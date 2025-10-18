Mahesh Manjrekar : सिनेनिर्माते आणि दिग्दर्शक महेश मांजरेकर यांनी विधान परिषदेच्या सदस्यत्वाकडे आपली आवड असल्याचं व्यक्त केलं आहे. त्यांनी सांगितले की, जर कोणताही राजकीय पक्ष त्यांना ऑफर दिली, तर ते विधान परिषदेचं सदस्यत्व स्वीकारण्यास तयार आहेत.
मांजरेकरांनी सांगितले की, सरकारमध्ये सांस्कृतिक मंत्रीपद दिल्यास त्यांना ती संधी सुवर्णसमान वाटेल आणि ते नक्कीच स्वीकारतील. त्यांनी हलक्या फुलक्या अंदाजात म्हटले की, 'कोणताही राजकीय पक्ष हे धाडस दाखवणार नाही, असं म्हणत त्यांनी स्वतःच्या भूमिकेबद्दल थोडी मोकळीक दर्शवली.
सिनेसृष्टीतील अनुभव आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेता, महेश मांजरेकरांनी सक्रिय राजकारणात सहभागी होण्याची इच्छा स्पष्ट केली आहे. या वक्तव्यामुळे आगामी काळात त्यांच्या राजकीय प्रवासावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता वाढली आहे.
महेश मांजरेकर यांनी सांगितले की, बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांना शिवसेनेत येण्याची ऑफर दिली होती. कारण त्यांनी "शिवाजीराजे भोसले" हा चित्रपट कमीतकमी ७० वेळा पाहिला होता. एकदा रात्री महेश बाळासाहेबांकडे गेले असता, त्यांनी सांगितले, "तू मला शिवसेनेमध्ये हवा आहेस." महेश घाबरले आणि पाय लट-लट उडत होते.
महेश मांजरेकर यांनी राज ठाकरेंशी असलेल्या मैत्रीमुळे शिवसेनेत जाण्याचा निर्णय घेतला नाही. ऑफर मिळाल्यानंतर त्यांना राज ठाकरेंचा फोन आला, पण मातोश्रीसमोर लोक असल्याने त्यांनी कॉल घेतला नाही. घरी पोहोचल्यानंतर त्यांनी फोन तीन दिवस बंद ठेवला आणि झोपले, कारण राज हे त्यांचे खास मित्र होते.
महेश मांजरेकर आणि त्यांची पत्नी मेधा मांजरेकर हे धार्मिक यात्रेसाठी उज्जैन येथे पोहोचले होते. ही यात्रा त्यांच्या वैयक्तिक श्रद्धेचा भाग असून, नुकत्याच झालेल्या या भेटीने त्यांच्या सोशल मीडिया आणि सार्वजनिक जीवनात चर्चा निर्माण केली.
