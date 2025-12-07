‘शेवटी सवत आणलीस माझी, आता माझे बाबा..’, लग्नमंडपात अभिनेत्री हे काय बोलून गेली; Video

Actor Wedding On Screen Partner Comment Goes Viral: मनोरंजनसृष्टीमध्ये छोट्या पडद्यावरील मालिकांमधील अनेक कलाकार एकमेकांच्या प्रेमात पडतात आणि खऱ्या आयुष्यामध्येही अगदी लग्न करुन सुखी संसार केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अगदी हिंदी असो किंवा मराठी बऱ्याच कलाकारांना त्यांचा जीवसाथी असाच सापडला आहे. मात्र सध्या मराठी मनोरंजनसृष्टीत एका कलाकाराच्या लग्नाची विशेष चर्चा आहे. त्याला कारण म्हणजे या कलाकाराच्या लग्नाबद्दल अगदीच खोचक पद्धतीने एका मैत्रिणीने केलेलं विधान!
'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' या लोकप्रिय मराठी कॉमेडी शोमधील अभिनेता निमिष कुलकर्णीने नुकतेच लग्न केले आहे. त्याची पत्नी कोमल भास्कर ही मराठी मनोरंजन क्षेत्रात क्रिएटिव हेड म्हणून काम करते. लग्नाचा सोहळा थाटात पार पडला असून, त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. शोमधील इतर कलाकारांनीही या लग्नाला हजेरी लावली. निमिषची ऑन-स्क्रीन पार्टनर शिवाली परब सुद्धा या लग्न सोहळ्याला हजर होती. मागील बऱ्याच काळापासून निमिष आणि त्याची खास मैत्रीण रिलेशनशीपमध्ये होते असं समजतं.
निमिषच्या लग्नासंदर्भात त्याच्याच लग्नाच्या स्टेजवरुन बोलताना शिवालीने, 'काय नाय निषिम शेवटी सवत आणलीस माझी. आता माझे बाबा कसे येतील बघ तुझ्याशी भांडायला,' असं म्हटलं आणि सर्वच उपस्थित जोरजोरात हसू लागले. हा व्हिडीओ 'राजश्री मराठी'ने आपल्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन शेअर केला आहे. हा व्हिडीओ सध्या प्रचंड व्हायरल होतोय.
'हास्यजत्रा' कार्यक्रमामध्ये शिवाली, निमिष आणि समीर चौघुले हे तिघे 'शिवाली हे खरंय...' सिरीज सादर करतात. या सिरीजमध्ये शिवालीच्या बाबांची भूमिका समीर चौघुले साकारतात. सिरीजमध्ये दरवेळेस निमिष पत्नी शिवालीच्या तक्रारी घेऊन तिच्या वडिलांकडे म्हणजेच सासरे असलेल्या समीर चौघुलेंकडे येतो आणि कसा या बाप-लेकीच्या जोडीच्या नादी लागून त्याला पश्चाताप होतो असं दाखवण्यात आलं आहे. याच सिरीजचा संदर्भ शिवालीने आता ऑन स्क्रीन जोडीदाराच्या लग्नसोहळ्यात शुभेच्छा देताना दिला.
शिवालीने निमिष आणि कोमलसोबतचे लग्न सोहळ्यातील दोन फोटो शेअर केले आहेत. "निमिष हे खरंय... अभिनंतर निमिष आणि कोमल... तुम्हाला खूप शुभेच्छा आणि सुखाचा संसार करा," अशी कॅप्शन शिवालीने या फोटोला दिली आहे.
यावर समीर चौघुले स्किट करणार असं अनेक चाहत्यांनी कमेंट बॉक्समध्ये म्हटलं आहे. तसेच यावरुन लवकरच मालिकेतील एखाद्या स्कीटमध्ये काहीतरी पंच पाहायला मिळेल असंही काहींनी म्हटलं आहे. अनेकदा या मालिकेमध्ये कलाकारांसोबत घडलेल्या घटनांचा संदर्भ स्कीटमध्ये खोचपणे दिला जातो. त्यामुळेच कालाकरांच्या आयुष्यावरील सत्य घटनांचा संदर्भही अनेक स्कीटमध्ये येत असतानाच आता या शिवालीच्या सवतेचा संदर्भ येतो याबद्दल चाहत्यांमध्ये उत्सुकता दिसून येत आहे.