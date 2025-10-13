English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम कलाकाराची खास एन्ट्री; साकारणार महत्त्वाची भूमिका

ट्रेलर लाँचनंतरच चर्चा रंगली आहे की, महेश मांजरेकरांच्या ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’मध्ये ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्याची धमाकेदार एन्ट्री होणार आहे.  

Intern | Updated: Oct 13, 2025, 06:13 PM IST
महेश मांजरेकर यांचा नवीन सिनेमा ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सध्या मराठी मनोरंजनविश्वात जोरदार चर्चेत आहे. हा चित्रपट मराठी माणसाच्या अस्मितेचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसमोर मांडतो, ज्यामुळे चित्रपटप्रेमींमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. नुकताच सिनेमाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीस आला असून, त्याने प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत भर टाकली आहे. सिनेमात सिद्धार्थ बोडके छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार असून, या भूमिकेच्या माध्यमातून त्याने ऐतिहासिक शौर्य आणि मराठी संस्कृतीचा अभिमान प्रेक्षकांसमोर आणण्याचे प्रयत्न केले आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे, या सिनेमात ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेता पृथ्विक प्रतापही महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. पृथ्विकने सोशल मीडियावर चाहत्यांना या भूमिकेबाबत माहिती दिली असून, त्याच्या चाहत्यांमध्ये उत्सुकता अधिक वाढली आहे.

पृथ्विक प्रतापने याआधी ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’मधून प्रेक्षकांच्या मनात कायम स्थान निर्माण केले आहे. त्याच्या अभिनयाची खासियत म्हणजे खळखळून हसवणारे संवाद, अचूक कॉमिक टायमिंग आणि प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारा मंचावरील हावभाव. यामुळे प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव खूप खास ठरणार आहे. सिनेमाचा ट्रेलर लॉन्च सोहळा नुकताच पार पडला, जिथे पृथ्विक प्रताप हजेरी लावला होता. चाहत्यांनी त्याच्या पोस्टवर मोठ्या उत्साहाने प्रतिसाद दिला आणि त्याचं अभिनंदन केलं.

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमाची स्टारकास्टही अत्यंत प्रभावी आहे. यात सिद्धार्थ बोडके, पृथ्विक प्रताप, महेश मांजरेकर, बालकलाकार भार्गव जगताप, त्रिशा ठोसर, सायली शिंदे आणि मंगेश देसाई यांचा समावेश आहे. या कलाकारांच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे चित्रपट अधिक जिवंत आणि आकर्षक बनणार आहे. सिनेमाचा प्रेक्षकांसमोर 31 ऑक्टोबर रोजी स्क्रीनवर आगमन होणार असून, चित्रपटप्रेमींमध्ये उत्सुकता चरमावर आहे. हा सिनेमा केवळ मनोरंजनासाठीच नव्हे, तर मराठी माणसाच्या अस्मितेचा उत्सव साजरा करणारा ठरणार आहे.

पृथ्विक प्रतापच्या सामील झाल्यामुळे सिनेमात हास्य, भावनांचा तडका आणि मनमोहक भूमिका या सगळ्यांचा संयोग प्रेक्षकांना अनुभवायला मिळणार आहे. त्याच्या एन्ट्रीने सिनेमा अधिक आकर्षक, मनोरंजक आणि कथानकात जिवंतपणा आणणार, असा विश्वास सिनेमानिर्मात्यांनी व्यक्त केला आहे. प्रेक्षकांसाठी हा सिनेमा इतिहास, अस्मिता आणि विनोद यांचा अनोखा संगम ठरणार आहे. ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम पृथ्विक प्रतापच्या परफॉर्मन्समुळे चित्रपटात प्रेक्षकांचा मनोरंजनाचा अनुभव दुप्पट होईल, यात शंका नाही.

FAQ

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमात कोण प्रमुख भूमिकेत आहे?

या सिनेमात सिद्धार्थ बोडके छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारणार आहेत, तर ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेता पृथ्विक प्रताप महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे.

सिनेमाचा ट्रेलर कधी प्रेक्षकांच्या भेटीस आला?

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ सिनेमाचा ट्रेलर नुकताच प्रेक्षकांच्या भेटीस आला असून, त्याने प्रेक्षकांच्या उत्सुकतेत भर टाकली आहे.

‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ कधी प्रदर्शित होणार आहे?

हा सिनेमा ३१ ऑक्टोबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, चित्रपटप्रेमींमध्ये त्याबाबत खूप उत्सुकता आहे.

