206 मिनिटांचा सलमान-माधुरीचा ब्लॉकबस्टर चित्रपट, रेकॉर्ड ब्रेक कमाई आणि चित्रपटातील 14 गाणी सुपरहिट

Salman Khan Madhuri Dixit Film: बॉलिवूडमध्ये अनेक चित्रपट प्रदर्शित होत असतात. यामध्ये त्या चित्रपटाची कथा आणि त्यामधील गाणी देखील खूप महत्त्वाची असतात. चित्रपटांप्रमाणे बॉलिवूडमध्ये गाण्यांचे महत्त्व देखील खूप मोठे आहे. अनेकदा एखादा चित्रपट पाहण्यामागची मुख्य कारणं त्या चित्रपटामधील गाणी देखील असतात. 90 च्या दशकातील लोकप्रिय जोडी म्हणजे अभिनेता सलमान खान आणि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित. दोघांनी एकत्र साकारलेल्या आणि अनेक गाजलेल्या चित्रपटांमध्ये ‘हम आपके हैं कौन’ हा चित्रपट खास ठरतो.
साल 1994 मध्ये सूरज बड़जात्या यांनी दिग्दर्शित केलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्ण यशस्वी ठरला आणि या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर अनेक रेकॉर्ड्स मोडले. या चित्रपटाची कथा आणि गाणी दोन्ही अत्यंत लोकप्रिय ठरली. या चित्रपटातील गाण्यांवर राम लक्ष्मण यांनी संगीत दिले होते आणि लता मंगेशकर, एस. पी. बालासुब्रमण्यम यांसारख्या दिग्गज गायक-गायिकांनी आवाज दिला होता.
सलमान खान आणि माधुरी दीक्षित यांचा चित्रपट हा एकून 3 तास 26 मिनिटांचा असून त्यात एकूण 14 गाणी आहेत. ही गाणी आजही प्रेक्षकांच्या भावनांशी थेट जोडलेली आहेत आणि विशेषतः लग्नसमारंभात ती वाजवली जातात. चित्रपटातील काही लोकप्रिय गाणी म्हणजे: ‘पहला पहला प्यार’, ‘आज हमारे दिल में’, ‘माये नी माये’, ‘मौसम का जादू’, ‘जूते दो पैसे लो’, ‘हम आपके हैं कौन’, ‘समधी समधन’, ‘दीदी तेरा देवर दीवाना’, ‘बाबुल’, ‘मुझसे जुदा होकर’, ‘वाह वाह रामजी’, ‘लो चली मैं’ आणि ‘धिकताना’ पार्ट 1 आणि पार्ट 2.
या चित्रपटाच्या बजेटबाबत बोलायचं झालं तर या चित्रपटाचे बजेट हे सुमारे 4.5 कोटी रुपये होते. तर या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर प्रदर्शित होताच 135 कोटी रुपयांची कमाई करून इतिहास रचला. ‘हम आपके हैं कौन’ आजही 31 वर्षांनंतर प्रेक्षकांच्या आठवणीत जिवंत आहे आणि त्यामधील गाण्यांची जादू आजही कायम आहे. या चित्रपटामुळे सलमान खान - माधुरी दीक्षित जोडीने 90 च्या दशकातील सर्वाधिक लोकप्रिय ऑनस्क्रीन जोड्यांपैकी एक म्हणून आपली छाप पाडली.
FAQ
