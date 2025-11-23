English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
उदयपूर वेडिंगमध्ये माधुरी दीक्षितचा तुफान डान्स! ‘चोली के पीछे’ ते ‘डोला रे डोला’ने रंगत वाढवली; VIDEO व्हायरल

Madhuri Dixit Dance video viral : ‘धक धक गर्ल’ माधुरीचा उदयपूर वेडिंगमधील डान्स सोशल मीडियावर तहलका माजवतोय.

कावेरी पिंपळे | Updated: Nov 23, 2025, 03:54 PM IST
बॉलिवूडची सदाबहार नृत्यसम्राज्ञी आणि ‘धक धक गर्ल’ म्हणून लोकप्रिय असलेली माधुरी दीक्षित आजही आपल्या नृत्याने लाखो चाहत्यांची मने जिंकते. ५८ वर्षांच्या वयातही तिच्या परफॉर्मन्समधील ऊर्जा, भाव, ग्रेस आणि स्टेज प्रेझेन्स पाहून तिच्या चाहत्यांपासून ते सहकलाकारांपर्यंत सर्वजण मंत्रमुग्ध होतात. याच कारणामुळे उदयपूरमध्ये सुरू असलेल्या एका भव्य राजेशाही लग्नसोहळ्यात तिच्या परफॉर्मन्सने पुन्हा एकदा सर्वांचे लक्ष स्वतःकडे वेधून घेतले आहे.

नेत्रा मंटेना–वामसी गदिराजू यांच्या लग्नात माधुरीची धमाल एन्ट्री

अमेरिकन उद्योगपती राजू रामलिंगा मंटेना यांच्या मुलगी नेत्रा मंटेना आणि वामसी गदिराजू यांच्या उदयपूरमधील डेस्टिनेशन वेडिंगने गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर जबरदस्त गाजावाजा केला आहे. राजेशाही ठिकाण, ग्लॅमरस पाहुणे आणि ताऱ्यांनी सजलेला कार्यक्रम यामुळे लग्नसोहळा चर्चेचा विषय ठरला. या शाही सोहळ्यात माधुरी दीक्षितने दिलेला डान्स परफॉर्मन्स हा कार्यक्रमातील ‘हायलाईट’ ठरला. तिच्या परफॉर्मन्सचे व्हिडिओ समोर आल्यानंतर काही तासांतच सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल झाले.

‘चोली के पीछे’वर माधुरीचा 32 वर्षांनंतरचा जादुई ठेका

व्हिडिओमध्ये माधुरी ‘खलनायक’मधील सदाबहार गाणे ‘चोली के पीछे क्या है’ वर नृत्य करताना दिसते. हे गाणं सुमारे 32 वर्षांपूर्वी रिलीज झालं असलं तरी माधुरीची शैली, एक्स्प्रेशन्स आणि लय आजही तितकीच मोहक आणि प्रभावी वाटते. नेटकऱ्यांनी कमेंट्समध्ये तिच्या बाजूने कौतुकाचा वर्षाव केला आहे '32 वर्षे झाली, पण माधुरी अजूनही तितकीच परफेक्ट!' 'हीच खरी क्वीन! 'वय फक्त आकडा आहे हे सिद्ध करणारी परफॉर्मर.'

‘डोला रे डोला’वर थिरकताच चाहत्यांना आठवली ऐश्वर्या राय

‘देवदास’मधील ‘डोला रे डोला’ हे माधुरीच्या कारकिर्दीतील एक आयकॉनिक गाणं. या गाण्यावर तिने हिरवा लेहेंगा आणि गुलाबी दुपट्ट्यात अप्रतिम नृत्य सादर केले. तिचा लूक आणि स्टेजवरील एनर्जी पाहून प्रेक्षक थक्क झाले. या गाण्यावर ऐश्वर्या रायसोबत केलेला तिचा डान्स आजही लोकांच्या मनात घर करून आहे. त्यामुळे अनेकांनी सोशल मीडियावर कमेंट केल्या 'माधुरी ग्रेट आहे, पण ऐश्वर्याची जोडी असती तर सीन कमाल झाला असता!' गाण्याच्या बीट्ससोबत तिची परफॉर्मन्स क्वालिटी पाहून पुन्हा एकदा ‘धक धक गर्ल’ची चमक जाणवली.

ताऱ्यांची मिरवणूक: रणवीर ते जेनिफर लोपेझ

या भव्य लग्नाला देश-विदेशातील नामवंत सेलिब्रिटी उपस्थित होते. रणवीर सिंह, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, कृति सेनन, शाहिद कपूर यांसारखे कलाकार आधीच उदयपूरला पोहोचले असून त्यांनीही कार्यक्रमात परफॉर्मन्स सादर केला. या सोहळ्याचं होस्टिंग करण जोहर आणि सोफी चौधरी यांनी केलं. विशेष म्हणजे, मुख्य लग्न सोहळ्यात जेनिफर लोपेझ आणि जस्टिन बीबर हे हॉलिवूड स्टार्स परफॉर्म करणार असल्याची खबरही समोर आली आहे. तरीही सर्वांच्या नजरा ज्या परफॉर्मन्सवर टेकल्या त्या  माधुरी दीक्षितच्या जादुई नृत्यावर.

उदयपूरमधील या ग्लॅमरस वेडिंगमध्ये माधुरी दीक्षितने पुन्हा एकदा सिद्ध केलं की तिचा तेज, तिची कला आणि तिचं आकर्षण कालातीत आहे. तिच्या अविस्मरणीय परफॉर्मन्समुळेच सोशल मीडिया आज ‘धक धक’ मूडमध्ये दिसत आहे.

FAQ

उदयपूरच्या ग्रँड वेडिंगमध्ये माधुरी दीक्षितने कोणत्या गाण्यांवर परफॉर्म केला?
माधुरी दीक्षितने ‘चोली के पीछे क्या है’ आणि ‘डोला रे डोला’ या आपल्या दोन आयकॉनिक गाण्यांवर जबरदस्त परफॉर्मन्स सादर केला.

माधुरी दीक्षितच्या डान्सचे व्हिडिओ का व्हायरल झाले?
तिच्या एनर्जेटिक परफॉर्मन्स, अद्वितीय एक्स्प्रेशन्स आणि आजही कायम असलेल्या तिच्या नृत्यगुणांमुळे हे व्हिडिओ चाहत्यांनी मोठ्या प्रमाणात शेअर केले, ज्यामुळे ते व्हायरल झाले.

या उदयपूर वेडिंगला कोणते सेलिब्रिटी उपस्थित होते?
रणवीर सिंह, वरुण धवन, जान्हवी कपूर, कृति सेनन, शाहिद कपूर यांसारखे बॉलिवूड कलाकार आणि जेनिफर लोपेझ, जस्टिन बीबर यांसारखे हॉलिवूड स्टार्सही या सोहळ्यात सहभागी झाले.

