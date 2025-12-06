प्राजक्ता आणि पूजाच्या लग्नानंतर महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम निमिष कुलकर्णी अडकला विवाहबंधनात

Nimish Kulkarni : मराठी मनोरंजनसृष्टीत सध्या लग्नसोहळ्यांचा हंगाम सुरू असून अनेक कलाकार जीवनाच्या नव्या अध्यायात प्रवेश करत आहेत. प्राजक्ता गायकवाड, पूजा बिरारी–सोहम बांदेकर यांच्या लग्नानंतर आता ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेता निमिष कुलकर्णी विवाहबंधनात अडकला आहे. निमिषने त्याची खास मैत्रीण कोमल भास्कर हिच्यासोबत सात फेरे घेतले असून आयुष्याच्या नव्या प्रवासाची सुरुवात केली आहे.
निमिष कुलकर्णी–कोमल भास्करचा विवाहसोहळा अतिशय पारंपरिक आणि पारिवारिक वातावरणात पार पडला. निमिषने लग्नासाठी केशरी रंगाचे धोतर आणि पांढरा कुर्ता परिधान करून पारंपरिक व राजबिंडा लूक साधला होता. तर कोमलने केशरी रंगातील नऊवारी साडी परिधान करून अगदी पारंपरिक मराठमोळा लूक केला होता.
कुटुंबीयांच्या उपस्थितीत मंत्रोच्चार, शुभेच्छा आणि आशीर्वादांच्या वर्षावात दोघांनी सप्तपदी घेत एकमेकांच्या सोबत आयुष्यभर राहण्याची शपथ घेतली. त्यांच्या लग्नातील फोटो आणि व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत असून चाहत्यांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.
निमिष कुलकर्णीने ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या लोकप्रिय कॉमेडी शोमुळे प्रचंड प्रसिद्धी मिळवली. त्याच्या विनोदी अभिनयामुळे आणि टायमिंगमुळे त्याने स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं. तसेच काही मालिकांमध्ये, चित्रपटांमध्ये आणि रंगभूमीवरील नाटकांमध्येही त्याने भूमिका साकारून अभिनयक्षेत्रात चांगली ओळख निर्माण केली आहे.
निमिषची पत्नी कोमल भास्करचंही कलाक्षेत्राशी घनिष्ठ नातं आहे. ती मराठी मालिकांमध्ये क्रिएटिव्ह हेड म्हणून काम करते आणि अनेक लोकप्रिय प्रकल्पांमध्ये तिने महत्त्वाची जबाबदारी सांभाळली आहे. कोमलमुळे निमिषच्या जीवनातही कलाक्षेत्रातील अनेक गोष्टी अधिक समजून घेण्याची संधी मिळाली असल्याचे बोलले जाते.
दोघांचा साखरपुडा काही महिन्यांपूर्वी पार पडला होता. लग्नापूर्वी हळदी, मेहेंदीसारख्या विधींचे फोटो आणि व्हिडिओ देखील चाहत्यांनी उत्साहाने पाहिले होते. तेव्हापासूनच चाहत्यांना निमिषच्या लग्नाची उत्सुकता होती आणि अखेर त्या प्रतीक्षेचा सुखद शेवट झाला आहे. निमिष–कोमलच्या या नव्या आयुष्याबद्दल चाहत्यांकडून आणि मराठी कलाकारांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
