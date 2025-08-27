English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाकुंभातून प्रसिद्ध झालेली मोनालिसा! बॉलिवूडनंतर साऊथ सिनेमात करणार एंट्री

Mahakumbh Monalisa : महाकुंभ मेळ्यातून सुंदर डोळ्यामुळे प्रसिद्ध झालेली मोनालिसा लवकरच साऊथमधील मोठ्या चित्रपटात झळकणार आहे.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Aug 27, 2025, 07:51 PM IST
Mahakumbh Monalisa : महाकुंभ मेळ्यातून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली मोनालिसा आता आपल्या कारकिर्दीची नवी सुरुवात करणार आहे. नुकताच तिने बॉलिवूड चित्रपट साइन केला होता आणि आता तिच्या हातात साऊथ इंडस्ट्रीतून मोठा चित्रपट हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे. मोनालिसा लवकरच मल्याळम चित्रपटामधून साऊथ सिनेमात पदार्पण करणार आहे.

ओनमनोरमाच्या रिपोर्टनुसार, मोनालिसा मल्याळम चित्रपट ‘नागम्मा’ मधून प्रेक्षकांसमोर येणार असून तिच्यासोबत ‘नीलाथमारा’ चित्रपटातून लोकप्रियता मिळवलेला अभिनेता कैलाश मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट जीली जॉर्ज निर्मित असून दिग्दर्शनाची धुरा पी. बीनू वर्गीस यांनी सांभाळली आहे.

बॉलिवूडमधील पहिला चित्रपट

अलीकडेच या चित्रपटाची पूजा सेरेमनी कोची येथे पार पडली. या सोहळ्याला मोनालिसासह चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट आणि दिग्दर्शक सिबी मलयिल उपस्थित होते. चित्रपटाचे शूटिंग येत्या सप्टेंबर अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे.

साऊथ डेब्यूपूर्वीच मोनालिसाच्या हातात एक बॉलिवूड चित्रपट आहे. ती ‘द डायरी ऑफ मणिपूर’ या चित्रपटातून हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. सनोज मिश्रा दिग्दर्शित या चित्रपटात राजकुमार राव यांचा भाऊ अमित राव मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र, या चित्रपटाची रिलीज डेट अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

सुंदर डोळ्यांनी मिळवली लोकप्रियता

अभिनयापूर्वी मोनालिसा एका म्युझिक व्हिडिओत झळकली होती. काही महिन्यांपूर्वी रिलीज झालेलं तिचं ‘सादगी’ हे गाणं प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं. यात तिच्यासोबत उत्कर्ष सिंहही दिसला होता.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महाकुंभ मेळ्यात माळा विकणारी मोनालिसा तिच्या सुंदर डोळ्यांमुळे चर्चेत आली होती. त्यानंतर तिने चाहत्यांच्या मनात वेगळं स्थान मिळवलं. सध्या ती सोशल मीडियावरही अत्यंत सक्रिय आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर 7.31 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती तिचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करून चाहत्यांशी सातत्याने संवाद साधत असते.

FAQ

1. मोनालिसा भोसले कोण आहे आणि ती कशी प्रसिद्ध झाली?

मोनालिसा भोसले ही उत्तर प्रदेशातील एक 17 वर्षीय मुलगी आहे, जी 2025 च्या महाकुंभ मेळ्यात फुले आणि माळा विकताना तिच्या सुंदर डोळ्यांमुळे सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. तिच्या फोटों आणि व्हिडीओजनी लाखो लोकांचे लक्ष वेधले, ज्यामुळे तिला मनोरंजन क्षेत्रात संधी मिळाली.

2. मोनालिसा कोणत्या मल्याळम चित्रपटातून साऊथ सिनेमात पदार्पण करत आहे?

मोनालिसा ‘नागम्मा’ या मल्याळम चित्रपटातून साऊथ सिनेमात पदार्पण करत आहे. हा चित्रपट पी. बीनू वर्गीस दिग्दर्शित आणि जीली जॉर्ज निर्मित आहे, ज्यामध्ये ती अभिनेता कैलाश यांच्यासोबत मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

3. ‘नागम्मा’ चित्रपटाचे शूटिंग कधी सुरू होणार आहे?

‘नागम्मा’ चित्रपटाचे शूटिंग सप्टेंबर 2025 च्या अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे. चित्रपटाची पूजा सेरेमनी नुकतीच कोची येथे पार पडली, ज्याला दिग्दर्शक सिबी मलयिल उपस्थित होते.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
MonalisaMonalisa BhosaleNagammaMahakumbh Monalisa South DebutKailash

