घटस्फोटानंतर माही विजचा नविन अफेअर? अर्पिता खानने पोस्ट करत केला खुलासा…

Arpita Khan on Mahi Vij's new affair after divorce :माही विजच्या घटस्फोटानंतर तिच्या डेटिंग लाइफवर चर्चांचा गदारोळ! सलमान खानच्या जवळच्या व्यक्तीसोबत माही डेट करत आहे, असे भाईजानच्या बहिणीकडून मोठे खुलासा.  

कावेरी पिंपळे | Updated: Jan 12, 2026, 02:41 PM IST
टीव्ही अभिनेत्री माही विज गेल्या काही दिवसांपासून तिच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. माही आणि अभिनेता जय भानुशाली यांचा वैवाहिक नाते काही वर्षांपूर्वी संपल्याचे समोर आले होते. मुलगी तारा हिच्या जन्मानंतर दोघांनी परस्पर संमतीने विभक्त होण्याचा निर्णय घेतला होता. घटस्फोटानंतर माहीने सोशल मीडियावर एक भावनिक पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने आपला मित्र नदीम नाझ याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत मनातील भावना व्यक्त केल्या. या पोस्टमुळे माही आणि नदीम यांच्याबाबत चर्चेला जोरदार गती मिळाली.

सोशल मीडियावर माहीला काही काळ ट्रोलिंगचा सामना करावा लागला. परंतु तिने स्पष्ट केले की, अफवा पसरवणाऱ्यांना ती मान्य करत नाही आणि लोकांनी चुकीच्या गोष्टींवर विश्वास ठेवू नये. माहीच्या या निर्णयाला तिच्या पूर्व पती जय भानुशाली आणि अभिनेत्री अंकिता लोखंडे यांच्याकडून देखील खुला पाठिंबा मिळाला. अंकिताने माहीच्या समर्थनार्थ एक लांब पोस्ट शेअर केली, ज्यात तिने नदीम, जय आणि माही यांच्यातील मैत्रीपूर्ण नातं स्पष्ट केलं. जय भानुशालीने देखील ही पोस्ट पुन्हा शेअर करत म्हटलं की, विधानात कोणताही खलनायक नव्हता, परंतु लोक त्याला खलनायक बनवत आहेत.

या यादीत आता अभिनेता सलमान खानच्या लहान बहिण अर्पिता खानचा सहभागही समोर आला आहे. अर्पिताने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर पोस्ट करत म्हटले, ‘नदीम जर तुझ्यासारख्या उत्तम व्यक्तीला वाईट बोललं जाऊ शकत असेल, तर मला आश्चर्य वाटतं… आपण कोणत्या जगात राहत आहोत.’ अर्पिताची ही पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे आणि तिच्या समर्थनामुळे माहीच्या बाजूला लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे.

जाणकारांकडून सांगितले जाते की, सलमान खान आणि नदीम नाझ चांगले मित्र आहेत, तसेच नदीम अनेकदा खान कुटुंबाच्या वाढदिवसाच्या पार्टीत दिसला आहे. माही आणि जय यांचेही नदीमशी चांगले मैत्रीपूर्ण नाते आहे. त्यांच्या मुलीला तारा नदीमला अब्बा म्हणून हाक मारते, हेही समोर आले आहे.

अभिनेत्री माही विजच्या या पोस्टनंतर, चाहत्यांमध्ये तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल चर्चेला पुन्हा उधाण आले आहे. अनेकांनी सोशल मीडियावर माहीला पाठिंबा दर्शवला, तर काहींनी अफवा पसरवल्या. माहीच्या भावनिक आणि खुलेपणाने केलेल्या पोस्टमुळे तिच्या चाहत्यांना तिला अधिक जवळून ओळखण्याची संधी मिळाली आहे.

सध्या माही विजच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू असून, चाहत्यांचे समर्थन तिला मिळत आहे. अभिनेत्रीला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींच्या यादीत जय भानुशाली, अंकिता लोखंडे आणि अर्पिता खान यांचा समावेश झाला आहे, ज्यामुळे माही विजला सोशल मीडियावर अधिक सामर्थ्यवान पाठिंबा मिळाला आहे.

कावेरी पिंपळे सध्या ‘झी २४ तास डिजिटल’मध्ये कंटेंट एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना पत्रकारितेचा चार वर्षांचा अनुभव आहे.

