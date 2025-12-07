English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
‘शेवटी सवत आणलीस माझी, आता माझे बाबा..’, लग्नमंडपात अभिनेत्री हे काय बोलून गेली; Video

Actor Wedding On Screen Partner Comment Goes Viral: मालिकेमध्ये या अभिनेत्यासोबत काम करणाऱ्या अभिनेत्रीची कमेंट ऐकून एकच खळबळ उडाली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Dec 7, 2025, 10:48 AM IST
‘शेवटी सवत आणलीस माझी, आता माझे बाबा..’, लग्नमंडपात अभिनेत्री हे काय बोलून गेली; Video
अभिनेत्रीने लग्नमंडपातच केलं हे विधान

Actor Wedding On Screen Partner Comment Goes Viral:  मनोरंजनसृष्टीमध्ये छोट्या पडद्यावरील मालिकांमधील अनेक कलाकार एकमेकांच्या प्रेमात पडतात आणि खऱ्या आयुष्यामध्येही अगदी लग्न करुन सुखी संसार केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी हिंदी असो किंवा मराठी बऱ्याच कलाकारांना त्यांचा जीवसाथी असाच सापडला आहे. मात्र सध्या मराठी मनोरंजनसृष्टीत एका कलाकाराच्या लग्नाची विशेष चर्चा आहे. त्याला कारण म्हणजे या कलाकाराच्या लग्नाबद्दल अगदीच खोचक पद्धतीने एका मैत्रिणीने केलेलं विधान!

कोणाचं लग्न झालं?

'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या लोकप्रिय मराठी कॉमेडी शोमधील अभिनेता निमिष कुलकर्णीने नुकतेच लग्न केले आहे. त्याची पत्नी कोमल भास्कर ही मराठी मनोरंजन क्षेत्रात क्रिएटिव हेड म्हणून काम करते. लग्नाचा सोहळा थाटात पार पडला असून, त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शोमधील इतर कलाकारांनीही या लग्नाला हजेरी लावली. निमिषची ऑन-स्क्रीन पार्टनर शिवाली परब सुद्धा या लग्न सोहळ्याला हजर होती. मागील बऱ्याच काळापासून निमिष आणि त्याची खास मैत्रीण रिलेशनशीपमध्ये होते असं समजतं.

स्टेजवरुनच सवतीचा उल्लेख

निमिषच्या लग्नासंदर्भात त्याच्याच लग्नाच्या स्टेजवरुन बोलताना शिवालीने, 'काय नाय निषिम शेवटी सवत आणलीस माझी. आता माझे बाबा कसे येतील बघ तुझ्याशी भांडायला,' असं म्हटलं आणि सर्वच उपस्थित जोरजोरात हसू लागले. हा व्हिडीओ 'राजश्री मराठी'ने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतोय.

या विधानाचा नेमका संदर्भ काय?

'हास्यजत्रा' कार्यक्रमामध्ये शिवाली, निमिष आणि समीर चौघुले हे तिघे 'शिवाली हे खरंय...' सिरीज सादर करतात. या सिरीजमध्ये शिवालीच्या बाबांची भूमिका समीर चौघुले साकारतात. सिरीजमध्ये दरवेळेस निमिष पत्नी शिवालीच्या तक्रारी घेऊन तिच्या वडिलांकडे म्हणजेच सासरे असलेल्या समीर चौघुलेंकडे येतो आणि कसा या बाप-लेकीच्या जोडीच्या नादी लागून त्याला पश्चाताप होतो असं दाखवण्यात आलं आहे. याच सिरीजचा संदर्भ शिवालीने आता ऑन स्क्रीन जोडीदाराच्या लग्नसोहळ्यात शुभेच्छा देताना दिला.

इन्स्टाग्राम पोस्टवरुन शुभेच्छा...

शिवालीने निमिष आणि कोमलसोबतचे लग्न सोहळ्यातील दोन फोटो शेअर केले आहेत. "निमिष हे खरंय... अभिनंतर निमिष आणि कोमल... तुम्हाला खूप शुभेच्छा आणि सुखाचा संसार करा," अशी कॅप्शन शिवालीने या फोटोला दिली आहे.

लवकरच यावर स्कीट?

यावर समीर चौघुले स्किट करणार असं अनेक चाहत्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये म्हटलं आहे. तसेच यावरुन लवकरच मालिकेतील एखाद्या स्कीटमध्ये काहीतरी पंच पाहायला मिळेल असंही काहींनी म्हटलं आहे. अनेकदा या मालिकेमध्ये कलाकारांसोबत घडलेल्या घटनांचा संदर्भ स्कीटमध्ये खोचपणे दिला जातो. त्यामुळेच कालाकरांच्या आयुष्यावरील सत्य घटनांचा संदर्भही अनेक स्कीटमध्ये येत असतानाच आता या शिवालीच्या सवतेचा संदर्भ येतो याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

