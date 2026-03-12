English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
  • कुंभमेळ्यातील व्हायरल गर्ल मोनालिसाचं केरळच्या फरमानशी लग्न

कुंभमेळ्यातील 'व्हायरल गर्ल' मोनालिसाचं केरळच्या फरमानशी लग्न

 Mahakumbh viral Girl Monalisa Marries Farman Khan in Kerala :समारंभापूर्वी, जोडप्याने संरक्षण आणि सुरक्षिततेसाठी तिरुवनंतपुरममधील थंपानूर पोलीस ठाण्यात आश्रय घेतला.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 12, 2026, 07:51 AM IST
‘कुंभमेळा गर्ल’ म्हणून प्रसिद्ध झालेल्या 18 वर्षीय मोनालिसा भोसले हिने तिचा प्रियकर फर्मान खान याच्यासोबत 11 मार्च रोजी आंतरधर्मीय विवाह केला. केरळमधील तिरुवनंतपुरमजवळील पूवार येथील अरुमनूर श्री नैनार देवा मंदिरात हा विवाह सोहळा पार पडला.

मध्य प्रदेशातील इंदूरची रहिवासी असलेली मोनालिसा आणि मुस्लिम बॉयफ्रेंड फर्मान खान यांची ओळख सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी फेसबुकवरून झाली होती. मात्र दोघे वेगवेगळ्या धर्माचे असल्याने मोनालिसाच्या वडिलांनी, जयसिंह भोसले यांनी या नात्याला विरोध केला. इतकेच नव्हे तर त्यांनी तिला दूरच्या नातेवाइकासोबत जबरदस्तीने लग्न करण्याचा दबाव टाकल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, मोनालिसा केरळमधील पूवार येथे तिच्या पहिल्या मल्याळम चित्रपट ‘नागम्मा’च्या शूटिंगमध्ये व्यस्त होती. त्यावेळी तिचे वडील तिला शोधत तेथे पोहोचल्याचे आणि तिला जबरदस्तीने इंदूरला परत नेण्याचा प्रयत्न केल्याचे सांगितले जाते. या घटनेनंतर मोनालिसा आणि फर्मान यांनी तिरुवनंतपुरममधील थंपानूर पोलीस ठाण्यात जाऊन संरक्षणाची मागणी केली.

मोनालिसाने तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तिच्या वडिलांना पोलीस ठाण्यात बोलावले. पोलिसांनी कुटुंबाला स्पष्ट केले की, मोनालिसा 18 वर्षांची असल्यामुळे तिला कोणासोबत राहायचे याचा निर्णय घेण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे.

यानंतर मोनालिसा आपल्या जोडीदारासोबत पोलीस ठाण्यातून बाहेर पडली आणि दोघांनी मंदिरात जाऊन विवाह केला. या विवाह सोहळ्यासाठी केरळमधील काही प्रमुख राजकीय नेतेही उपस्थित होते. केरळचे शिक्षणमंत्री व्ही. शिवनकुट्टी यांनी या विवाहाला “खरी केरळ स्टोरी” असे संबोधले. तसेच सीपीआय(एम)चे राज्य सचिव एम. व्ही. गोविंदन आणि खासदार ए. ए. रहीम हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

लग्न समारंभात मोनालिसाने लाल रंगाची साडी आणि कपाळावर सिंदूर असा पारंपरिक वधूचा पेहराव केला होता, तर फर्मान खानने पांढरा शर्ट आणि मुंडू असा पारंपरिक पोशाख परिधान केला होता. मोनालिसा भोसले 2025 मधील प्रयागराज येथील महाकुंभ मेळ्यातील एका व्हायरल व्हिडिओमुळे देशभरात चर्चेत आली होती. त्या व्हिडिओमध्ये ती रुद्राक्षाच्या माळा आणि फुलांच्या माळा विकताना दिसत होती. तिचे आकर्षक रूप, अंबर रंगाचे डोळे आणि हसतमुख चेहरा यामुळे तिला “मोनालिसा” हे टोपणनाव मिळाले आणि ती सोशल मीडियावर प्रचंड लोकप्रिय झाली.

आता मोनालिसा लवकरच दिग्दर्शक पी. बिनू वर्गीस यांच्या ‘नागम्मा’ या मल्याळम चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार आहे. या चित्रपटात तिच्यासोबत अभिनेता कैलाश दिसणार आहे. तसेच ती सनोझ मिश्रा दिग्दर्शित ‘द डायरी ऑफ मणिपूर’ या आगामी बॉलिवूड चित्रपटातही झळकणार आहे.

चित्रपटांसोबतच मोनालिसा सोशल मीडियावरही सक्रिय असून, इन्स्टाग्रामवर विविध ब्रँड्ससोबत काम करत ती चाहत्यांशी संपर्कात राहते.

