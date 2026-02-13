'शंभू रे'...; महाशिवरात्रीनिमित्त अमृता फडणवीसांचं नवं गाणं रिलीज; एक शक्तिशाली भक्तीगित सादर

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • मनोरंजन
Amruta Fadnavis New Song : महाशिवरात्रीनिमित्त अमृता फडणवीस यांचं नवीन गाणं रिलीज झालं आहे. महादेवाचे हे भजन 'शंभू रे' सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे.   

नेहा चौधरी | Updated: Feb 13, 2026, 07:38 PM IST
Amruta Fadnavis New Song : महादेवाला समर्पित असलेला सण महाशिवरात्री येत्या रविवारी 15 फेब्रुवारीला साजरी करण्यात येणार आहे. महाशिवरात्रीनिमित्त अमृता फडणवीस यांचं नवं गाणं यूट्यूबवर रीलीज करण्यात आलंय. टी-सीरिज प्रस्तुत, भावस्पर्शी अमृता फडणवीस त्यांचं नवं भक्तिगीत “शंभू रे” सोशल मीडियावर व्हायरल झालं आहे. भगवान शिवजींना अर्पण केलेले एक हृदयस्पर्शी भजन असून भक्तीच्या मुळाशी रुजलेले आणि मनापासूनच्या संगीत अभिव्यक्तीने अधिक उंचावलेले हे गीत शिवभक्तीचा कालातीत सार पकडते आणि शांतता, सामर्थ्य आणि आध्यात्मिक स्थैर्य जागवते, असं म्हणायला हरकत नाही. 

या भजनाची शब्दरचना श्रीजन यांनी लिहिलेली असून संगीत प्रसिद्ध संगीतकार मॉन्टी शर्मा यांचं आहे. या भजनासोबत राजीव वालिया दिग्दर्शित एक अत्यंत शांत, दिव्य असा संगीत व्हिडीओही सादर केला आहे. ज्यामध्ये अमृता फडणवीस दिव्यता, कृपा आणि मनापासूनच्या भक्तिभावाने हे गीत सादरीकरण करत आहे. ज्यामुळे श्रोते आणि प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव ऐकण्यासोबतच पाहण्यासही एक संपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूती देणारा ठरणार आहे. त्याच्या आत्मस्पर्शी धून आणि ध्यानमग्न ऊर्जेसह, हे भजन भक्तांना श्रद्धेत समर्पित होण्यासाठी आणि भगवान शिवाशी अधिक खोल नाते जोडण्यासाठी उत्तम मानले जातेय. 

अमृता फडणवीस या गाण्याबद्दल म्हणाल्यात की, “शिव माझ्या श्रद्धेचा फक्त एक भाग नाही तर ती एक भावना आहेत. ‘शंभू रे’ हे माझं त्यांच्याप्रती असलेलं प्रेम आणि कृतज्ञता व्यक्त करण्याचं माध्यम आहे. प्रत्येक वेळी मी महादेवासाठी गाते, तेव्हा मला असं वाटतं की मी थेट त्यांच्याशी बोलतेय. व्हिडीओचं शूटिंग करतानाही मला असं वाटलंच नाही की मी परफॉर्म करत आहे. तो खरोखर भक्ती आणि समर्पणाचा क्षण वाटत होता. मला आशा आहे की हे भजन आणि त्याचे दृश्य, जे ऐकतील आणि पाहतील त्यांच्या सर्वांना तसंच शांततेचं अनुभूती देतील, जशी शिवाची उपस्थिती मला शांतता देते.”

अमृता फडणवीस यांची अनेक गाणी आजपर्यंत प्रसिद्ध झाली आहे. या भजनातून त्यांनी भक्तिसंगीतही प्रवेश केला आहे. दरम्यान “शंभू रे” आता सर्व प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे, आणि त्याचा अधिकृत संगीत व्हिडीओ टी-सीरिजच्या यूट्यूब चॅनेलवर एक्सक्लुझिव्ह स्वरूपात पाहता येईल.

 

About the Author

Neha Choudhary

