पूजा भट्टला झोपेतून उठवून महेश भट्ट यांनी सांगितलं 'ते' सत्य, घर सोडलं... अन् मग?

Pooje Bhatt Revel Truth of Mahesh Bhatt : पूजा भट्ट आणि वडील महेश भट्ट यांच्या नात्याबद्दल कायमच उलट सुलट चर्चा झाल्या आहेत. यावेळी पूजा भट्टने आपल्या वडीलांच्या नात्यातील एक सत्य समोर आणलं आहे.
फिल्ममेकर महेश भट्ट आपल्या रोमँटिक ड्रामा सिनेमांसाठी अतिशय लोकप्रिय आहेत. त्यांनी आपल्या रिअल लाइफ लव्ह स्टोरीवर आधारीत 1990 चा सुपरहिट सिनेमा 'आशिकी' बनवला आहे. महेश भट्ट हे कायमच आपल्या सिने करिअरपेक्षा पर्सनल लाईफमुळे चर्चेत राहिले आहेत. महेश भट्ट यांची दोन लग्न झालीत. एवढंच नव्हे तर त्यांच्या धर्मांतराची देखील खूप चर्चा झाली. असं म्हटलं जातं की, सोनी राजदानसोबत लग्न करण्यासाठी त्यांनी मुस्लिम धर्म स्वीकारला होता.
महेश भट्ट यांचं संपूर्ण आयुष्य वादांनी भरलेलं आहे. नुकतंच त्यांची मुलगी आणि अभिनेत्री पूजा भट्टने आपल्या वडिलांच्या दोन लग्नांबद्दल आणि सोनी राजदानसोबतच्या नात्याबद्दल खुलासा केला आहे. एका युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत पूजाने सांगितलं की, तिच्या जन्मानंतर आई किरण आणि वडील महेश भट्ट यांची लव्ह स्टोरी फार काळ टिकली नाही. महेश भट्ट घराबाहेर पडले. कालांतराने ते परत आले आणि त्यानंतर राहुल भट्टचा जन्म झाला. मात्र त्यानंतरही त्यांचं नातं टिकू शकलं नाही. यानंतर महेश भट्ट सोनी राजदान यांच्यात गुंतले आणि त्यांनी लग्न केलं.
पूजाने पुढे सांगितलं की, मला सोनीबद्दल माझ्या आईकडून कळलं होते. माझ्या वडीलांनी मला झोपेतून उठवलं आणि सांगितलं की,' मला तुला सांगायचं आहे की, मी एका महिलेला भेटलो. मी घर सोडून आता जाणार आहे. पण याचा अर्थ असा नाही की, तुमच्यावर कमी प्रेम करेन आणि मी कायमच तुमच्यासोबत असेल'. अनेकांना आता प्रश्न पडतो की, तुझ्या वडीलांनी एवढ्या लहान वयात तुला ही परिस्थिती कशी सांगितली? पण त्यावर पूजा भट्टचं म्हणणं होतं की, ते मला नाही सांगणार तर कुणाला सांगणार? इतर कुणी सांगण्यापेक्षा माझ्या वडीलांकडून किंवा आईकडून ही गोष्ट ऐकणं मला कायमच चांगलं वाटलं असतं.
पूजा पुढे सांगते की, सोनी राजदानने महेश भट्ट आणि आपल्या नात्याबद्दल पूजाला सत्य सांगितलं. तीने म्हटलं की, एक दिवस सोनीने मला तिच्या मनातील भावना सांगितली. ती म्हणाली की, 'पूजा मला अपराधीपणाची भावना येत आहे.' यावर पूजाने सांगितलं की, एका मजबूत नात्याला कुणीच तोडू शकत नाही. एक चांगलं नातं कधीच कुणाच्या येण्याने तुटू शकत नाही. किंवा कुणीच कुणाची बाजू घेऊ शकत नाही. या सगळ्यात कुणीच येऊ शकत नाही.
पूजाने पुढे सांगितलं की, दोन्ही बहिणी आलिया आणि शहीन भट्ट यांच्यासोबतचं नातं कसं वेगळं आहे. शहीनचा जन्म झाला तेव्हा सोनी आणि ती जवळ आली. महेश भट्ट यांनी पहिली पत्नी किरणला फोन करुन सांगितलं की, पूजा मोठी बहिण झाली आहे. त्यानंतर राजदान आणि तिच्या कुटुंबात जवळीक निर्माण झाली. आता पूजाचं सोनी, शहीन आणि आलियासोबतचं नातं अतिशय चांगलं आहे.