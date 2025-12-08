माधुरी दीक्षितची क्राईम थ्रिलर सीरिज प्रेक्षकांना थक्क करणार? टीझर पाहूनच तुमच्या अंगावर येईल काटा

अभिनेत्री माधुरी दीक्षित पुन्हा एकदा आपल्या नव्या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. 'मिसेज देशपांडे' या सीरिजचा एक टीझरदेखील अभिनेत्रीने शेअर केला आहे. या टीझरमध्ये अभिनेत्रीचा खतरनाक लूक पाहायला मिळत आहे. अभिनेत्री रिलीज डेट आधीच जाहीर केली होती त्यात आता तिने पुन्हा चाहत्यांना रीमाइन्ड केलं आहे. तिच्या लूकने आणि घायाळ नजरेने चाहत्यांना आत्ताच कळलं आहे की सीरिज नक्कीच त्यांना भरभरुन मनोरंजन करणार आहे,
काय आहे टीझरमध्ये?
टीझरमध्ये माधुरीचा आगदी भयानक रुप पाहाला मिळतो. तिच्या स्मित हास्यामागे लपलेला सीरियल किलर चेहरा चाहत्यांना चकित करत आहे. टीझरमधील तिचा संवाद, तिरकस डोळे, स्मित हस्य सगळंच दमदार आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे तिचा अभिनय टीझरमध्ये ती अगदी चालाखीनं एकामगून एक खून करत असेत. ज्याचा सुगावा लागणं खूप कठीण असतं. टीझरमध्ये एकीकडे तिचा गृहिणी लुक दाखवला आहे तर दुसरीकडे लगेच तिचा भयंकर खून दाखवला आहे. यामध्ये ती हिरव्या रंगाच्या रश्शीनेच प्रत्येक खून करत असेत. दरम्यान एक फोटो जूना पोलिसांच्या हाती लागतो ज्याचा पाठपूरावा करत पोलिस तिच्यापर्यंत पोहचतात पण काहीच पूरावे समोर येत नाही. मग "एका सीरियल किलरच्याच मदतीने दुसरा सीरिलयल किलर शोधला जातो" या डायलॉगनंतर छोटासा टीझर संपतो मात्र पाहणाऱ्याची उत्कंठा शिगेला होचवतो.
या टीझरमधील प्रत्येक आश्चर्यचकीत करणरा सीन तुम्हाला पूर्ण सीरिझ बघण्याची उत्सकुता वाढवेल. जर तुम्हाला क्राइम आणि रहस्यामयी वेब सीरिझ पाहण्याची आवड असेल तर ही सीरिज खास तुमच्यासाठीच आहे. तिच्या या आगामी प्रोजेक्टला चाहते भरभरुन प्रतिसाद देत आहेत. एवढेच नाही तर एकाहून एक कमेंट करत आहेत. एका चाहत्याने लिहलं आहे. "OMG मी उत्सुक आहे पाहण्यासाठी" तर दुसऱ्याने लिहील आहे "तुमच्या अभिनयाचा तोड नाही."
प्रदर्शित कधी आणि कुठे होणार?
ही धमाकेदार सीरज चाहत्यांना जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. अभिनेत्रीने तिच्या या सीरिजचमधील काही सेकंदाचा लूक शेअर करत रिलीज डेट सांगितली. चुळबुळीत अभिनेत्रीची ही थ्रिलर किलर सीरिज चाहते 19 डिसेंबरापासून पाहू शकतात.