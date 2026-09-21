Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /मनोरंजन
  • /महाभारतात भीम साकारणाऱ्या अभिनेत्याला अटक, 14 दिवसांची जेल; मुंबई विमानतळावरुन घेतले ताब्यात

महाभारतात भीम साकारणाऱ्या अभिनेत्याला अटक, 14 दिवसांची जेल; मुंबई विमानतळावरुन घेतले ताब्यात

महाभारत कार्यक्रमामधून प्रसिद्ध झालेला अभिनेता सौरभ गुर्जरला 14 दिवसांची न्यायालयीन पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. अभिनेत्याला मुंबई विमानतळावर ताब्यात घेण्यात आले आहे, नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 21, 2026, 07:10 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 07:10 PM IST
महाभारतात भीम साकारणाऱ्या अभिनेत्याला अटक, 14 दिवसांची जेल; मुंबई विमानतळावरुन घेतले ताब्यात
Image Credit: महाभारतातील अभिनेता सौरव गुर्जरला 14 दिवसांची तुरुंगवासाची शिक्षा (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मोबाईल चार्जर प्लगमध्येच ठेवता? मग महिन्याला किती वीज खर्च होते, पाहा तुमच्या बिलावरचा ‘लपलेला’ भार!
2
3
4
5