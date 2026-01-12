English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  महेश मांजरेकरांनी दिली होती सिनेमाची ऑफर; अमित ठाकरे म्हणाले, 'पण राजकारण सोडणं…'

महेश मांजरेकरांनी दिली होती सिनेमाची ऑफर; अमित ठाकरे म्हणाले, ‘पण राजकारण सोडणं…’

Mahesh Manjrekar had offered a film to Amit Thackeray : अमित ठाकरेंनी एका मुलाखतीत महेश मांजरेकरांकडून सिनेमाची ऑफर मिळाल्याचं उघड केलं.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 06:50 AM IST
सध्या राज्यभर महापालिका निवडणुकांची जोरदार रणधुमाळी सुरू असून, राजकीय वातावरण तापलेले आहे. विशेषतः मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे एकत्र प्रचार करताना दिसत असून, त्यांच्या सोबत अमित ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेही प्रचारसभांमध्ये सक्रिय सहभाग घेत आहेत. या प्रचाराच्या निमित्ताने अमित ठाकरे सध्या विविध वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल माध्यमांना मुलाखती देत आहेत.

अशाच एका सविस्तर मुलाखतीत अमित ठाकरे यांनी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत आणि करिअरविषयी अनेक बाबी उघड केल्या. ‘लोकमत’ला दिलेल्या मुलाखतीदरम्यान 'तुम्ही राजकारणात नसता तर आयुष्यात काय केलं असतं?' असा प्रश्न विचारण्यात आला असता, अमित ठाकरे यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, त्यांना सुरुवातीला फिल्मलाईनमध्ये काम करण्याची इच्छा होती. विशेषतः अभिनयापेक्षा कॅमेऱ्यामागील काम, म्हणजेच दिग्दर्शन, लेखन किंवा सर्जनशील प्रक्रियेत सहभागी होण्याची त्यांची आवड होती. चित्रपटसृष्टीकडे त्यांचा ओढा होता आणि त्याबाबत त्यांनी गांभीर्याने विचारही केला होता, असं त्यांनी नमूद केलं.

याशिवाय क्रीडाक्षेत्रात, विशेषतः फुटबॉलमध्ये काहीतरी करण्याचीही त्यांची इच्छा होती. मात्र त्या काळात भारतात फुटबॉलमध्ये फारसा वाव, संधी किंवा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नव्हत्या. 'आजच्या काळात फुटबॉलसह अनेक खेळांमध्ये तरुणांसाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत. मात्र माझ्या काळात तसं वातावरण नव्हतं,' असं अमित ठाकरे यांनी सांगितलं. त्यामुळे त्यांनी काही काळासाठी फिल्मलाईनचा विचार केला होता. मात्र हा विचार फार काळ टिकला नाही. 2014 नंतर आपण पूर्णवेळ राजकारणात यायचं ठरवलं आणि त्यानंतर इतर क्षेत्रांचा विचार मागे पडल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

क्रीडाक्षेत्रावर भाष्य करताना अमित ठाकरे यांनी भारतातील विविध खेळांकडे दुर्लक्ष होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. क्रिकेटव्यतिरिक्त बॅडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी आणि इतर खेळांकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं. 'देशातील क्रीडाप्रतिभेला योग्य दिशा, सुविधा आणि व्यासपीठ मिळालं पाहिजे. यासाठी भविष्यात मला निश्चितपणे काम करायचं आहे,' असंही ते म्हणाले.

दरम्यान, चित्रपटसृष्टीबाबत एक महत्त्वाचा खुलासा करताना अमित ठाकरे यांनी प्रसिद्ध दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांच्याकडून सिनेमाची ऑफर आल्याचं सांगितलं. ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटासाठी ही ऑफर होती. मात्र त्यांनी ती नाकारली. याबाबत बोलताना अमित ठाकरे म्हणाले, 'राजकारण हे पूर्णवेळ लक्ष देण्याचं क्षेत्र आहे. ते सोडून दुसरं काही करणं शक्य नाही. चित्रपट आणि राजकारण ही दोन्ही क्षेत्रं अशी आहेत की त्यात १०० टक्के समर्पण अपेक्षित असतं. अर्धवट सहभाग चालत नाही.'

महेश मांजरेकर दिग्दर्शित ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ हा चित्रपट 2025 साली प्रदर्शित झाला असून, त्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येचा संवेदनशील विषय प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे. या चित्रपटात अभिनेता सिद्धार्थ बोडके यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. तसेच सयाजी शिंदे, त्रिशा ठोसर, शशांक शेंडे, मंगेश देसाई आणि सांची भोयर यांसारख्या कलाकारांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिका या चित्रपटात पाहायला मिळतात.

एकूणच, निवडणुकीच्या गडबडीत दिलेल्या या मुलाखतीतून अमित ठाकरे यांनी राजकारणाबरोबरच आपल्या आवडी, अपूर्ण राहिलेल्या स्वप्नांबद्दल आणि भविष्यातील दृष्टिकोनाबाबत मोकळेपणाने भूमिका मांडली आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या 'झी २४ तास डिजिटल'मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

