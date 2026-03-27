माधुरी दीक्षितनं मुंबईत घेतलं कोट्यावधींच व्यावसायिक युनिट !

Madhuri Dixit Rents commercial property : माधुरी दीक्षित यांनी मुंबईतील लोअर पेरळमध्ये व्यावसायिक युनिट ५ वर्षांसाठी भाड्याने घेतला, सुरुवातीचे मासिक भाडे ₹४.२५ लाख, एकूण भाडे ₹२.८१ कोटी. लोअर पेरळ प्रीमियम रिअल इस्टेट हब आहे, आणि माधुरी “धक-धक गर्ल” म्हणून प्रसिद्ध आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 27, 2026, 02:47 PM IST
बॉलिवूडची अभिनेत्री माधुरी शंकर दीक्षित यांनी मुंबईत एक व्यावसायिक युनिट भाड्याने घेतले आहे. या व्यवहाराचे नोंदणी दस्तऐवज पाहता, सुरुवातीचा मासिक भाडे₹४.२५ लाख आहे, असे Square Yards यांनी म्हटले आहे. हा व्यवहार अधिकृतपणे मार्च 2026 मध्ये नोंदवण्यात आला.

लोअर पेरळ मुंबईतील एक प्रमुख आणि वेगाने विकसित होणारे रिअल इस्टेट क्षेत्र मानले जाते. हे क्षेत्र लक्झरी जीवनशैली, व्यावसायिक महत्व आणि गुंतवणुकीची उच्च क्षमता यासाठी ओळखले जाते. पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र असलेल्या लोअर पेरळने आता उच्चभ्रू अपार्टमेंट्स, गेटेड कम्युनिटीज आणि मिश्रित वापराच्या विकास प्रकल्पांसह एक सुंदर शहरी केंद्र बनले आहे. येथे कॉर्पोरेट अधिकारी, उद्योजक आणि श्रीमंत कुटुंब राहतात.

या परिसरात High Street Phoenix आणि Palladium सारखी प्रसिद्ध शॉपिंग व लाइफस्टाइल स्थाने आहेत, तसेच अनेक कॉर्पोरेट ऑफिसेस आणि आर्थिक संस्थांचे कार्यालये आहेत, ज्यामुळे येथील आकर्षण अधिक वाढते. तसेच लोअर पेरळ प्रमुख वाहतूक मार्गांनी आणि उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कने चांगले कनेक्टेड आहे, तसेच Bandra Kurla Complex, Nariman Point, आणि Worli सारख्या व्यवसायिक केंद्रांपर्यंत सहज पोहोच मिळते.

नोंदणी दस्तऐवजांनुसार, माधुरी दीक्षित यांनी One Lodha Place, लोअर पेरळ मधील ६७.९१ चौरस मीटर (७३१ चौरस फूट) क्षेत्रफळ असलेले व्यावसायिक युनिट भाड्याने घेतले आहे. या व्यवहारात एक कार पार्किंग जागाही समाविष्ट आहे. स्टँप ड्यूटी ७२,६००, नोंदणी शुल्क १,०००, आणि सिक्युरिटी डिपॉझिट ₹१७ लाख ठेवण्यात आला आहे.

भाडेपट्टी ५ वर्षांसाठी (६० महिने) निश्चित करण्यात आलेली आहे. पहिल्या वर्षी मासिक भाडे ४.२५ लाख असणार असून, दुसऱ्या वर्षी ५% वाढून ४.४६ लाख, तिसऱ्या वर्षी ४.६८ लाख, चौथ्या वर्षी ४.९१ लाख आणि पाचव्या वर्षी ₹५.१६ लाख होईल. या ५ वर्षांच्या कालावधीतील एकूण भाड्याची रक्कम २.८१ कोटी आहे.

माधुरी दीक्षित हा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील एक प्रसिध्द अभिनेत्री, नर्तकी आणि टेलिव्हिजन व्यक्तिमत्त्व आहे. १९८०-९० च्या दशकात तेज़ाब, दिल, बेटा, हम आपके हैं कौन..!, आणि दिल तो पागल है सारख्या चित्रपटांमुळे तिने मोठी लोकप्रियता मिळवली. "धक-धक गर्ल" म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या माधुरी दीक्षितच्या अभिनय आणि नृत्य कौशल्याचे लोक कौतुक करतात.

तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याशी करिअरचे संतुलन साधले असून, तिचे पती डॉ. शिरमण नेने, हृदयविकार विशेषज्ञ, तिच्या करिअरमध्ये मोठा आधार आहेत. त्यांना दोन मुले असून ते कुटुंबीय जीवन आणि मनोरंजन क्षेत्रातील संबंध उत्तम प्रकारे सांभाळत आहेत.

kaveri pimpley

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

