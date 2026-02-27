English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
'देवाच्या कृपेनं वाचले', एक मेसेज, एक फोन आणि मग? ऐश्वर्या नारकर यांच्यासोबत काय घडलं?

Mahanagar gas scam : चिन्मय मांडलेकरमागोमाग ऐश्वर्या नारकर यांनीही सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून एका अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टीकडे लक्ष वेधत सध्या सुरू असणाऱ्या प्रचंड मोठ्या घोटाळ्याकडे यंत्रणांचं लक्ष वेधलं. त्या काय म्हणाल्या? पाहा...   

सायली पाटील | Updated: Feb 27, 2026, 08:40 AM IST
Mahanagar gas scam : 'देवाच्या कृपेनं वाचले म्हणून हा व्हिडीओ करत आहे' असं म्हणत अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर यांनी नुकताच एक व्हिडीओ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून शेअर केला. या व्हिडीओमध्ये त्या आपल्यासोबत नेमकं काय घडलं याची माहिती देत प्रकरण नेमकं किती गंभीर होतं हेसुद्धा सांगितलं. एरव्ही ऐश्वर्या नारकर या त्यांच्या स्टाईल स्टेटमेंट आणि त्यांच्या इन्स्टाग्राम रीलमुळं चर्चेत असतात. यावेळी मात्र त्या एक घोटाळा उघड करताना दिसल्या. 

हेसुद्धा वाचा : Pakistan Afghanistan Tension : आकाशातून आगीच्या गोळ्यांचा मारा; अफगाणिस्तान- पाकिस्तानात युद्धजन्य परिस्थिती, लष्करी चौक्यांवर ताबा

एक मेसेज, एक फोन आणि मग?

आपल्याला महानगर गॅसकडून गॅस जोडणीत काही अडचणी आल्यानं तुमचं गॅस कनेक्शन सायंकाळी कट केलं जाईल असं सांगण्यात आलं. मात्र आपण बिल आलं की लगेचच भरतो त्यामुळं ही शक्यता कमीच होती, त्यापुढं आपल्याला कॉल आल्याचं नारकर यांन म्हटलं. हा एक Whats App Call असून ते पेज अगदी खरंखुरं वाटत होतं, ज्यावर कंपनीचा लोगो वगैरे सर्वकाही होतं. समोरून एक माणूस बोलण्यास सुरुवात झाली, ज्यावर नारकर यांनी चढ्या सुरात आपण बिलं भरूनही कनेक्शन कसं तोडताय? असा प्रतिप्रश्न केला. 

हेसुद्धा वाचा : मोठी बातमी! बारामती विमान अपघातातील ब्लॅक बॉक्स सुरक्षित; अजित पवारांच्या निकटवर्तीयांनी स्पष्ट सांगितलं

मात्र, सॉफ्टवेअर अपडेट करण्यासाठी, बिलाच्या सॉफ्ट कॉपीसाठी तुमचं अपग्रेडेशन झालं नसून त्यासाठी ते कनेक्शन तोडण्यात येईल असं सांगत एक लिंक पाठवली जाईल त्यावर अॅक्टिवेशन केल्यानंतर तुम्ही अपग्रेड व्हाल असं सांगण्यात आलं. त्यांनी अभिनेत्रीच्या क्रमांकावर जी एपीके फाईल पाठवली. आयफोन असल्यामुळं लिंक सुरू झाली नाही, म्हणून त्या माणसानं मीटर क्रमांक मागितला, ज्यावर मला अधिकृत वेबसाईटवर काय करायचंय ते सांगा मी करते असं म्हणताच समोरून फोन कट करण्यात आला. हा सर्व प्रकार सुरुवातीला अतिशय खरा वाटला मात्र बोलण्याच्या नादात समोरच्या व्यक्तीला गुंतवून त्यांच्याकडून चुकीच्या लिंक क्लिक करून घेत त्यांची फसवणूक करणाऱ्यांचं हे जाळं आता दर दिवशी आणखी विस्तारत असल्यानं अभिनेत्रीनं साऱ्यांनाच सतर्क केलं. 

चिन्मय मांडलेकरनंही केलेली अशीच एक पोस्ट...

आपल्या पत्नीला महानगर गॅसकडून एक फसवा फोनकॉल आला. सध्या विविध मार्गांनी केले जाणारे हे फसवे कॉल आणि त्या माध्यमातून लाटले जाणारे पैसे हा सर्व प्रकार अतिशय मोठ्या प्रमाणात फोफावला असल्याचं म्हणत चिन्मय मांडलेकरनं एक स्क्रीनशॉट आणि एक ऑडिओ सोशल मीडियावर शेअर केली. मागील काही दिवसांपासून महानगर गॅसच्या नावानं ग्राहकांना असे फसवे फोन येत असल्या कारणानं प्रशासन आणि व्यवस्थापनानं यात लक्ष घालण्याची मागणी जोर धरत आहे. 

तुम्हालाही असा एखादा फोन किंवा मेसेज येत असल्यास लगेचच तो रिपोर्ट करत संबंधित यंत्रणांना त्याची माहिती त्या. सतर्क राहा!!!

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

