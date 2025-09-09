English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
5 लग्नं, 12 अफेअर, अमिताभ बच्चनसोबत चित्रपट, तरीही शेवटी अंत्यसंस्काराला कोणीच आले नाही

Bollywood Actor: बॉलिवूडमधील 'या' अभिनेत्याने 5 वेळा केलं होतं लग्न. 12 मुलींसोबत होते संबंध. घरात सडलेल्या अवस्थेत सापडला मृतदेह. तरीही कोणीही मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी आले नाही.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 9, 2025, 09:01 AM IST
Bollywood Actor: मुंबईतील वर्सोवा परिसरात असलेल्या यारी रोडवरील किनारा अपार्टमेंटमधील एका फ्लॅटमध्ये दोन दिवस दरवाजा बंद आणि बाहेर टिफिन पडलेले पाहून शेजाऱ्यांचे लक्ष गेले. रोज टिफिनवाला जेवण लटकवून जात असे पण बरेच दिवस ते जेवण तसेच पडून राहिल्याने लोकांच्या मनात शंका निर्माण झाली. घरातून कुजलेल्या वासाने परिस्थिती गंभीर असल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यांनी पोलिसांना बोलावले.

दरवाजा तोडल्यावर आत जे दृश्य दिसले ते चित्रपटातील दृश्यासारखे होते. सोफ्याला टेकून बसलेला महेश आनंद यांचा मृतदेह. हातात अर्धवट भरलेली दारूची बाटली आणि त्याच्या शेजारी अर्धवट खाल्लेलं, बुरशी लागलेलं जेवण. जणू ते खात खातच खाली कोसळले होते. पण सर्वांत मोठा प्रश्न होता 80 आणि 90 च्या दशकात प्रचंड लोकप्रिय असलेला हा अभिनेता प्रत्यक्ष जीवनात इतका एकटा कसा राहिला? असा प्रश्न उपस्थित झाला. 

महेश आनंद यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातील उलथापालथ

महेश आनंद यांच्या वैवाहिक आयुष्यात मात्र अनेक अडथळे आले. पहिली पत्नी बरखा रॉय प्रसिद्ध अभिनेत्री रीना रॉय यांची बहीण. काही महिन्यांतच घटस्फोट. दुसरी पत्नी एरिका मारिया डिसूजा 1987 मध्ये विवाह. त्यांना एक मुलगा झाला. त्याचे नाव त्रिशूल. मात्र पत्नी मुलासह परदेशात गेली आणि मुलाचे नाव बदलून एंथनी वोहरा केले. महेशला मुलाशी संपर्कही ठेवता आला नाही. तिसरी पत्नी मधु मल्होत्रा. काही वर्षांतच नातं तुटलं. चौथी पत्नी ऊषा बचानी. 1999 मध्ये विवाह पण महेशच्या मद्यपानामुळे नातं संपुष्टात आलं. पाचवी आणि शेवटची पत्नी लाना. 2018 मध्ये विवाह. लाना त्यांना जिव्हाळ्याची व्यक्ती मानत असली तरी व्हिसाच्या अडचणींमुळे ती बहुतेक वेळ रशियात राहायची.

इतकंच नव्हे तर त्यांच्या जवळच्या मैत्रिणी साहिला चड्ढा यांच्या मते, महेशचे अनेक महिलांशी संबंध होते आणि त्यांनी 12 महिलांसोबत संबंध ठेवले. त्यात काहींसोबत लिव-इन रिलेशनशिपही होती.

महेशचा मृत्यू नेमका कसा झाला? 

पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार त्यांचा मृत्यू नैसर्गिक झाला होता. आत्महत्या नव्हती. तरीही त्यांचे शरीर दोन दिवस घरात पडून राहिले आणि कोणालाही याची कल्पना नव्हती. अनेक दिवसांनी त्यांच्या मृतदेहाचा अंत्यसंस्कार रशियात असलेल्या पत्नी लाना हिने एकटीने केला. चित्रपटसृष्टीतील काही जण नंतर आले तरी तोपर्यंत बातमी माध्यमांतून बाहेर आली होती.

FAQ

1. महेश आनंद यांचा मृतदेह कसा सापडला?

मुंबईतील वर्सोवा येथील यारी रोडवरील किनारा अपार्टमेंटमधील त्यांच्या फ्लॅटमध्ये दोन दिवस दरवाजा बंद आणि टिफिन बाहेर पडलेले पाहून शेजाऱ्यांना शंका आली. घरातून कुजलेला वास येत असल्याने त्यांनी पोलिसांना बोलावले. दरवाजा तोडल्यानंतर महेश आनंद यांचा मृतदेह सोफ्याला टेकून सापडला, हातात दारूची बाटली आणि शेजारी बुरशी लागलेले जेवण होते.

2. महेश आनंद यांच्या मृत्यूचे कारण काय होते?

पोस्टमॉर्टेम अहवालानुसार महेश आनंद यांचा मृत्यू नैसर्गिक कारणांमुळे झाला होता. आत्महत्या नव्हती.

3. महेश आनंद यांचे इतर नातेसंबंध कसे होते?

त्यांच्या मैत्रिणी साहिला चड्ढा यांच्या मते, महेश यांचे 12 महिलांसोबत संबंध होते, त्यापैकी काही लिव-इन रिलेशनशिप होत्या.

