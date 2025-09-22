English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
महेश मांजरेकर यांनी व्यक्त केली चिंता, शिवाजी पार्कवरील मराठी माणसाची कमतरता लक्षात आणली

मुंबईत मराठी समाज कमी होत असल्याने महेश मांजरेकर यांनी सार्वजनिकपणे चिंता व्यक्त केली.  

Intern | Updated: Sep 22, 2025, 02:05 PM IST
Mahesh Manjrekar : मुंबई, जे काही काळापूर्वी मराठी कुटुंबांच्या संस्कृतीने नटलेली होती, आज त्या काळापेक्षा खूप वेगळी झाली आहे. मध्य मुंबईतील दादर, गिरगाव, लालबाग आणि शिवाजी पार्कच्या चाळींमध्ये मराठी मध्यमवर्गीय कुटुंबांचा वावर असायचा, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. वाढती महागाई आणि गगनाला भिडलेल्या घरांच्या किमतींमुळे अनेक मराठी कुटुंबे उपनगरांमध्ये, ठाणे, डोंबिवली आणि अगदी पुण्यासारख्या शहरांमध्ये स्थलांतरित झाली आहेत. त्यांच्या जागी परराज्यातून आलेल्यांची संख्या वाढली आहे. याच बदलावर प्रसिद्ध दिग्दर्शक-अभिनेते महेश मांजरेकर यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या 11 व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थित राहून सांगितले, “मुंबईमध्ये मराठीपण उरलं नाहीये. आता तर आपल्या शिवाजी पार्कवरही हळूहळू मराठी कमी होत आहे. जे थोडंफार टिकलं आहे, ते पुणे आणि मुलुंडमध्ये आहे. त्याचा आनंद आहे.' महेश मांजरेकर हे त्यांच्या परखड मतांसाठी ओळखले जातात. मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेसाठी त्यांचा आग्रह नेहमीच प्रखर राहिला आहे. त्यांच्या मुलाखतीत आणि कलाकृतीत त्यांनी अनेकदा हा मुद्दा ठामपणे मांडला आहे. विशेषतः त्यांचा ‘मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय…’ हा चित्रपट हे उत्तम उदाहरण आहे. सार्वजनिक मंचावरील भाषण असो किंवा सिनेमातील भूमिका, मराठीसाठी त्यांचा आग्रह कायम राहिला आहे.

शिवाजी पार्कचं महत्त्व

शिवाजी पार्क हे मुंबईतील दादर (पश्चिम) भागात स्थित आहे. हे फक्त एक मैदान नसून, मराठी राजकारण आणि संस्कृतीचे प्रतीक मानले जाते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय सभांचा मुख्य केंद्रस्थान म्हणून शिवाजी पार्क ओळखला जातो. शिवसेना आणि मनसेसारख्या पक्षांसाठीही हे ठिकाण महत्त्वाचे आहे. महेश मांजरेकर यांच्या म्हणण्यानुसार, मुंबईतील मराठी समाजाच्या उपस्थितीवर होणारा हा बदल गंभीर आहे आणि मराठी संस्कृतीच्या जपणुकीसाठी सजगतेची गरज आहे.

FAQ

महेश मांजरेकरने मुंबईतील मराठी समाजाबाबत काय चिंता व्यक्त केली?

त्यांनी सांगितले की, मुंबईत मराठी कुटुंबांची संख्या कमी होत आहे, विशेषतः शिवाजी पार्कसारख्या ऐतिहासिक ठिकाणी मराठी लोकांची उपस्थिती हळूहळू कमी झाली आहे.

महेश मांजरेकर यांनी ही चिंता कोणत्या कार्यक्रमात व्यक्त केली?

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या ११ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते उपस्थित होते, जिथे त्यांना "कमल शेडगे ज्येष्ठ रंगकर्मी" पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

शिवाजी पार्कचे महत्त्व काय आहे?

शिवाजी पार्क हे मुंबईतील दादर (पश्चिम) भागात स्थित आहे आणि मराठी राजकारण, संस्कृती व सभांशी संबंधित एक प्रतीक मानले जाते. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या राजकीय सभा आणि शिवसेना-मनसेसारख्या पक्षांसाठी हे एक महत्त्वाचे केंद्र आहे.

