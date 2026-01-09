English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
माही भानुशालीने फटकारलं ट्रॉलर्सना 'माझी मुलं रस्त्यावर...'

अभिनेत्री माही विज आणि जय भानुशाली यांना घटस्फोटानंतर ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. काही नेटकऱ्यांनी विचारले, 'घटस्फोट घ्यायचा असेल तर मुलांना का दत्तक घेतलं?' यावर माहीने आता सडेतोड उत्तर दिले आहे.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 9, 2026, 04:48 PM IST
टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय जोडी माही विज आणि जय भानुशाली यांनी लग्नाच्या 14 वर्षांनंतर घटस्फोट घेतल्याची बातमी चाहत्यांसाठी धक्कादायक ठरली. सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत दोघांनी चाहत्यांना या निर्णयाची माहिती दिली होती. या पोस्टमध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, 'आमच्या कथेत ‘विलेन’ कोणीच नाही, आम्हाला कोणताच ड्रामा नकोय.'

घटस्फोटानंतर ट्रोलिंगचा सामना

जय-माहीच्या घटस्फोटाने चाहत्यांना धक्का दिला, तर काहींनी सोशल मीडियावर त्यांना ट्रोल करायला सुरुवात केली. नेटकऱ्यांनी प्रश्न विचारला, 'जर घटस्फोट घ्यायचा होता, तर मुलांना का दत्तक घेतलं?” यावर माहीने सडेतोड उत्तर दिले आणि ट्रोलर्सला धडा दिला. माहीने तिच्या युट्यूब चॅनलवर व्हिडीओ पोस्ट करत सांगितले, 'जय आणि माझा घटस्फोट झाला असला तरी आम्ही अजूनही चांगले मित्र आहोत. आम्ही दोघंही शांतताप्रिय आहोत. आम्हाला कुठलाच ड्रामा किंवा संघर्ष आवडत नाही. आम्ही विभक्त होण्याचा निर्णय दोघांनी मिळून घेतला आहे.'

मुलांसाठी काळजी आणि जबाबदारी

माहीने स्पष्ट केले की, घटस्फोटानंतरही मुलांची काळजी आणि संरक्षण कायम आहे. तिने म्हटले, 'कमेंट सेक्शनमध्ये काहींनी विचारलं की जर तुम्हाला घटस्फोट घ्यायचा होता, तर मुलांना का दत्तक घेतलं? आम्हाला सांगायचं आहे की आमचं बँक खातं रिकामं झालेलं नाही. आम्ही मुलांची काळजी घेऊ शकतो. जय कुठेतरी पळून गेलेला नाही किंवा माझ्याकडे काहीही नाही. आम्ही तिन्ही मुलं यापूर्वी जशी जगत होती, तसंच पुढेही त्यांचं आयुष्य जगतील.'

माहीने यापेक्षा पुढे सांगितले, 'उलट माझ्या मुलांसाठी हा एक चांगला संदेश आहे की जर गोष्टी जमल्या नाहीत, तर एकमेकांवर चिखलफेक करण्याची किंवा कोर्टात खेचण्याची गरज नाही. मुलांना त्याच ओढण्याची आवश्यकता नाही. आमच्या मुलांना आमचा आणि जयचा अभिमान असेल कारण आम्ही सौहार्दपूर्णपणे नातं संपवलं. आम्ही दोघंही मुलांची समान जबाबदारी घेऊ. आमची मुलं अनाथ नाहीत किंवा रस्त्यावर सोडलेली नाहीत. त्यांना त्यांच्या हक्काचं सर्वकाही मिळेल.'

घटस्फोट परस्पर संमतीने

जयपासून विभक्त झाल्यानंतर माहीने तिच्या तीन मुलांसाठी तारा, खुशी आणि राजवीर  कोणताही पोटगी किंवा देखभालीसाठीची रक्कम स्वीकारलेली नाही. घटस्फोटाचा निर्णय दोघांनी मिळून, परस्पर संमतीने घेतला होता. यामुळे कोणताही वादविवाद किंवा सार्वजनिक संघर्ष निर्माण झाला नाही.

चाहत्यांसाठी संदेश

माही विजच्या या विधानातून एक महत्त्वाचा संदेश समोर येतो: व्यक्तिगत नातेसंबंधांमध्ये सौहार्दपूर्ण व्यवहार आणि मुलांसाठी जबाबदारी राखणे हीच खरी प्राधान्यक्रमाची गोष्ट आहे. सोशल मीडियावर ट्रोलिंगला तिने थेट उत्तर दिल्यामुळे चाहत्यांना आणि मराठी प्रेक्षकांना संदेश मिळतो की, मुलांसाठी आणि कुटुंबासाठी प्रेम आणि जबाबदारी कधीही कमी पडू शकत नाही.

