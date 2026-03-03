English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • मनोरंजन
  • दिग्दर्शकाने ठेवली होती ब्लाऊज काढण्याची अट, माधुरीने सडेतोड उत्तर; सेटवर एकच राडा

दिग्दर्शकाने ठेवली होती ब्लाऊज काढण्याची अट, माधुरीने सडेतोड उत्तर; सेटवर एकच राडा

Madhuri Dixit : माधुरी दीक्षित बॉलिवूडची लोकप्रिय अभिनेत्री आहे. जिने आतापर्यंत दिग्गज कलाकारांसोबत काम केलं आहे. पण माधुरीचा एक असा सिनेमा जो आजही चर्चेत आहे.  ज्यामध्ये माधुरीला आक्षेपार्ह प्रंसगांना सामोरे जावे लागते. माधुरीने पहिल्यांदाच एवढा बोल्ड सीन दिला होता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 3, 2026, 11:43 AM IST
दिग्दर्शकाने ठेवली होती ब्लाऊज काढण्याची अट, माधुरीने सडेतोड उत्तर; सेटवर एकच राडा

बॉलिवूड सिनेमांमध्ये हल्ली इंटीमेट सीन्स असणे ही अतिशय सामान्य बाब आहे. पण 90 च्या दशकात मात्र असं नव्हतं. त्या काळात सिनेमात बोल्ड किंवा इंटीमेट सीन्सबाबत खूप चर्चा केली जायची. किंवा विरोधही थेट केला जायचा. या सिन्समुळे कलाकार आणि दिग्दर्शकात वादही व्हायचा. अशाच एका वाधाला माधुरी दीक्षितला सामारे जावे लागले होते. दिग्दर्शकाच्या 'त्या' मागणीमुळे माधुरीने सिनेमाच नाकारला. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय होती अशी अट?

माधुरी दीक्षितला या सिनेमात अशी अट घातली होती की, अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर माधुरीला ब्लाऊज काढायचा आहे. माधुरी दीक्षित आणि अमिताभ बच्चन 'शनाख्त' या सिनेमात एकत्र काम करणार होते. सिनेमाच्या चित्रिकरणापूर्वी अट घातली की, तिला सिनेमात ब्लाऊज काढायचा आहे. पण माधुरीने विरोध केल्यामुळे तिला या सिनेमातून काढून टाकलं आहे .

अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर 'तो' सीन

टीनू आनंद यांनी रेडिओ नशाला दिलेल्या मुलाखतीत 'शानख्त' चित्रपटाबद्दल सांगितले. त्यांनी माधुरीशी संबंधित एका घटनेची आठवण करून दिली. टीनू यांनी स्पष्ट केले की, "एक दृश्य होते ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांना साखळीने बांधले होते. ते माधुरीच्या बचावासाठी येतात, परंतु गुंडांनी त्यांना पकडले. नंतर, दृश्यात, माधुरीला गुंडांचा सामना करावा लागला आणि त्यांना विचारले की ते त्यांच्या समोर एक महिला असताना साखळीने बांधलेल्या पुरूषावर हल्ला का करत आहेत."

हा सिन करण्यास नकार

टिनूने पुढे स्पष्ट केले की, चित्रपटात माधुरीला जेव्हा तिने साइन केले तेव्हा त्याने सांगितले होते की एक असा सीन असेल ज्यामध्ये तिला तिचा ब्लाउज काढावा लागेल. "आम्ही तुला ब्रा घालून दाखवू. तुला गवताने झाकले जाणार नाही कारण तू तुझ्या जोडीदाराला वाचवण्यासाठी स्वतःला अर्पण करत आहेस." सुरुवातीला माधुरीने हा देखावा करण्यास सहमती दर्शविली, परंतु शूटिंग दरम्यान तिने नकार दिला. हा देखावा पहिल्या दिवशी चित्रित केला जाणार होता, परंतु माधुरीने तो करण्यास नकार दिला. जेव्हा मी माधुरीला विचारले की काय झाले, तेव्हा तिने सांगितले की तिला हा सीन करायचा नाही. मी म्हणालो, "माफ करा, तुम्हाला ते करावे लागेल." तिने नकार दिला. मग मी म्हणालो, "पॅक अप करा, चित्रपट सोडा. मी शूटिंग रद्द करत आहे." त्यावेळी अमिताभ बच्चन यांनी परिस्थिती हाताळली. त्यांनी टिनू आनंदला शांत केले. त्यानंतर टिनूचा सेक्रेटरी आला आणि म्हणाला की माधुरी हा सीन करण्यास तयार आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Amitabh Bachchanmadhuri dixitMadhuri Dixit blouseMadhuri Dixit amitabh bachchan moviemadhuri dixit movie

इतर बातम्या

T20WC Semi Final: सेमी-फायनलमध्ये भारत जिंकणार की हारणार? प...

स्पोर्ट्स