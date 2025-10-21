English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
206 मिनिटांचा सलमान-माधुरीचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, रेकॉर्ड ब्रेक कमाई आणि चित्रपटातील 14 गाणी सुपरहिट

Salman Khan Madhuri Dixit Film:  आज आम्ही तुम्हाला सलमान आणि माधुरीच्या एका चित्रपटाबद्दल सांगणार आहोत, जो प्रदर्शित होताच ठरला ब्लॉकबस्टर. 14 गाणी झालेली सुपरहिट.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 21, 2025, 06:36 PM IST
Salman Khan Madhuri Dixit Film:  बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. यामध्ये त्या चित्रपटाची कथा आणि त्यामधील गाणी देखील खूप महत्त्वाची असतात. चित्रपटांप्रमाणे बॉलिवूडमध्ये गाण्यांचे महत्त्व देखील खूप मोठे आहे. अनेकदा एखादा चित्रपट पाहण्यामागची मुख्य कारणं त्या चित्रपटामधील गाणी देखील असतात. 90 च्या दशकातील लोकप्रिय जोडी म्हणजे अभिनेता सलमान खान आणि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित. दोघांनी एकत्र साकारलेल्या आणि अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये ‘हम आपके हैं कौन’ हा चित्रपट खास ठरतो.

साल 1994 मध्ये सूरज बड़जात्या यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्ण यशस्वी ठरला आणि या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड्स मोडले. या चित्रपटाची कथा आणि गाणी दोन्ही अत्यंत लोकप्रिय ठरली. या चित्रपटातील गाण्यांवर राम लक्ष्मण यांनी संगीत दिले होते आणि लता मंगेशकर, एस. पी. बालासुब्रमण्यम यांसारख्या दिग्गज गायक-गायिकांनी आवाज दिला होता.

चित्रपटासह 14 गाणी ब्लॉकबस्टर

सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित यांचा चित्रपट हा एकून 3 तास 26 मिनिटांचा असून त्यात एकूण 14 गाणी आहेत. ही गाणी आजही प्रेक्षकांच्या भावनांशी थेट जोडलेली आहेत आणि विशेषतः लग्नसमारंभात ती वाजवली जातात. चित्रपटातील काही लोकप्रिय गाणी म्हणजे: ‘पहला पहला प्यार’, ‘आज हमारे दिल में’,  ‘माये नी माये’,  ‘मौसम का जादू’,  ‘जूते दो पैसे लो’,  ‘हम आपके हैं कौन’,  ‘समधी समधन’,  ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’,  ‘बाबुल’,  ‘मुझसे जुदा होकर’, ‘वाह वाह रामजी’,  ‘लो चली मैं’ आणि ‘धिकताना’ पार्ट 1 आणि पार्ट 2. 

या चित्रपटाच्या बजेटबाबत बोलायचं झालं तर या चित्रपटाचे बजेट हे सुमारे 4.5 कोटी रुपये होते. तर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच 135 कोटी रुपयांची कमाई करून इतिहास रचला. ‘हम आपके हैं कौन’ आजही 31 वर्षांनंतर प्रेक्षकांच्या आठवणीत जिवंत आहे आणि त्यामधील गाण्यांची जादू आजही कायम आहे. या चित्रपटामुळे सलमान खान - माधुरी दीक्षित जोडीने 90 च्या दशकातील सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनस्क्रीन जोड्यांपैकी एक म्हणून आपली छाप पाडली.

FAQ

‘हम आपके हैं कौन’ चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला आणि त्याचं दिग्दर्शन कोणाचं आहे?

हा चित्रपट १९९४ मध्ये प्रदर्शित झाला. सूरज बड़जात्या यांनी दिग्दर्शन केलं असून, तो बॉक्स ऑफिसवर पूर्ण यशस्वी ठरला आणि अनेक रेकॉर्ड्स मोडले. सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित यांच्या जोडीने ९० च्या दशकात लोकप्रियता मिळवली.

‘हम आपके हैं कौन’ चित्रपटातील संगीत आणि गाण्यांबाबत काय विशेष आहे?

राम लक्ष्मण यांनी संगीत दिलं असून, लता मंगेशकर, एस. पी. बालासुब्रमण्यम यांसारख्या दिग्गजांनी आवाज दिला. चित्रपटात एकूण १४ गाणी आहेत, जी आजही लग्नसमारंभात वाजवली जातात. काही लोकप्रिय गाणी: ‘पहला पहला प्यार’, ‘आज हमारे दिल में’, ‘माये नी माये’, ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’, ‘धिकताना’ (पार्ट १ आणि २).

‘हम आपके हैं कौन’ चित्रपटाची लांबी आणि गाण्यांचं महत्त्व काय?

चित्रपटाची लांबी ३ तास ३६ मिनिटं आहे आणि त्यात १४ गाणी आहेत. ही गाणी प्रेक्षकांच्या भावनांशी जोडलेली आहेत आणि चित्रपट पाहण्याचं मुख्य कारण ठरतात. ३१ वर्षांनंतरही ही गाणं जिवंत आहेत आणि चित्रपटाला ब्लॉकबस्टर बनवलं.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

महाराष्ट्र बातम्या