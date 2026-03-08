‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री लवकरच अडकणार लग्नबंधनात ; इशा डेच्या लग्नाच्या तयारीला सुरूवात Photos VIral

‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ हा लोकप्रिय कार्यक्रम असून त्यातील कलाकार प्रोफेशनल आयुष्याबरोबरच वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत राहतात. या कार्यक्रमामुळे अनेक नवोदित कलाकारांना इंडस्ट्रीत आपले स्थान निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे. कार्यक्रमाचे प्रचंड चाहते असल्यामुळे या कलाकारांचे वैयक्तिक आयुष्य, लग्न किंवा ग्रहमाख याबाबत चाहत्यांची उत्सुकता कायम असते.
अशातच आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री इशा डे लवकरच लग्नबंधनात अडकणार असल्याचे समोर आले आहे. तिच्या ग्रहमाखाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. इशा डेची जवळची मैत्रीण, मराठी अभिनेत्री सायली परब-शेलारनं हे फोटो इन्स्टाग्रामवर शेअर केले आहेत.
ग्रहमाखाच्या कार्यक्रमात इशानं लाल काठ असलेली निळ्या रंगाची साडी परिधान केली होती. तसेच तिच्या डोक्याला पारंपरिक मुंडावळा बांधलेला दिसत आहे. फोटोमध्ये सायली इशाला मुंडावळा बांधताना दिसतेय. या पारंपरिक लूकमुळे चाहत्यांचं लक्ष पूर्णपणे अभिनेत्रीच्या फोटोंकडे गेले आहे. चाहत्यांना तिच्या होणार्या नवऱ्याबाबतही उत्सुकता आहे, मात्र अद्याप नवऱ्याचे नाव आणि तपशील इतर सोशल मीडियावर खुलासा झाला नाही.
इशा डेला ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मुळे घराघरात पोहोचण्याची संधी मिळाली. त्याचबरोबर तिने ‘अय्या’ आणि ‘गुलकंद’ सिनेमांमध्येही भूमिका साकारल्या आहेत. ‘गुलकंद’ सिनेमासाठी तिला झी चित्र गौरव सहाय्यक अभिनेत्रीचा पुरस्कारही मिळाला. इशाने तिच्या अभिनय क्षमतेमुळे प्रेक्षकांच्या मनात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
इशाचं खरं नाव इशा वडनेरकर असून, ‘महाराष्ट्र टाइम्स’शी संवादात तिने सांगितलं की, लंडन स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये शिकत असताना तिला नाव बदलण्याचा सल्ला देण्यात आला. तिथल्या उच्चारांच्या फरकामुळे तिने सहज ओळखीसाठी आणि स्मरणास सोपं राहील अशा उद्देशाने ‘इशा डे’ हे नाव स्वीकारलं.
सोशल मीडियावर तिच्या ग्रहमाखाचे फोटो शेअर होताच चाहत्यांनी उत्सुकतेने प्रतिसाद दिला. ‘अत्यंत सुंदर’, ‘हार्दिक शुभेच्छा’, ‘दोघांचेही आयुष्य आनंदाने भरलेले राहो’ अशा कमेंट्सचा वर्षाव सोशल मीडियावर पाहायला मिळाला. या लग्नाच्या पार्श्वभूमीवर इशा डेच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि गदारोळ वाढत आहे.
इशा डेच्या लग्नाची तयारी, पारंपरिक ग्रहमाख आणि सोशल मीडियावर व्हायरल फोटो यामुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अभिनेत्रीच्या या नवीन प्रवासावर चाहत्यांची नजर कायम राहणार असून, आगामी दिवसात तिच्या लग्नाबाबत अधिक अपडेट्स सोशल मीडियावर येण्याची शक्यता आहे.