...म्हणून मी त्याला मानवी मांस असलेलं पान खाऊ घातलं; महेश भट्ट यांचा खुलासा

Mahesh Bhatt Fed Human Flesh: बॉलिवूडमधील हटके दिग्दर्शक अशी ओळख असलेल्यांपैकी एक म्हणजे महेश भट्ट! काही दिवसांपूर्वीच महेश भट्ट हे लेक पूजा भट्टच्या पॉडकास्टमध्ये पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते. यावेळेस गप्पा मारताना त्यांनी अनेक आठवणींना उजाळा दिला. याच गप्पांदरम्यान आपण एकाला मानवी मांस खाऊ घातलं होतं, अशी विचित्र आठवण भट्ट यांनी सांगितली. महेश भट्ट यांनी अलीकडेच त्यांचा 77 वा वाढदिवस साजरा केला आणि ते भारतातील सर्वात लोकप्रिय चित्रपट निर्मात्यांपैकी एक आहेत. मात्र एकेकाळी यशस्वी होण्यासाठी त्यांनी तांत्रिकाची मदत घेतलेली यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. नेमकं घडलेलं काय जाणून घेऊयात...
एका संभाव्य फायनान्सरला मानवी मांस खायला देण्याचा प्रयत्न मी केला होता, असं महेश भट्ट म्हणाले. महेश यांनी वाराणसीतील एका तांत्रिकाच्या सूचनेनुसार असे केले आणि त्यांना विश्वास होता की यामुळे त्यांचे नशीब बदलेल. 'द पूजा भट्ट शो'मधील गप्पांमध्ये महेश म्हणाले की, "जेव्हा मी वयाच्या 20 व्या वर्षी चित्रपट निर्माता म्हणून संघर्ष करत होतो. तेव्हा माझा मित्र अरुण देसाईही माझ्यासारखाच संघर्ष करत होता. अरुणनेच मला बिहारच्या गया येथील चित्रपटांच्या संभाव्य फायनान्सरला भेटण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु, अरुण म्हणाला की त्यांना वाराणसीमार्गे ही यात्रा करायची होती, कारण त्यांचे गुरु तिथे राहत होते आणि त्यांना वाटेत त्यांना भेटायचे होते."
"त्या गुरुजींना भेटण्यासाठी खूप गरीब लोकांची रांग लागली होती. तो एक तांत्रिक होता, एक तरुण, ज्याच्या हातात रमची बाटली होती आणि तो नाचतच राहायचा," अशी आठवण महेश भट्ट यांनी सांगितली. "तांत्रिकाने माझ्याकडे पाहिले तेव्हा त्याला लगेच कळले की माझा त्याच्या प्रथेवर विश्वास नाही. तांत्रिकाने दुसऱ्या दिवशी मला बोलावले. माझ्या समस्येवर उपाय सांगतो असं आश्वसन त्याने दिले," असं महेश भट्ट म्हणाले.
दुसऱ्या दिवशी, जेव्हा महेश भट्ट त्या व्यक्तीला भेटायला आले, तेव्हा तांत्रिकाने त्याचे कपाट उघडले आणि रॅपरमधील बॉलसारखे दिसणारे काहीतरी बाहेर काढले. "त्याने एक तुकडा काढला आणि त्यातून एक पुडी बनवली आणि तो म्हणाला की हे मानवी मांस आहे, जे घाटातून बाहेर काढले आहे. तो म्हणाला, 'हे घे आणि तुझ्या संभाव्य गुंतवणूकदाराला खायला दे आणि तो तुला पैसे देईल.'
महेश भट्ट यांना आजही आठवते की ती गोष्ट मिळाल्यानंतर ते संभाव्य गुंतवणूकदार भेटला. "गयाच्या बाहेर कुठेतरी, एक जमीनदार होता, जो या मच्छरदाणीच्या मागे बसायचा आणि त्याच्याकडे बंदुका असलेल्या सुरक्षा रक्षकांनी काम केले होते," अशी या गुंतवणुकदाराच्या लूकीची माहिती देताना महेश भट्ट म्हणाले. मी त्याला तो मांसाचा तुकडा खायला घालण्याचा प्रयत्न करत होतो. दुसऱ्या दिवशी, भट्ट यांना एक कल्पना सुचली. "मग आम्ही एक विड्याचं एक पान विकत घेऊन ते पानावर लावावे आणि ते त्याला द्यावे," असं महेश भट्ट यांनी सांगितलं.
ते पान घेऊन आम्ही त्याच्या पुढच्या भेटीसाठी गेलो आणि बरीच विनंती केल्यानंतर ते पान खाण्यास तो तयार झाला. " हळूहळू, त्याने ते तोंडाजवळ आणले आणि नंतर, तो ते चावू लागला. आम्हाला वाटले की आपण लक्ष्य साध्य केलं आहे," तो म्हणाला. यानंतर लगेचच भट्ट गयाहून निघून गेले आणि एक महिन्यानंतर, ते अधिक आनंदी आणि उत्साही होते. यामागील कारण म्हणजे आपण खाऊ घातलेलं मांसाहारी पान असल्याचं भट्ट यांना वाटत राहिलं. परंतु, आपल्या मित्राला भेटल्यानंतर, त्याना कळले की ज्या माणसाला ते कथित मानवी मांस खाऊ घालत होते त्याच्याकडून त्यांनी कधीही निधी घेतला नाही. तो व्यक्ती कधी भट्ट यांचा फायनान्सर झाला नाहीच.