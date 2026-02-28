माधुरी दीक्षितची आवडती अभिनेत्री कोण? स्वतःच केला खुलासा

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Madhuri Dixit is a fan of this actress: आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी माधुरी दीक्षित त्या काळात एका खास अभिनेत्रीची चाहती होती. कोण आहे ती, जिने माधुरीलाच मोहिनी घातली?

कावेरी पिंपळे | Updated: Feb 28, 2026, 12:43 PM IST
रुपेरी पडद्यावर आपल्या मोहक स्मितहास्य, अदाकारी आणि अप्रतिम नृत्यकौशल्याने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी माधुरी दीक्षित आजही तितकीच लोकप्रिय आहे. ९०च्या दशकात बॉलीवूडवर अक्षरशः राज्य करणाऱ्या माधुरीच्या अभिनयाने आणि डान्सने लाखो चाहत्यांची मने जिंकली. मात्र, ज्या काळात प्रेक्षक तिच्यावर फिदा होते, त्याच काळात ती स्वतः एका दिग्गज अभिनेत्रीची कट्टर चाहती होती, याचा खुलासा तिने नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत केला.

माधुरीने सांगितले की, तिच्या आयुष्यातील आणि कारकिर्दीतील मोठी प्रेरणा म्हणजे दिग्गज अभिनेत्री वैजयंतीमाला. बालपणापासूनच तिने वैजयंतीमालांचे नृत्य पाहिले, त्यांच्या अभिव्यक्तीचा अभ्यास केला आणि त्यातून बरेच काही शिकले. माधुरीच्या मते, वैजयंतीमाला या केवळ अभिनेत्री नव्हत्या, तर पडद्यावर उतरलेली एक स्वर्गीय व्यक्ती होत्या. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भाव, नृत्यातील अचूकता आणि शास्त्रीय नृत्यावरील प्रभुत्व हे अद्वितीय होते.

अलीकडेच माधुरी एका लोकप्रिय कॉमेडी शोमध्ये सहभागी झाली होती. तिला विचारण्यात आले की, “नृत्यात कोणीही तुमची स्पर्धा करू शकत नाही, पण इंडस्ट्रीमध्ये असा कोणी आहे का ज्याच्या नृत्याचे तुम्ही विशेष कौतुक करता?” यावर उत्तर देताना माधुरीने क्षणाचाही विलंब न लावता वैजयंतीमालांचे नाव घेतले. ती म्हणाली की, त्यांच्या प्रत्येक परफॉर्मन्सकडे पाहताना ती अक्षरशः मंत्रमुग्ध व्हायची आणि त्यांच्यासारखीच नृत्यात अभिव्यक्ती आणण्याचा प्रयत्न करायची.

माधुरीची स्वतःची कारकीर्दही तिच्या नृत्याच्या बळावर उंचावली. सुरुवातीला काही अडचणींचा सामना करावा लागला असला, तरी ९०च्या दशकात ती सर्वाधिक मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्रींपैकी एक ठरली. ‘तेजाब’ मधील ‘एक दो तीन’, ‘बेटा’ मधील ‘धक धक करने लगा’ आणि ‘देवदास’ मधील ‘मर डाला’ या गाण्यांनी तिच्या नृत्यकौशल्याला नवी उंची दिली. या प्रत्येक गाण्यात केवळ स्टेप्सच नव्हत्या, तर भावनांची ताकद आणि कथाकथनाची झलक होती.

दुसरीकडे, वैजयंतीमालांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीत शास्त्रीय नृत्याला वेगळी ओळख मिळवून दिली. ‘नया दौर’, ‘संगम’ आणि ‘मधुमती’ यांसारख्या चित्रपटांतून त्यांनी अभिनयासोबतच नृत्याचे सौंदर्य प्रभावीपणे सादर केले. मुख्य प्रवाहातील सिनेमात शास्त्रीय नृत्याला दृढपणे स्थान मिळवून देणाऱ्या त्या मोजक्या अभिनेत्रींपैकी एक मानल्या जातात.

कथक नृत्यात प्रशिक्षित असलेली माधुरी नेहमीच नृत्य करताना केवळ तांत्रिक अचूकतेवर भर देत नाही, तर भावना, लय आणि कथाकथन यांनाही तितकेच महत्त्व देते. तिच्या मते, वैजयंतीमालांकडून मिळालेली प्रेरणा आणि त्यांची नृत्याविषयीची शिस्त हीच तिच्या यशामागील खरी ताकद आहे. त्यामुळेच आजही माधुरी दीक्षितसारखी सुपरस्टार अभिनेत्री स्वतःला वैजयंतीमालांची कट्टर चाहती म्हणते.

