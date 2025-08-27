महाकुंभातून प्रसिद्ध झालेली मोनालिसा! बॉलिवूडनंतर साऊथ सिनेमात करणार एंट्री

Mahakumbh Monalisa : महाकुंभ मेळ्यातून प्रसिद्धीच्या झोतात आलेली मोनालिसा आता आपल्या कारकिर्दीची नवी सुरुवात करणार आहे. नुकताच तिने बॉलिवूड चित्रपट साइन केला होता आणि आता तिच्या हातात साऊथ इंडस्ट्रीतून मोठा चित्रपट हाती लागल्याची माहिती समोर आली आहे. मोनालिसा लवकरच मल्याळम चित्रपटामधून साऊथ सिनेमात पदार्पण करणार आहे.
ओनमनोरमाच्या रिपोर्टनुसार, मोनालिसा मल्याळम चित्रपट ‘नागम्मा’ मधून प्रेक्षकांसमोर येणार असून तिच्यासोबत ‘नीलाथमारा’ चित्रपटातून लोकप्रियता मिळवलेला अभिनेता कैलाश मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. हा चित्रपट जीली जॉर्ज निर्मित असून दिग्दर्शनाची धुरा पी. बीनू वर्गीस यांनी सांभाळली आहे.
अलीकडेच या चित्रपटाची पूजा सेरेमनी कोची येथे पार पडली. या सोहळ्याला मोनालिसासह चित्रपटाची संपूर्ण स्टारकास्ट आणि दिग्दर्शक सिबी मलयिल उपस्थित होते. चित्रपटाचे शूटिंग येत्या सप्टेंबर अखेरीस सुरू होण्याची शक्यता आहे.
साऊथ डेब्यूपूर्वीच मोनालिसाच्या हातात एक बॉलिवूड चित्रपट आहे. ती ‘द डायरी ऑफ मणिपूर’ या चित्रपटातून हिंदी सिनेसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. सनोज मिश्रा दिग्दर्शित या चित्रपटात राजकुमार राव यांचा भाऊ अमित राव मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. मात्र, या चित्रपटाची रिलीज डेट अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
अभिनयापूर्वी मोनालिसा एका म्युझिक व्हिडिओत झळकली होती. काही महिन्यांपूर्वी रिलीज झालेलं तिचं ‘सादगी’ हे गाणं प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं. यात तिच्यासोबत उत्कर्ष सिंहही दिसला होता.
महाकुंभ मेळ्यात माळा विकणारी मोनालिसा तिच्या सुंदर डोळ्यांमुळे चर्चेत आली होती. त्यानंतर तिने चाहत्यांच्या मनात वेगळं स्थान मिळवलं. सध्या ती सोशल मीडियावरही अत्यंत सक्रिय आहे. तिचे इंस्टाग्रामवर 7.31 लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. ती तिचे फोटो आणि व्हिडीओ शेअर करून चाहत्यांशी सातत्याने संवाद साधत असते.
