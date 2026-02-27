'देवाच्या कृपेनं वाचले', एक मेसेज, एक फोन आणि मग? ऐश्वर्या नारकर यांच्यासोबत काय घडलं?

Mahanagar gas scam : 'देवाच्या कृपेनं वाचले म्हणून हा व्हिडीओ करत आहे' असं म्हणत अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी नुकताच एक व्हिडीओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्या आपल्यासोबत नेमकं काय घडलं याची माहिती देत प्रकरण नेमकं किती गंभीर होतं हेसुद्धा सांगितलं. एरव्ही ऐश्वर्या नारकर या त्यांच्या स्टाईल स्टेटमेंट आणि त्यांच्या इन्स्टाग्राम रीलमुळं चर्चेत असतात. यावेळी मात्र त्या एक घोटाळा उघड करताना दिसल्या.
आपल्याला महानगर गॅसकडून गॅस जोडणीत काही अडचणी आल्यानं तुमचं गॅस कनेक्शन सायंकाळी कट केलं जाईल असं सांगण्यात आलं. मात्र आपण बिल आलं की लगेचच भरतो त्यामुळं ही शक्यता कमीच होती, त्यापुढं आपल्याला कॉल आल्याचं नारकर यांन म्हटलं. हा एक Whats App Call असून ते पेज अगदी खरंखुरं वाटत होतं, ज्यावर कंपनीचा लोगो वगैरे सर्वकाही होतं. समोरून एक माणूस बोलण्यास सुरुवात झाली, ज्यावर नारकर यांनी चढ्या सुरात आपण बिलं भरूनही कनेक्शन कसं तोडताय? असा प्रतिप्रश्न केला.
मात्र, सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी, बिलाच्या सॉफ्ट कॉपीसाठी तुमचं अपग्रेडेशन झालं नसून त्यासाठी ते कनेक्शन तोडण्यात येईल असं सांगत एक लिंक पाठवली जाईल त्यावर अॅक्टिवेशन केल्यानंतर तुम्ही अपग्रेड व्हाल असं सांगण्यात आलं. त्यांनी अभिनेत्रीच्या क्रमांकावर जी एपीके फाईल पाठवली. आयफोन असल्यामुळं लिंक सुरू झाली नाही, म्हणून त्या माणसानं मीटर क्रमांक मागितला, ज्यावर मला अधिकृत वेबसाईटवर काय करायचंय ते सांगा मी करते असं म्हणताच समोरून फोन कट करण्यात आला. हा सर्व प्रकार सुरुवातीला अतिशय खरा वाटला मात्र बोलण्याच्या नादात समोरच्या व्यक्तीला गुंतवून त्यांच्याकडून चुकीच्या लिंक क्लिक करून घेत त्यांची फसवणूक करणाऱ्यांचं हे जाळं आता दर दिवशी आणखी विस्तारत असल्यानं अभिनेत्रीनं साऱ्यांनाच सतर्क केलं.
आपल्या पत्नीला महानगर गॅसकडून एक फसवा फोनकॉल आला. सध्या विविध मार्गांनी केले जाणारे हे फसवे कॉल आणि त्या माध्यमातून लाटले जाणारे पैसे हा सर्व प्रकार अतिशय मोठ्या प्रमाणात फोफावला असल्याचं म्हणत चिन्मय मांडलेकरनं एक स्क्रीनशॉट आणि एक ऑडिओ सोशल मीडियावर शेअर केली. मागील काही दिवसांपासून महानगर गॅसच्या नावानं ग्राहकांना असे फसवे फोन येत असल्या कारणानं प्रशासन आणि व्यवस्थापनानं यात लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे.
तुम्हालाही असा एखादा फोन किंवा मेसेज येत असल्यास लगेचच तो रिपोर्ट करत संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती त्या. सतर्क राहा!!!