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा! आणखी एक सुंदर वर्ष संपलं आणि पुढे अजून कितीतरी आनंदी वर्षं आपली वाट पाहत आहेत. तुझ्यासोबतचं प्रत्येक वर्ष मागच्या वर्षापेक्षा अधिक सुंदर वाटतं. आणखी अनेक आनंदी वर्ष मुलांना वाढवत, जगाला थोडंसं चांगलं बनवत, सगळ्यांचं मनोरंजन करत आणि एकत्र भविष्याकडे प्रेमाने प्रवास करत राहू.' माधुरीने 1999 मध्ये डॉ. श्रीराम नेने यांच्यासोबत विवाह करून चाहत्यांना थोडंसं आश्चर्यचकित केले होते. लग्नानंतर ती काही काळ अमेरिकेत स्थायिक राहिली, मात्र काही वर्षांनंतर भारतात परतल्यावर पुन्हा बॉलिवूडमध्ये सक्रिय झाली आणि आपल्या अभिनयाने चाहत्यांचे मन जिंकले.
माधुरी आणि डॉ. नेने यांच्यातील प्रेम आणि केमिस्ट्री अजूनही तितकीच गोड आहे. 26 वर्षांच्या सहजीवनानंतरही ते एकमेकांसोबत हातात हात घालून आयुष्याची सुंदर वाटचाल करत आहेत. त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांपासून चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांपर्यंत सर्वांनी त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. सोशल मीडियावरही या जोडप्याच्या प्रेमाच्या पोस्ट्सने चाहत्यांना खूप आनंद दिला आहे. आजही माधुरी-श्रीराम जोडी बॉलिवूडमधील आदर्श जोडप्यांपैकी एक मानली जाते. त्यांच्या आयुष्यातील हे 26 वर्ष फक्त त्यांच्या एकमेकांवरील प्रेमाचं आणि सहजीवनाचं प्रतीक आहेत, जे अनेकांना प्रेरणा देत आहेत.
FAQ
माधुरी दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने यांना आज कितवा लग्नाचा वाढदिवस आहे?
आज, 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी, माधुरी दीक्षित आणि डॉ. श्रीराम नेने यांना लग्नाचा 26 वा वाढदिवस साजरा होत आहे.
त्यांनी आपल्या वाढदिवसाला कसा सेलिब्रेशन केला?
दोघांनी सोशल मीडियावर एकमेकांसाठी खास व्हिडीओ आणि फोटो शेअर करून प्रेम व्यक्त केले. माधुरीने पतीसोबतच्या आठवणींचा व्हिडीओ पोस्ट केला तर डॉ. नेने यांनीही माधुरीसाठी प्रेमळ संदेश टाकला.
माधुरी आणि श्रीराम यांचा संसार कसा आहे?
26 वर्षांच्या सहजीवनानंतरही माधुरी आणि श्रीराम यांच्यातील प्रेम आणि केमिस्ट्री कायम आहे. ते एकमेकांच्या सोबत हातात हात घालून आयुष्याची सुंदर वाटचाल करत आहेत आणि बॉलिवूडमधील आदर्श जोडप्यांपैकी एक मानले जातात.