घटस्फोटाच्या चर्चांमध्ये अडकलेला जय भानुशाली मिस्ट्री गर्लसोबत दिसताच माही विज भडकली

टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय आणि आदर्श कपल म्हणून ओळखले जाणारे जय भानुशाली आणि माही विज सध्या त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून या दोघांच्या घटस्फोटाच्या अफवा सोशल मीडियावर आणि मनोरंजनविश्वात पसरत आहेत. यावर माही विज यांनी यापूर्वीच प्रतिक्रिया देत या सर्व चर्चा निराधार आणि खोट्या असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र, तरीही या अफवांना पूर्णविराम मिळालेला दिसत नाही.
दरम्यान, या चर्चांमध्ये आणखी भर घालणारा एक व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओमध्ये जय भानुशाली एका ‘मिस्ट्री गर्ल’सोबत दिसत आहे. हा व्हिडीओ एका कॉन्सर्टमधील असून, त्यामध्ये जय ‘बिग बॉस 15’ फेम मायशा अय्यरसोबत मस्ती करताना आणि कार्यक्रमाचा आनंद घेताना दिसतोय. हा व्हिडीओ समोर येताच पुन्हा एकदा जय आणि माही यांच्या नात्यात दुरावा आल्याच्या चर्चांना उधाण आलं. सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल होताच अनेकांनी जयसोबत दिसणारी ही मिस्ट्री गर्ल कोण आहे, जय आणि तिचं नातं काय, असे प्रश्न उपस्थित केले. काही युजर्सनी तर थेट जय-माहीच्या घटस्फोटाच्या चर्चांशी या व्हिडीओचा संबंध जोडायला सुरुवात केली. मात्र, या चर्चांवर आता स्पष्टता आली आहे.
या व्हायरल व्हिडीओवर अभिनेत्री आरती सिंहने कमेंट करत सत्य परिस्थिती समोर आणली. 'तुम्ही काहीही अंदाज बांधत आहात. ती जयची बहीण आहे. आधी सत्य जाणून घ्या,' असं आरती सिंहने स्पष्ट शब्दांत सांगितलं. प्रत्यक्षात मायशा अय्यर आणि जय भानुशाली यांचं नातं भावाचं-बहिणीचं आहे. जय आणि मायशा यांची ओळख आणि मैत्री ‘बिग बॉस 15’ या लोकप्रिय रिअॅलिटी शोदरम्यान झाली होती. शोदरम्यान दोघांमध्ये चांगली मैत्री निर्माण झाली आणि त्यानंतर मायशा जयला राखी बांधू लागली. त्यामुळे सोशल मीडियावर पसरलेल्या अफवा निराधार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
दरम्यान, जय भानुशाली आणि माही विज यांच्या नात्याबाबत बोलायचं झाल्यास, हे दोघंही टेलिव्हिजन विश्वातील अत्यंत लोकप्रिय कपल मानले जातात. 2010 साली दोघांनी लग्नगाठ बांधली होती. वैवाहिक आयुष्यात त्यांनी दोन मुलांना दत्तक घेतलं असून, नंतर त्यांच्या आयुष्यात कन्यारत्नाचं आगमन झालं. त्यांच्या मुलीचं नाव तारा असं आहे. कुटुंबासोबतचे फोटो आणि व्हिडीओ हे दोघंही अनेकदा सोशल मीडियावर शेअर करत असतात.
दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास न ठेवता, सत्य माहिती जाणून घेणं गरजेचं असल्याचं या प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट होत आहे. जय भानुशाली मिस्ट्री गर्लसोबत दिसल्याने निर्माण झालेल्या चर्चांना अखेर स्पष्टीकरण मिळालं असून, जय-माहीच्या नात्याबाबत पसरवण्यात येणाऱ्या अफवा पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत.
FAQ
जय भानुशाली मिस्ट्री गर्लसोबत कोणत्या व्हिडीओमध्ये दिसला होता?
जय भानुशाली एका कॉन्सर्टमधील व्हायरल व्हिडीओमध्ये ‘बिग बॉस 15’ फेम मायशा अय्यरसोबत दिसला होता. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला.
जय भानुशालीसोबत दिसणारी मिस्ट्री गर्ल कोण आहे?
जयसोबत दिसणारी मिस्ट्री गर्ल म्हणजे अभिनेत्री मायशा अय्यर असून ती जयची बहीण आहे. ‘बिग बॉस 15’दरम्यान दोघांची मैत्री झाली होती आणि तेव्हापासून मायशा जयला राखी बांधते.
जय भानुशाली आणि माही विज यांच्या घटस्फोटाच्या चर्चा कितपत खर्या आहेत?
माही विज यांनी या घटस्फोटाच्या चर्चा निराधार आणि अफवा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. मात्र सोशल मीडियावरील व्हायरल व्हिडीओंमुळे या चर्चा पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत.