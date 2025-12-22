90च्या दशकात या अभिनेत्रीने बदलला बॉलिवूडचा इतिहास, रिलीजपूर्वी घेतला एक निर्णय आणि चित्रपट झाले ब्लॉकबस्टर

90s Superhit Actress: हिंदी चित्रपट तयार करताना निर्माते नेहमीच असा प्रयत्न करतात की, प्रेक्षकांना आकर्षित करणारे सर्वच मसाले चित्रपटात असावेत. दमदार कथा, दमदार नायक, लक्षात राहणारी गाणी आणि भावनिक प्रसंग. मात्र, बॉलिवूडच्या इतिहासात अशाही काही चित्रपटांचा काळ आला, जे फक्त एका अभिनेत्रीच्या जोरावर बॉक्स ऑफिसवर टिकून राहिले. विशेष म्हणजे, या चित्रपटांच्या शेवटी त्या अभिनेत्रीचे काही मिनिटांचे प्रसंग इतके प्रभावी ठरले की प्रेक्षक आपोआप चित्रपटगृहांकडे खेचले गेले.
या अभिनेत्रीला चित्रपटात अधिक आकर्षक दिसण्यासाठी या तीन चित्रपटांमध्ये खास गाणी समाविष्ट करण्यात आली होती. पुढे हीच गाणी त्या चित्रपटांसाठी टर्निंग पॉइंट ठरली. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे, हे तिन्ही चित्रपट फक्त दोन वर्षांच्या कालावधीत प्रदर्शित झाले आणि तिन्ही बॉक्स ऑफिसवर ब्लॉकबस्टर ठरले.
आपण ज्या अभिनेत्रीबद्दल बोलत आहोत, ती म्हणजे बॉलिवूडची डान्सिंग क्वीन माधुरी दीक्षित. 1990च्या दशकात प्रदर्शित झालेल्या तिच्या चित्रपटांनी आणि गाण्यांनी हिंदी सिनेसृष्टीचा इतिहासच बदलून टाकला. त्या काळात आलेल्या रोमँटिक चित्रपटांनी केवळ कथानकामुळे नव्हे तर त्यांच्या सुपरहिट गाण्यांमुळेही प्रेक्षकांची मनं जिंकली.
1990 ते 1992 या कालावधीत माधुरी दीक्षितचे ‘दिल’, ‘साजन’ आणि ‘बेटा’ हे तीन चित्रपट प्रदर्शित झाले. माधुरीच्या उपस्थितीमुळे हे चित्रपट आणखी भव्य झाले. दमदार कथा आणि चार्टबस्टर गाण्यांमुळे या तिन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर अक्षरशः गदर उडवला. या गाण्यांच्या यशामागे माधुरीचा मोहक अंदाज, तीक्ष्ण एक्सप्रेशन्स आणि जबरदस्त नृत्यशैली हे प्रमुख कारण ठरले.
‘बेटा’ चित्रपटातील ‘धक धक करने लगा’ या गाण्याने माधुरी दीक्षितने वेगळी ओळख निर्माण केली. अवघ्या 4 कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार झालेल्या या चित्रपटाने तब्बल 23 कोटी रुपयांची कमाई केली आणि तो सुपर-डुपर हिट ठरला.
त्याचप्रमाणे, ‘दिल’मधील ‘दम दुमा दम’ या गाण्याने चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर 17 कोटी रुपयांची कमाई करून दिली.
या तीन चित्रपटांनी हे सिद्ध केलं की, माधुरी दीक्षितची काही मिनिटांची स्क्रीन प्रेझेन्सदेखील चित्रपटाला ब्लॉकबस्टर बनवू शकते. 90च्या दशकात माधुरी केवळ एक अभिनेत्री नव्हती तर ती बॉक्स ऑफिसची हमखास यशस्वी हमी होती आणि आजही तिच्या त्या काळातील चित्रपट आणि गाणी प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करत आहेत.