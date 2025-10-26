चाहता असावा तर असा, माधुरीचा 31 वर्षे जुना ब्लॉकबस्टर चित्रपट पाहण्यासाठी केलं थिएटर बुक, 73 वेळा पाहिला चित्रपट

Madhuri Dixit: बॉलिवूडची ‘धक-धक गर्ल’ माधुरी दीक्षित आपल्या अदाकारी, सुंदरता आणि स्टाइलमुळे आजही चाहत्यांच्या हृदयावर राज्य करत आहे. 90 च्या दशकात माधुरीची सुंदरता पाहून बॉलिवूडमधील अनेक अभिनेते, दिग्दर्शक आणि फिल्ममेकर मंत्रमुग्ध झाले होते. पण अभिनेत्री माधुरी दीक्षितचं हृदय डॉक्टर श्रीराम नेने यांच्याकडे. ज्यांच्याशी तिने लग्न केले आणि सध्या हे कपल दोन मुलांचे पालक आहे.
माधुरी दीक्षितच्या करिअरच्या शिखरावर तिच्या चाहत्यांमध्ये एक व्यक्ती खूपच वेगळा होता. हा व्यक्ती कोणता ही साधा चाहता नव्हता तर भारतातील सुप्रसिद्ध चित्रकार एम. एफ. हुसैन होते. हुसैन साहेब माधुरीचे इतके मोठे चाहते होते की त्यांनी ‘हम आपके हैं कौन’ चित्रपट एकाचवेळी 73 वेळा बघितला!
एम. एफ. हुसैन, ज्यांचे संपूर्ण नाव मकबूल फिदा हुसैन आहे. ते महाराष्ट्रात जन्मलेले सुप्रसिद्ध चित्रकार होते. त्यांनी चित्रकलेसह काही चित्रपटांमध्ये लेखक म्हणूनही काम केले. हुसैन साहेब माधुरीवर इतके मोहित झाले की त्यांनी तिच्यासोबत एक चित्रपट बनवायचा प्लॅन केला आणि त्या योजनेंतर्गत ‘गजगामिनी’ चित्रपट तयार झाला.
साल 2000 मध्ये रिलीज झालेल्या ‘गजगामिनी’मध्ये माधुरी दीक्षित ही मुख्य भूमिकेत होती. या चित्रपटात शबाना आजमी आणि नसीरुद्दीन शाहसारखे दिग्गज अभिनेतेही होते. मात्र, बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाला अपेक्षित यश मिळाले नाही आणि तो फ्लॉप ठरला. एम. एफ. हुसैन यांचे 9 जून 2011 रोजी 95 व्या वर्षी निधन झाले.
माधुरी दीक्षित आजही मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय आहे. तिला शेवटचं ‘भूल भुलैया 3’ या चित्रपटामध्ये मंजुलिका म्हणून पाहिले गेले आणि तिच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांकडून भरभरून प्रेम मिळालं. माधुरी दीक्षितने आपला फिल्मी प्रवास 1984 मध्ये सुरू केला आणि आतापर्यंत सुमारे 70 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. तिच्या अदाकारीसह तिची स्टाईल आणि व्यक्तिमत्त्व आजही चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करते.
माधुरी दीक्षित ही बॉलिवूडची आयकॉन नाही तर तिच्या करियर आणि चाहत्यांसोबत असलेल्या नात्यामुळे ती भारतीय सिनेसृष्टीतील एक अविस्मरणीय चेहरा आहे. तिचा मोठा चाहता वर्ग आहे.
FAQ
माधुरी दीक्षितला ‘धक-धक गर्ल’ का म्हणतात आणि तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात काय विशेष आहे?
माधुरी दीक्षितला ‘धक-धक गर्ल’ ‘धक धक करने लगा’ या गाण्यामुळे म्हणतात, ज्याने तिच्या सौंदर्याने आणि डान्सने प्रेक्षकांना भुरळ घातली. तिने डॉक्टर श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केलं आणि सध्या दोन मुलांचे पालक आहेत. तिचं कौटुंबिक जीवन आनंदी असून, ती मनोरंजन क्षेत्रात सक्रिय आहे.
एम. एफ. हुसैन हे कोण आणि माधुरी दीक्षितचे ते किती मोठे चाहते होते?
एम. एफ. हुसैन (मकबूल फिदा हुसैन) हे महाराष्ट्रात जन्मलेले सुप्रसिद्ध चित्रकार होते, ज्यांनी चित्रकलेसह काही चित्रपटांमध्ये लेखक म्हणूनही काम केलं. ते माधुरीचे इतके मोठे चाहते होते की, ‘हम आपके हैं कौन’ चित्रपट ७३ वेळा बघितला आणि तिच्या सौंदर्याने मंत्रमुग्ध होऊन तिच्या चित्रं काढली.
एम. एफ. हुसैन आणि माधुरी दीक्षित यांचा संयुक्त चित्रपट कोणता आणि त्याचं यश काय होतं?
हुसैन साहेबांनी माधुरीसोबत ‘गजगामिनी’ (२०००) हा चित्रपट बनवला, ज्यात माधुरी मुख्य भूमिकेत होती आणि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह सारखे दिग्गज होते. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरला, तरी हुसैन यांच्या चाहतेचं प्रतीक म्हणून तो विशेष आहे.