Marathi News
'सलमानसोबत चित्रपट करणार नाही', महेश मांजरेकरांचं विधान, नेमकं कारण काय?

सुप्रसिद्ध अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी सलमान खानसोबत यापुढे चित्रपट करणार नाही असं विधान केलं आहे. नेमकं कारण काय? वाचा सविस्तर   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 26, 2025, 06:01 PM IST
'सलमानसोबत चित्रपट करणार नाही', महेश मांजरेकरांचं विधान, नेमकं कारण काय?

Mahesh Manjrekar : मराठी आणि हिंदी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेते व दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी आपल्या कारकिर्दीत अनेक हिट चित्रपट दिले असून दिग्दर्शन केले आहे. मराठी चित्रपटांमध्ये तर त्यांची एक वेगळी ओळख आहे तर बॉलिवूडमध्येही त्यांनी अभिनयाचा डंका वाजवला आहे.

महेश मांजरेकर आणि सलमान खान यांची मैत्री जरी सर्वांना दिसली असली तरी नुकत्याच एका मुलाखतीत महेश मांजरेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ते सलमान खानसोबत पुन्हा चित्रपट करणार नाहीत.

महेश मांजरेकर यांनी माझा कट्टाला दिलेल्या मुलाखतीत या विषयावर खुलासा करताना सांगितले की, 'मी सलमान खानचा ‘अंतिम’ हा चित्रपट केला. तुम्ही विचाराल की, सलमान खानसोबत दुसरा चित्रपट करेल का? तर त्यावर मी म्हणेल नाही. सलमान खानला चित्रपट नीट माहिती आहे. त्याचे वडीलही निर्माते आहेत. 

सलमानसोबत शेटवचा चित्रपट

पण मी थोडा हेड स्ट्राँग आहे. त्याच्यासाठीच तो तीन वाजता आला. तेव्हा मी त्याच्यावर चिडलेलो. सलमान खान मला म्हणाला, ‘तुम्ही मला शिवी दिलीत’. मी त्याला उत्तर दिलं, ‘सलमान, मी तुला शिव्या देत नाहीये, तुझ्यात जो दिग्दर्शक लपला आहे, त्याला मी शिव्या देतोय. तू दिग्दर्शक म्हणून चित्रपट दिला आहेस मग इतर गोष्टी विसर.'

‘अंतिम’ हा चित्रपट मराठी सुपरहिट ‘मुळशी पॅटर्न’चा हिंदी रीमेक होता. या चित्रपटात सलमान खानच्या प्रमुख भूमिकेशिवाय आयुष शर्माने महत्त्वाची भूमिका केली होती. मात्र, ‘मुळशी पॅटर्न’ला मिळालेला प्रतिसाद ‘अंतिम’ला मिळाला नाही आणि चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.

सलमानसोबत चित्रपट न करण्याचं कारण काय?  

दरम्यान, महेश मांजरेकर यांचा नवीन मराठी चित्रपट ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले बोलतोय’ प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. या चित्रपटाच्या घोषणेनंतर चाहत्यांमध्ये या चित्रपटाबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे. हा चित्रपट 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी रिलीज होणार असून प्रेक्षक या चित्रपटाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

महेश मांजरेकर यांच्या या खुलास्यानंतर सलमान खानसोबत त्याच्या भविष्यातील प्रोजेक्टवरून चाहत्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. तरीही महेश मांजरेकर यांनी स्पष्ट केले की ते 'अंतिम' चित्रपटाच्या वेळी आलेल्या अनुभवामुळे सलमान खानसोबत पुन्हा काम करणार नाही.'

FAQ

महेश मांजरेकर यांनी सलमान खानसोबत पुन्हा चित्रपट करण्याबाबत काय म्हटलं?

महेश मांजरेकर यांनी ‘माझा कट्टा’ मुलाखतीत स्पष्ट सांगितलं की, ते सलमान खानसोबत पुन्हा चित्रपट करणार नाहीत. ‘अंतिम’ हा शेवटचा चित्रपट होता असं त्यांनी म्हटलं आहे.

सलमान खानसोबत चित्रपट न करण्याचं मुख्य कारण काय?

महेश मांजरेकर यांचं कारण म्हणजे ‘अंतिम’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान सलमान खान तीन वाजता सेटवर आला, ज्यामुळे महेशला चिड झाली. ते स्वतःला ‘हेड स्ट्राँग’ म्हणतात आणि सलमानला दिग्दर्शक म्हणून जबाबदारी घेण्याची अपेक्षा होती. महेश म्हणाले, ‘सलमान, मी तुला शिव्या देत नाहीये, तुझ्यात जो दिग्दर्शक लपला आहे, त्याला मी शिव्या देतोय.’

‘अंतिम’ चित्रपटाबाबत महेश मांजरेकर यांनी काय सांगितलं?

‘अंतिम’ हा मराठी सुपरहिट ‘मुळशी पॅटर्न’ चा हिंदी रीमेक होता. सलमान खान आणि आयुष शर्मा यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. महेश म्हणाले की, सलमानला चित्रपट नीट माहिती आहे आणि त्याचे वडीलही निर्माते आहेत, पण तरीही शूटिंगमध्ये विलंब झाला.

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

