थलपती विजयच्याच गर्लफ्रेंडला आधी लपूनछपून भेटायचा महेश बाबू; मराठमोळ्या बायकोनं रंगेहाथ पकडलं; नेमकं काय घडलं?

South Actor: दक्षिणेतील सुपरस्टार ‘महेश बाबू’ यांच्याबद्दल सध्या एक जुनी चर्चा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर जोर धरताना दिसत आहे. चित्रपटसृष्टीत अफवा आणि चर्चांचा पाऊस नेहमीच पडत असतो. एखाद्या छोट्या संकेतावरून मोठ्या कथा तयार होतात आणि मग त्या चाहत्यांमध्ये वेगाने पसरतात. अलीकडेच एका मुलाखतीदरम्यान टॉलीवूडमधील निर्माता ‘गीता कृष्णा’ यांनी केलेल्या एका वक्तव्यामुळे ‘महेश बाबू’ आणि अभिनेत्री ‘त्रिशा’ यांच्याबद्दलच्या कथित नात्याची चर्चा पुन्हा रंगली आहे. या वक्तव्यामुळे पुन्हा एकदा चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली असून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
दक्षिण चित्रपटसृष्टीत अनेक कलाकारांच्या नात्यांबाबत अफवा वेळोवेळी समोर येत असतात. आता टॉलीवूडचे निर्माता ‘गीता कृष्णा’ यांनी एका मुलाखतीत केलेल्या विधानामुळे ‘महेश बाबू’ आणि ‘त्रिशा’ यांच्या कथित सीक्रेट अफेअरची चर्चा पुन्हा एकदा समोर आली आहे.
त्यांच्या मते, या दोघांमध्ये काही काळ खास मैत्री होती आणि ते गुपचूप भेटत असल्याच्या चर्चा त्या काळात उद्योगात ऐकू येत होत्या. या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर जुन्या बातम्याही पुन्हा व्हायरल होऊ लागल्या आहेत.
मीडिया रिपोर्टनुसार ‘गीता कृष्णा’ यांनी असेही सांगितले की, ‘महेश बाबू’ आणि ‘त्रिशा’ काही वेळा मुंबईत गुपचूप भेटत असत. त्यांच्या मते ही चर्चा त्या काळात चित्रपटसृष्टीत अनेकांनी ऐकली होती.
याच संदर्भात त्यांनी असा दावा केला की, एकदा ‘महेश बाबू’ यांची पत्नी ‘नम्रता शिरोडकर’ यांना याची माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी परिस्थिती अतिशय समजूतदारपणे हाताळली आणि हा विषय मोठा वाद न बनता शांत झाला, असेही त्यांनी सांगितले.
अलीकडेच अभिनेता ‘थलपती विजय’ आणि ‘त्रिशा’ यांच्या नात्याबाबत सोशल मीडियावर काही चर्चा रंगल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवरच ‘महेश बाबू’ आणि ‘त्रिशा’ यांच्या जुन्या अफेअरबाबतच्या चर्चा पुन्हा समोर येऊ लागल्या असल्याचे म्हटले जात आहे.
मात्र या सर्व चर्चांबाबत ‘महेश बाबू’ किंवा त्यांची पत्नी ‘नम्रता शिरोडकर’ यांनी कधीही अधिकृतपणे काही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या गोष्टींमध्ये किती तथ्य आहे याबाबत चाहत्यांमध्येही वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.
‘महेश बाबू’ यांनी अभिनेत्री ‘नम्रता शिरोडकर’ यांच्याशी प्रेमविवाह केला आहे. दोघांची भेट ‘वंशी’ या चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान झाली होती. त्या वेळी त्यांच्या मैत्रीचे रूपांतर हळूहळू प्रेमात झाले.
काही वर्षे रिलेशनशिपमध्ये राहिल्यानंतर दोघांनी कुटुंबाच्या संमतीने लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आज हे जोडपे दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय जोडप्यांपैकी एक मानले जाते.
‘महेश बाबू’ हे टॉलीवूडमधील सर्वाधिक लोकप्रिय आणि मानधन घेणाऱ्या अभिनेत्यांपैकी एक आहेत. अभिनेता ‘कृष्णा’ यांचे सुपुत्र म्हणून त्यांनी चित्रपटसृष्टीत प्रवेश केला आणि अल्पावधीतच मोठे स्टार बनले.
अभिनयासोबतच ते निर्माता आणि उद्योजक म्हणूनही सक्रिय आहेत. सध्या ते दिग्दर्शक ‘एस. एस. राजामौली’ यांच्या आगामी मोठ्या प्रोजेक्टसाठी तयारी करत असल्याची चर्चा आहे, त्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांमध्येही उत्सुकता वाढली आहे.