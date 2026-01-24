English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • मनोरंजन
  • महाराष्ट्राची वाघीण जान्हवी किल्लेकर, लॉटरी जिंकून हिंदी रिएलिटी शो ‘The 50’ मध्ये प्रवेश

महाराष्ट्राची वाघीण जान्हवी किल्लेकर, लॉटरी जिंकून हिंदी रिएलिटी शो ‘The 50’ मध्ये प्रवेश

Janhvi Killekarenters Hindi reality show 'The 50' : जान्हवी किल्लेकरला 'बिग बॉस मराठी' नंतर नशिबाची साथ मिळाली; ती लवकरच हिंदी रिएलिटी शो 'The 50' मध्ये पदार्पण करणार आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 24, 2026, 05:49 PM IST
महाराष्ट्राची वाघीण जान्हवी किल्लेकर, लॉटरी जिंकून हिंदी रिएलिटी शो ‘The 50’ मध्ये प्रवेश

टीव्ही आणि मराठी मनोरंजनविश्वातील चर्चित अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर 'बिग बॉस मराठी 5'मुळे प्रेक्षकांच्या लक्षात आली होती. मागच्या पर्वात तिने आपल्या व्यक्तिमत्त्वामुळे आणि कामगिरीमुळे प्रचंड गाजवले. यंदा 'बिग बॉस मराठी 6'च्या प्रेस कॉन्फरन्सचे सूत्रसंचालनही जान्हवीनेच केले, ज्यामुळे तिच्या लोकप्रियतेत आणखी भर पडली.

'बिग बॉस मराठी'नंतर जान्हवीचं नशीब उजळलं असून तिला एका मोठ्या हिंदी रिएलिटी शोमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. द फिफ्टी 'The 50' या शोमध्ये एकूण 50 सेलिब्रिटींची वर्णी लागणार असून, मराठमोळी अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकरचा समावेश झाल्याने तिच्या चाहत्यांमध्ये खूप उत्साह पसरला आहे.

जान्हवीने तिच्या सोशल मीडियावरून चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी दिली आहे. इन्स्टाग्रामवर तिने एक व्हिडीओ शेअर केला असून, त्यात तिला 'The 50' या शोचं तिकीट मिळाल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. व्हिडीओसह तिने कॅप्शन दिले, 'ये शेरनी आ रही है सबको घायल करने लायन के स्पेस मे...', ज्यातून तिच्या आत्मविश्वासाचे दर्शन होते.

या शोमध्ये जान्हवीसोबतच निक्की तांबोळी, अरबाज पटेल, तसेच मराठमोळी कलाकार शिव ठाकरे देखील सहभागी होणार आहेत. याशिवाय अभिनेत्री रिद्धी डोग्रा, नेहाल चुडासमा, नीलम गिरी, फैजल शेख, रजत दलाल, करण पटेल, मोनालिसा, अर्चना गौतम, प्रिंस नरुला, युविका चौधरी, खानजादी, उर्वशी ढोलकिया यांसारख्या नामांकित कलाकारांचीही वर्णी लागलेली आहे, ज्यामुळे या शोमध्ये विविधता आणि मनोरंजनाची खात्री आहे.

शोच्या स्वरूपाबद्दल बोलायचं झालं, तर 'The 50' हे एक अनोखं हिंदी रिएलिटी शो आहे जिथे 50 विविध प्रतिभावान सेलिब्रिटी आपापल्या कौशल्यांनी, खेळांनी आणि व्यक्तिमत्त्वाने प्रेक्षकांना आकर्षित करणार आहेत. या शोमध्ये चाहत्यांना फक्त मनोरंजनच नव्हे तर सेलिब्रिटींच्या वेगळ्या बाजूही पाहायला मिळणार आहेत.

हा नवा हिंदी रिएलिटी शो १ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार असून, प्रेक्षकांना जाणून घेण्यासाठी खूप उत्सुकता वाटत आहे की मराठमोळी स्टार जान्हवी किल्लेकर या मोठ्या शोमध्ये कसा प्रभाव पाडणार. तिच्या चाहत्यांसाठी ही संधी आनंदाची आहे आणि सोशल मीडियावर तिच्या या एन्ट्रीबद्दल प्रचंड चर्चा सुरू झाली आहे.

