Madhuri dixit 3 hours Late : कॅनडातील शोसाठी माधुरी दीक्षित ३ तास उशिरा पोहोचली; आयोजकांनी दिलं यामागचं स्पष्टीकरण.

Intern | Updated: Nov 5, 2025, 10:51 AM IST
तब्बल 3 तास उशिरा आली माधुरी दीक्षित; शेवटी उघड झालं खरं कारण!

बॉलिवूडची धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) नेहमीच तिच्या ग्रेस, नृत्य आणि परफॉर्मन्समुळे प्रेक्षकांच्या हृदयात खास स्थान निर्माण करते. पण यावेळी ती चर्चेत आलीय एका वेगळ्याच कारणामुळे. कॅनडामध्ये आयोजित एका भव्य शोदरम्यान माधुरी तब्बल तीन तास उशिरा पोहोचल्याने मोठा गोंधळ आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. प्रेक्षकांनी या विलंबावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत आयोजकांवर नाराजीचा पाढा वाचला, इतकंच नव्हे तर रिफंडची मागणीही केली. या घटनेनंतर चर्चेला उधाण आलं आणि सोशल मीडियावर विविध प्रकारच्या बातम्या आणि अफवा पसरू लागल्या. शेवटी शोची आयोजक कंपनी ‘ट्रू साउंड लाइव्ह लिमिटेड’ पुढे आली आणि अधिकृत निवेदन जारी करत माधुरीच्या उशिरामागचं खरं कारण स्पष्ट केलं.

कार्यक्रम वेळेवर सुरू झाला, पण माधुरी पोहोचली उशिरा

‘ट्रू साउंड लाइव्ह लिमिटेड’च्या निवेदनानुसार, कॅनडातील टोरंटो येथील ग्रेट कॅनेडियन कॅसिनो रिसॉर्टमध्ये हा कार्यक्रम भव्यदिव्य पद्धतीने आयोजित करण्यात आला होता. कंपनीचा दावा आहे की, शो ठरलेल्या वेळेनुसारच सुरू करण्यात आला होता. सुरुवातीला ‘इंडियन आयडॉल’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमधील काही नामांकित गायकांनी सादरीकरण करत कार्यक्रमाला सुरुवात केली. मात्र, माधुरी दीक्षितचा मुख्य परफॉर्मन्स नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा झाला. आयोजकांनी स्पष्ट केलं की, माधुरी दीक्षितच्या मॅनेजमेंट टीमच्या चुकीमुळे संपूर्ण वेळापत्रक विस्कळीत झालं.

‘कॉल टाइम’मधील चूक ठरली मुख्य कारण

आयोजकांच्या मते, कार्यक्रमाचं वेळापत्रक आधीच ठरलेलं होतं. रात्री 8:30 वाजता प्रश्नोत्तरांचं सत्र आणि त्यानंतर माधुरी दीक्षितचा ६० मिनिटांचा लाइव्ह डान्स परफॉर्मन्स होणार होता. या कार्यक्रमासाठी सर्व तयारी वेळेत पूर्ण करण्यात आली होती स्टेज, लाइटिंग, साउंड आणि बॅकस्टेज कोऑर्डिनेशनसह सर्व काही नियोजनानुसार पार पडलं होतं. मात्र, माधुरीच्या मॅनेजमेंट टीमने तिला चुकीचा कॉल टाइम दिल्याने ती रात्री जवळपास 10 वाजता स्थळी पोहोचली. या चुकीमुळे शोला तब्बल तीन तासांचा उशीर झाला. आयोजकांनी म्हटलं आहे की, 'माधुरी दीक्षितच्या उशिरा पोहोचण्याचं कारण आमच्या नियंत्रणाबाहेर होतं.'

बॅकस्टेजवरही झाला गोंधळ

आयोजक कंपनीने आणखी एक महत्त्वाचं स्पष्टीकरण दिलं. त्यांच्या मते, शोच्या बॅकस्टेजवर उपस्थित काही लोक ज्यामध्ये श्रेया गुप्ता हिचाही समावेश होता ते आपल्या खाजगी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमध्ये व्यस्त होते. त्यामुळे वेळेवर शो सुरू करण्यासाठी त्यांनी कोणतीही मदत केली नाही. आयोजकांच्या म्हणण्यानुसार, 'जर सर्व टीम मेंबर्सनी समन्वय आणि संवाद साधला असता, तर हा उशीर पूर्णतः टाळता आला असता.'

प्रेक्षकांचा संताप आणि सोशल मीडियावरची चर्चा

या घटनेनंतर टोरंटोमध्ये उपस्थित असलेल्या अनेक भारतीय प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. काहींनी या कार्यक्रमाला “वेळेचा आणि पैशाचा अपव्यय” म्हटलं, तर काहींनी तिकिटांचे पैसे परत मिळावेत, अशी मागणी केली. ट्विटर (X), इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवर या कार्यक्रमाचे व्हिडिओ आणि पोस्ट्स व्हायरल होत आहेत. काही चाहत्यांनी थेट आयोजकांवर नाराजी व्यक्त केली, तर काहींनी माधुरी दीक्षितकडूनच स्पष्टीकरण मागितलं. चाहत्यांपैकी अनेकांनी म्हटलं की, 'आम्ही तिचा परफॉर्मन्स पाहण्यासाठी तासन्तास वाट पाहिली, पण वेळेवर शो झाला नाही.'

आयोजकांचा दिलासा: ‘पुढे अशा चुका होणार नाहीत’

‘ट्रू साउंड लाइव्ह लिमिटेड’ने शेवटी निवेदनात नमूद केलं की, प्रेक्षकांच्या भावनांचा ते आदर करतात आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिक काटेकोर नियोजन केलं जाईल. त्यांनी सर्व चाहत्यांचे आभार मानत असंही सांगितलं की, 'माधुरी दीक्षितचा परफॉर्मन्स अप्रतिम होता आणि उशीर असूनही प्रेक्षकांनी कार्यक्रमाचा मनापासून आनंद घेतला.'

FAQ
माधुरी दीक्षितच्या कॅनडातील शोमध्ये नेमकं काय घडलं?
कॅनडातील टोरंटो येथील ग्रेट कॅनेडियन कॅसिनो रिसॉर्टमध्ये झालेल्या शोदरम्यान माधुरी दीक्षित तब्बल 3 तास उशिरा पोहोचली. त्यामुळे कार्यक्रम उशिरा सुरू झाला आणि प्रेक्षकांनी नाराजी व्यक्त केली.

माधुरी दीक्षितच्या उशिरामागचं कारण काय होतं?
शोच्या आयोजक कंपनी ‘ट्रू साउंड लाइव्ह लिमिटेड’नुसार, माधुरीच्या मॅनेजमेंट टीमने तिला चुकीचा ‘कॉल टाइम’ दिला होता. त्यामुळे ती नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा स्थळी पोहोचली आणि कार्यक्रमाला विलंब झाला.

या घटनेवर आयोजक आणि प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया काय होती?
प्रेक्षकांनी सोशल मीडियावर संताप व्यक्त करत रिफंडची मागणी केली. आयोजकांनी मात्र गैरसमज दूर करत भविष्यात अशा चुका होऊ नयेत यासाठी योग्य नियोजन केलं जाईल, असं आश्वासन दिलं.

madhuri dixitBollywood actressMarathi Actresssanjay DuttBollywood News

