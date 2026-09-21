/महाभारतात भीम साकारणाऱ्या अभिनेत्याला अटक, 14 दिवसांची जेल; मुंबई विमानतळावरुन घेतले ताब्यात

महाभारत कार्यक्रमामधून प्रसिद्ध झालेला अभिनेता आणि माजी डब्ल्यूडब्ल्यूई कुस्तीपटू सौरभ गुर्जरला 14 दिवसांची न्यायालयीन पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अभिनेत्याला मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याला न्यायाधीशांसमोर हजर करण्यात आले, ज्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन त्याने आपले लैंगिक शोषण केल्याच्या एका महिलेच्या तक्रारीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. नक्की झाले काय या संदर्भात प्रकरण सविस्तर वाचा.
अभिनेता सौरभ गुर्जर यांच्या विरोधात एका मुंबईमधील महिलेने तक्रार दाखल केली होती. या महिलेने आरोप केला आहे की, अभिनेता सौरभ गुर्जरने या महिलेला लग्नाचे वचन देऊन तिची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. एवढेच नव्हे तर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. तक्रारीनुसार, महिलेची गुर्जरशी 2021 मध्ये इंस्टाग्रामद्वारे ओळख झाली. त्यानंतर व्हॉट्सॲपद्वारे त्यांच्यात घनिष्ठ संबंध निर्माण झाले. या प्रकरणाची पीडितेने 15 ऑगस्ट रोजी हैदराबादमधील गचीबोवली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. यानंतर पोलिसांनी सौरव गुर्जर यांच्याविरोधात लूक आऊट सर्कुलर जारी केले. 17 सप्टेंबरच्या रात्री जेव्हा सौरव आखातातून मुंबई विमानतळावर आला तेव्हा इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांनी त्याला रोखले.
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हैदराबाद पोलिसांच्या पथकाने त्याला शनिवारी हैदराबाद येथे आणले आणि रविवारी दंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले, ज्यांनी त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. महिलेने तक्रार दाखल करताना असेही सांगितले आहे की, त्यांची पहिली भेट ही 25 डिसेंबर 2021 रोजी झाली होती, यावेळी अभिनेत्याने तिला आश्वासन देखील दिले होते. महिलेने असेही सांगितले की, ती अमेरिकेत असताना ते एकत्र राहत होते. भारतात परतल्यानंतरही, गुर्जरने एकत्र व्यवसाय सुरू करण्याचे वचन देऊन तिला अमेरिकेतील नोकरी सोडण्यास राजी केले, असा दावा तिने केला. जेव्हा जेव्हा तिने लग्नाचा विषय काढला तेव्हा सौरव तिला फोन आणि सोशल मीडियावर ब्लॉक करून कोणतीही माहिती न देता गायब होत असे, असा आरोप महिलेने केला आहे.
या महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे की, सौरवच्या सांगण्यावरून तिने अमेरिकेतील नोकरी सोडली आणि भारतात येऊन व्यवसाय सुरू करण्याच्या आशेने हैदराबादला आली. त्यामुळे त्यांना तीव्र मानसिक छळ, भावनिक ताण आणि आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. तक्रारीनुसार, सौरव ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 दरम्यान महिलेसोबत राहत होता आणि त्यानंतर अचानक सर्व संपर्क तोडला. नंतर त्याने महिलेला हैदराबादला स्थलांतरित होण्यास मदत केली असली तरी लग्नाच्या आश्वासनावरून वाद सुरूच राहिला, त्यानंतर अखेर महिलेने पोलिसांकडे धाव घेतली.