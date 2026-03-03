दिग्दर्शकाने ठेवली होती ब्लाऊज काढण्याची अट, माधुरीने सडेतोड उत्तर; सेटवर एकच राडा

बॉलिवूड सिनेमांमध्ये हल्ली इंटीमेट सीन्स असणे ही अतिशय सामान्य बाब आहे. पण 90 च्या दशकात मात्र असं नव्हतं. त्या काळात सिनेमात बोल्ड किंवा इंटीमेट सीन्सबाबत खूप चर्चा केली जायची. किंवा विरोधही थेट केला जायचा. या सिन्समुळे कलाकार आणि दिग्दर्शकात वादही व्हायचा. अशाच एका वाधाला माधुरी दीक्षितला सामारे जावे लागले होते. दिग्दर्शकाच्या 'त्या' मागणीमुळे माधुरीने सिनेमाच नाकारला.
माधुरी दीक्षितला या सिनेमात अशी अट घातली होती की, अमिताभ बच्चन यांच्यासमोर माधुरीला ब्लाऊज काढायचा आहे. माधुरी दीक्षित आणि अमिताभ बच्चन 'शनाख्त' या सिनेमात एकत्र काम करणार होते. सिनेमाच्या चित्रिकरणापूर्वी अट घातली की, तिला सिनेमात ब्लाऊज काढायचा आहे. पण माधुरीने विरोध केल्यामुळे तिला या सिनेमातून काढून टाकलं आहे .
टीनू आनंद यांनी रेडिओ नशाला दिलेल्या मुलाखतीत 'शानख्त' चित्रपटाबद्दल सांगितले. त्यांनी माधुरीशी संबंधित एका घटनेची आठवण करून दिली. टीनू यांनी स्पष्ट केले की, "एक दृश्य होते ज्यामध्ये अमिताभ बच्चन यांना साखळीने बांधले होते. ते माधुरीच्या बचावासाठी येतात, परंतु गुंडांनी त्यांना पकडले. नंतर, दृश्यात, माधुरीला गुंडांचा सामना करावा लागला आणि त्यांना विचारले की ते त्यांच्या समोर एक महिला असताना साखळीने बांधलेल्या पुरूषावर हल्ला का करत आहेत."
टिनूने पुढे स्पष्ट केले की, चित्रपटात माधुरीला जेव्हा तिने साइन केले तेव्हा त्याने सांगितले होते की एक असा सीन असेल ज्यामध्ये तिला तिचा ब्लाउज काढावा लागेल. "आम्ही तुला ब्रा घालून दाखवू. तुला गवताने झाकले जाणार नाही कारण तू तुझ्या जोडीदाराला वाचवण्यासाठी स्वतःला अर्पण करत आहेस." सुरुवातीला माधुरीने हा देखावा करण्यास सहमती दर्शविली, परंतु शूटिंग दरम्यान तिने नकार दिला. हा देखावा पहिल्या दिवशी चित्रित केला जाणार होता, परंतु माधुरीने तो करण्यास नकार दिला. जेव्हा मी माधुरीला विचारले की काय झाले, तेव्हा तिने सांगितले की तिला हा सीन करायचा नाही. मी म्हणालो, "माफ करा, तुम्हाला ते करावे लागेल." तिने नकार दिला. मग मी म्हणालो, "पॅक अप करा, चित्रपट सोडा. मी शूटिंग रद्द करत आहे." त्यावेळी अमिताभ बच्चन यांनी परिस्थिती हाताळली. त्यांनी टिनू आनंदला शांत केले. त्यानंतर टिनूचा सेक्रेटरी आला आणि म्हणाला की माधुरी हा सीन करण्यास तयार आहे.