बाप्पांची कृपा! महेश कोठाऱ्यांना मोदकातून मिळाली अनोखी सरप्राईज; व्हिडिओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे

Mahesh Kothare : स्टार प्रवाहच्या नव्या मालिकांच्या लाँच सोहळ्यात महेश कोठारे ठरले भाग्यवान.

Updated: Sep 11, 2025, 12:49 PM IST
स्टार प्रवाहवर नवी मालिका ‘नशीबवान’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. मालिकेच्या लाँचिंगपूर्वीची पत्रकार परिषद नुकतीच पार पडली आणि हा कार्यक्रम अविस्मरणीय ठरला. कारण पत्रकार परिषदेत खास ‘नशीबाचा मोदक’ ठेवण्यात आला होता. सर्वांच्याच नजरा त्या मोदकाकडे लागल्या होत्या. शेवटी चांदीचं नाणं दडलेला मोदक ज्यांच्या हाताला लागला, ते म्हणजे मराठी चित्रपटसृष्टीतील दिग्गज दिग्दर्शक आणि निर्माते महेश कोठारे.

मोदकातून निघालं चांदीचं नाणं

गणपती बाप्पाच्या उत्सवात मोदकाचं खास स्थान असतं. त्याच मोदकातून नशीब आजमावण्याची संकल्पना आयोजकांनी मांडली होती. सर्व उपस्थितांना उकडीचे मोदक वाटण्यात आले होते. त्या मोदकांपैकी फक्त एका मोदकात चांदीचं नाणं दडवलं गेलं होतं. हा मोदक उघडताच चांदीचं नाणं महेश कोठारे यांच्या हाती आलं आणि उपस्थितांमध्ये जल्लोष झाला. कृष्णधवल ते रंगीत अशा संपूर्ण मराठी सिनेसृष्टीच्या बदलत्या प्रवासाचे साक्षीदार असलेल्या महेश कोठाऱ्यांना हे नाणं मिळणं खरोखरच विशेष ठरलं. 'हा फक्त एक योगायोग, पण माझ्यासाठी प्रतीकात्मक' नाणं मिळाल्यानंतर न्यूज 18 मराठीशी बोलताना महेश कोठारे म्हणाले, 'या पत्रकार परिषदेत हा एक पब्लिसिटी स्टंट ठेवला होता. एका मोदकात चांदीचं नाणं होतं. योगायोगाने माझ्याच मोदकात ते आलं. माझ्यासाठी हे नाणं फक्त एक प्रतीक आहे. पण या मालिकेचं महत्त्व खूप मोठं आहे. त्यामुळे हे नाणं मला या प्रोजेक्टचं भाग्यचिन्ह वाटतं.'

आदिनाथ कोठारेचं छोट्या पडद्यावर पुनरागमन

या मालिकेत महेश कोठाऱ्यांचा मुलगा आणि लोकप्रिय अभिनेता आदिनाथ कोठारे मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे. बराच काळ मोठ्या पडद्यावर आणि वेब प्रोजेक्ट्समध्ये व्यस्त असलेल्या आदिनाथचं छोट्या पडद्यावर हे पुनरागमन आहे. त्यामुळे मालिकेबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. महेश कोठारे पुढे म्हणाले, 'नशीबवान’मधील भूमिका आदिनाथला खूप आवडली. म्हणूनच त्याने हा प्रोजेक्ट स्वीकारला. आमच्या दृष्टीनेही हा प्रकल्प खूप महत्त्वाचा आहे. प्रेक्षकांशी पुन्हा छोट्या पडद्यावर जोडण्यासाठी हा एक उत्तम प्रयत्न ठरेल.'

FAQ

नशीबवान’ मालिकेच्या पत्रकार परिषदेत काय विशेष घडलं?

पत्रकार परिषदेत उकडीचे मोदक वाटण्यात आले होते. एका मोदकात खास चांदीचं नाणं ठेवण्यात आलं होतं. तो मोदक महेश कोठारे यांच्या हाताला लागला आणि ते ‘नशीबवान’ ठरले.

 महेश कोठाऱ्यांनी चांदीचं नाणं मिळाल्यानंतर काय प्रतिक्रिया दिली?

महेश कोठारे म्हणाले की हे नाणं फक्त एक प्रतीक आहे, पण ‘नशीबवान’ ही मालिका त्यांच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची असल्याने ते त्यांच्या प्रोजेक्टचं भाग्यचिन्ह ठरलं आहे.

या मालिकेत कोण मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे?

या मालिकेत अभिनेता आदिनाथ कोठारे मुख्य भूमिकेत झळकणार असून, अनेक दिवसांनी तो छोट्या पडद्यावर पुनरागमन करत आहे.

mahesh kothareadhinath kotharetrending news.

