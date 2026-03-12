English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
‘हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री अडकली लग्नबंधनात; इशा डे- अभिषेक खणकरचे Wedding Photo व्हायरल

Maharastrachi Hasyajatra fame Esha Dey married to Abhishek Khankar : ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम इशा डेचा अभिषेक खणकरसोबत खास विवाह  

कावेरी पिंपळे | Updated: Mar 12, 2026, 11:19 AM IST
मुंबई ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ फेम अभिनेत्री Isha De ने आज गीतकार आणि लेखक Abhishek Khanikar सोबत सात जन्मांची गाठ बांधली आहे. इशाच्या लग्नामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. अभिनेत्रीने दोन दिवसांपूर्वीच तिच्या लग्नाआधीच्या विधींचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर करून चाहत्यांना शुभवार्ता दिल्या होत्या. त्यानंतर तिच्या मेहेंदीच्या फोटोसोबत सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा आणि कौतुक झाले.

वनिता खरातने इन्स्टाग्रामवर इशा आणि अभिषेकच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत. फोटो पाहता दोघे खूप आनंदी आणि उत्साही दिसत आहेत. इशा लाल रंगाची नऊवारी साडी परिधान करून पारंपरिक लूकमध्ये सुंदर दिसत आहे. तिच्या नाथीनं उपस्थितांचे लक्ष वेधले आहे. अभिषेकने मेहेंदी रंगाचा कुर्ता आणि धोतर परिधान केला होता. दुसऱ्या फोटोमध्ये तो इशाला मंगळसूत्र घालताना दिसतोय, जे खूप सुबक आणि आकर्षक आहे. वनिताने फोटोला “नवराई माझी लाडाची” असा कॅप्शन दिला आहे.

इशा डेचा नवरा अभिषेक खणकर हा गीतकार आणि लेखक आहे. त्याने ‘लक्ष्मी निवास’ आणि ‘खुलता कळी खुलेना’ या मालिकांचे शीर्षकगीत लिहिले आहेत, तसेच अनेक सिनेमांतील गाणी त्याने लिहिली आहेत. त्यासाठी त्याला पुरस्कारही मिळाले आहेत आणि मराठी सिनेमा व मालिकांमध्ये त्याचे योगदान मान्य आहे.

इशा डेच्या करिअरबद्दल सांगायचे झाले तर तिला ‘महाराष्ट्राची हास्यजत्रा’ या कार्यक्रमामुळे घराघरात लोकप्रियता मिळाली. तिने ‘अय्या’ आणि ‘गुलकंद’ या सिनेमांमध्ये काम केले असून, ‘गुलकंद’साठी तिला अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. नुकताच तिला ‘झी मराठी चित्र गौरव २०२६’मध्ये ‘गुलकंद’साठी सर्वोत्कृष्ट विनोदी अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला आहे, ज्यामुळे तिच्या अभिनयाची प्रशंसा अधिक वाढली आहे.

सध्या इशा आणि अभिषेकच्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत आणि चाहत्यांकडून त्यांना त्यांच्या नव्या जीवनासाठी भरभरून शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. लग्नाच्या फोटोमधून दिसते की, दोघांचा आनंद आणि उत्साह परिपूर्ण आहे, आणि त्यांच्या नव्या प्रवासाची सुरुवात प्रेम आणि पारंपरिक संस्कृतीच्या संगमाने झाली आहे.

इशा आणि अभिषेकच्या लग्नामुळे मराठी मनोरंजनविश्वातही आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. चाहत्यांमध्ये त्यांच्या जोडीबद्दल उत्सुकता आहे आणि सोशल मीडियावर दोघांचे फोटो आणि विधींच्या खास क्षणांची मोठी चर्चा सुरू आहे.

 

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

