English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

माधुरीला वडिलांनी संजय दत्तपासून का दूर ठेवले ; शंकर दीक्षितांचा मुलीसाठी खास सल्ला

Sanjay Dutt And Madhuri Dixit Breakup :माधुरी दीक्षितला तिच्या वडिलांचा सल्ला काय होता? माधुरी संजय दत्तच्या अफेअरबाबत खुलासा

Updated: Sep 15, 2025, 03:04 PM IST
माधुरीला वडिलांनी संजय दत्तपासून का दूर ठेवले ; शंकर दीक्षितांचा मुलीसाठी खास सल्ला

बॉलीवूडमध्ये संजय दत्तने 1981 मध्ये ‘रॉकी मेरा नाम’ चित्रपटातून पदार्पण केले. या पहिल्या सिनेमाला बॉक्स ऑफिसवर प्रचंड यश मिळाले, आणि त्यानंतर संजय दत्तची फिल्मी कारकिर्दी उच्च शिखरावर पोहोचली. मात्र, संजयच्या करिअरप्रमाणेच त्याचं वैयक्तिक आयुष्यही अनेकदा चर्चेत राहिलं. अभिनेता आयुष्यात अनेक चढउतार अनुभवतो, आणि त्याच्याशी अनेक अभिनेत्रींचं नाव जोडले गेले. त्याचा पहिला विवाह अभिनेत्री रिचा शर्माबरोबर झाला होता.

Add Zee News as a Preferred Source

माधुरी-संजय अफेअरची चर्चा

संजयच्या फिल्मी प्रवासात, ‘साजन’ सिनेमानंतर माधुरी दीक्षित आणि संजय दत्त यांच्यात जवळीक वाढल्याच्या चर्चांचा बाजार गाजला. पुढे खलनायक’च्या शूटिंगदरम्यान त्यांच्या जवळीक अधिक दृढ झाली, मात्र हे नातं कधीच लग्नापर्यंत पोहोचले नाही.

ज्येष्ठ सिनेपत्रकारांचा खुलासा

ज्येष्ठ सिनेपत्रकार पूजा सामंत यांनी ‘हिंदी रश’ पॉडकास्टमध्ये या गोष्टीवर खुलासा केला. त्यांनी सांगितलं की, 1993 मध्ये बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर संजय दत्तवर बेकायदेशीर शस्त्रसाठवणुकीचा आरोप आला, त्यानंतर माधुरीच्या वडिलांनी तिला संजयपासून दूर ठेवण्याचा निर्णय घेतला. पूजा सामंत म्हणाल्या, 'माधुरी आणि संजय यांच्यातील जवळीक वाढत असल्याच्या चर्चेदरम्यान, त्यांच्या चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवरही यश मिळाले. मात्र, 1993 मध्ये संजयचं नाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात आल्यानंतर, माधुरीच्या वडिलांनी तिला समजावलं की हा मार्ग तुझ्यासाठी योग्य नाही. भविष्यात कोण गॅरंटी देईल की तो चांगला नवरा होईल? त्यामुळे तू या सगळ्या गोष्टींपासून दूर राहा. हा निर्णय तिला योग्य वाटला.'

कुटुंबीयांचा निर्णय आणि माधुरीचं भविष्य

पूजा सामंत पुढे म्हणाल्या, 'यानंतर माधुरीला तिचे कुटुंबीय अमेरिकेत घेऊन गेले. काही वर्षांनी तिने डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केले, आणि त्यांचा संसार सुखरूप झाला. योग्य वेळी घेतलेले निर्णय तिला योग्य मार्गावर नेऊन ठेवले. हे दाखवते की, योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतल्यास आयुष्य किती बदलू शकतं.' या खुलाश्यानुसार, माधुरी आणि संजय यांच्यातील जवळीक होती हे नाकारता येणार नाही, पण अभिनेत्रीच्या कुटुंबीयांनी तिच्या भविष्याचा विचार करून नात्याला पुढे जाण्यापासून रोखले. त्या काळातील निर्णयामुळे माधुरीचा वैयक्तिक आणि व्यावसायिक जीवन सुरळीत राहिला आणि तिने आपले जीवन सुखरूप बनवले.

FAQ
माधुरी दीक्षित आणि संजय दत्त यांच्यात अफेअर का चर्चेत आले होते?
‘साजन’ आणि ‘खलनायक’ सिनेमांदरम्यान माधुरी आणि संजय यांच्यात जवळीक वाढल्याच्या चर्चांमुळे अफेअरबाबत चर्चा सुरु झाल्या. त्यांच्या चित्रपटांना बॉक्स ऑफिसवर यश मिळाल्यामुळे ही चर्चा अधिक वाढली.

माधुरीच्या वडिलांनी तिला संजयपासून का दूर ठेवलं?
1993 च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणानंतर संजय दत्तवर बेकायदेशीर शस्त्रसाठवणुकीचा आरोप आला. माधुरीच्या वडिलांनी तिला समजावलं की संजयचा मार्ग तिच्यासाठी योग्य नाही आणि भविष्यात कोण गॅरंटी देईल की तो चांगला नवरा होईल, म्हणून तिला सुरक्षिततेसाठी त्याच्यापासून दूर ठेवावं.

माधुरीने नंतर कोणाशी लग्न केलं आणि तिचं जीवन कसं राहिलं?
माधुरीला तिच्या कुटुंबीयांनी काही वर्षांसाठी अमेरिकेत नेलं. नंतर तिने डॉ. श्रीराम नेने यांच्याशी लग्न केले आणि त्यांचा संसार सुखरूप झाला. कुटुंबीयांचा योग्य निर्णय तिच्या वैयक्तिक जीवनासाठी महत्त्वपूर्ण ठरला.

About the Author
Tags:
madhuri dixitBollywood actressMarathi Actresssanjay DuttBollywood News

इतर बातम्या

भारताने धूळ चारल्यानंतर पाकिस्तानी चाहत्यांची काय अवस्था झा...

स्पोर्ट्स