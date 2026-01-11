महेश मांजरेकरांचा धक्कादायक खुलासा ; 'माझ्या जीवनात जर पर्याय असतील, तर मुंबई सोडण्यास तयार.'

बॉलिवूडचे प्रसिद्ध दिग्दर्शक आणि अभिनेता महेश मांजरेकर यांनी मुंबईच्या वाढत्या प्रदूषण आणि लोकसंख्येवर आपले विचार मांडताना एक धक्कादायक वक्तव्य केलं आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त मुलाखतीदरम्यान महेश मांजरेकर यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, 'जर कोणी दुसरा पर्याय दिला, तर मी लगेच मुंबई सोडून दुसरीकडे जाईन.' त्यांचा या विधानामागचा मुद्दा असाच आहे की, मुंबईच्या वर्धमान लोकसंख्येने आणि तीव्र प्रदूषणामुळे या शहरात रहाणं आता शक्य होत नाही, आणि त्यांना त्यांच्या मुलांचा इथे विकास होण्याबद्दल चिंता आहे.
महेश मांजरेकर यांनी मुलाखतीत पुढे सांगितलं, 'एक मुंबईकर म्हणून, जेव्हा मी घरातून बाहेर पडतो, तेव्हा मला लाज वाटते की माझी मुलं या शहरात वाढणार आहेत. आज जेव्हा मी बाहेर जातो, तेव्हा मला हवेच्या गुणवत्तेचा भयंकर त्रास होतो. एअर क्वालिटी इंडेक्स 183 आहे, म्हणजेच हवेतील प्रदूषण अत्यंत गंभीर आहे. मी जर कुठेही चांगल्या हवेच्या शहरात जाऊ शकतो, तर मी लगेच जाईन.'
महेश मांजरेकर यांच्या या वक्तव्यामुळे मुंबईच्या प्रदूषण आणि लोकसंख्येच्या वाढीवर चर्चेला तोंड फुटलं आहे. ते म्हणाले, 'मुंबईची लोकसंख्या 2 कोटी 31 लाख आहे, आणि त्यात दरवर्षी वाढ होत आहे. ही स्थिती कधी नियंत्रणात येईल, आणि मुंबई कधी डिकन्जेस्ट होईल, हे मला समजत नाही. आज मुंबई खूपच जास्त लोकसंख्येने भरलेली आहे, आणि ती भयंकर भीड आणि प्रदूषण यामुळे समस्येत सापडलेली आहे.'
महेश मांजरेकर यांचा ह्या विषयावर विचार थोडा तिखट होता. ते म्हणाले, 'आज मुंबईच्या हवेतील प्रदूषणाच्या कारणामुळे ज्या वेगाने कार्बन डायॉक्साईड पसरतं आहे, त्या प्रमाणानुसार मुंबईमध्ये ऑक्सिजनपेक्षा जास्त कार्बन घेतला जात आहे. ही एक अत्यंत चिंताजनक स्थिती आहे.'
मांजरेकर यांनी एक उदाहरण देत सांगितलं की, 'मुंबई एक फुग्याच्या प्रमाणे झाली आहे, ज्यात त्याच्या क्षमतेपेक्षा पाचपट हवा भरली आहे. म्हणजेच, या शहराची स्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे.'
यावर उत्तर देताना, शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महेश मांजरेकरच्या विधानावर आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, 'तुम्ही इतकी वर्षे मुंबईत राहता, आणि आता या शहराच्या प्रदूषणावर चिंता व्यक्त करत आहात. तुमच्यासोबत असलेल्या परिस्थितीला पाहून त्याचं कारण हे नाही की विकासाच्या गतीने सगळं सुस्थितीमध्ये जाऊ शकतं. विकासाचे त्या अर्थाने कधीच प्रत्यक्ष परिणाम दिसत नाहीत. भाजपच्या विकासाच्या प्रचाराच्या होर्डिंग्जमध्ये दिसत असलेल्या गतीला विनाशाची गती असं म्हणणं हेच योग्य ठरेल. या सर्वांचा एकच मुद्दा आहे या शहराच्या अस्तित्वाच्या डोक्यावर होणारी घातक कामं.'
महेश मांजरेकर यांचं म्हणणं असं आहे की, 'माझं म्हणून, मुंबईत आता विकासाची आवश्यकता नाही. हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि लोकसंख्येच्या नियंत्रणासाठी काय उपाययोजना केली जाऊ शकतात, यावर ठोस विचार केले पाहिजे. मुंबईत आता कार्बन डायॉक्साईडचं प्रमाण इतकं वाढलं आहे की इथे श्वास घेत असताना जास्त कार्बन श्वासात जात आहे.'
त्यांनी जोरदारपणे म्हटलं की, 'मुंबईने सुद्धा आता त्यांच्या वाढीला आवर घालायला पाहिजे. येणारे लोक या शहरात बसायला पाहिजेत, पण त्यांना कुठे राहायचं याबद्दल योग्य नियोजन असायला पाहिजे. प्रत्येक गोष्टीची काही मर्यादा असायला हवी, आणि मुंबईची त्या मर्यादेसाठी विचार करणे आवश्यक आहे.'
महेश मांजरेकर यांच्या वक्तव्याने, मुंबईतील वाढती लोकसंख्या आणि प्रदूषणाच्या समस्येकडे लक्ष वेधले आहे. महेश मांजरेकर यांचे हे विधान सरकारी योजना आणि विकासाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहे. त्याचप्रमाणे, यामुळे मुंबईतील नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या आणि त्यांच्या जीवनाच्या गुणवत्तेच्या विषयावर एक मोठा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाला आहे.
आता सरकारने आणि प्रशासनाने प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्याचे, आणि मुंबईच्या नागरिकांसाठी एक दर्जेदार जीवनशैली सुनिश्चित करण्याचे उपाय शोधले पाहिजेत. तसेच, शहराच्या लोकसंख्येच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी स्मार्ट आणि दीर्घकालिक धोरणे हवी आहेत.
महेश मांजरेकर यांचे वक्तव्य हे शहरातील वाढत्या समस्यांना वाचा फोडत आहे, आणि यावर संबंधित विभागांना विचार करणे आवश्यक आहे.