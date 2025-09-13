English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

प्रेमात दोनदा विश्वासघात, लग्नाआधीच प्रेग्नेंट होती 'ही' अभिनेत्री, कर्करोगावरही मिळवला विजय

Bollywood Actress: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री आयुष्यभर प्रेमाची आस होती. लग्नाआधीच झालेली प्रेग्नेंट. आज 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत.  

सोनेश्वर पाटील | Updated: Sep 13, 2025, 10:02 AM IST
प्रेमात दोनदा विश्वासघात, लग्नाआधीच प्रेग्नेंट होती 'ही' अभिनेत्री, कर्करोगावरही मिळवला विजय

Bollywood Actress:  हिंदी चित्रपटसृष्टीत 90 च्या दशकात आपल्या सौंदर्याने आणि दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकणारी अभिनेत्री आज 52 वा वाढदिवस साजरा करत आहे. 52 वर्षांच्या महिमाने आपल्या करिअरमध्ये 42 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केलं असून ‘परदेस’, ‘धडकन’, ‘दीवाने’, ‘खिलाड़ी 420’ यांसारख्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांमुळे त्या त्या काळातील टॉप अभिनेत्रींमध्ये गणल्या गेल्या. मात्र, या ग्लॅमरस दुनियेत यश मिळालं तरी त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात त्यांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागला.

Add Zee News as a Preferred Source

महिमा यांच्या आयुष्यात प्रेमाची साथ मिळाली पण टिकली नाही. त्यांनी दिलखेचक प्रेमसंबंध अनुभवले पण त्याचा शेवट नेहमीच वेदनादायी झाला. एका मुलाखतीत त्यांनी सांगितले होते की त्यांना खऱ्या प्रेमाची आस होती. त्यांनी ज्या व्यक्तीवर प्रेम केले त्यानेच त्यांचा विश्वासघात केला.

लिएंडर पेससोबतचे नाते

2000 साली त्यांना भारताचा दिग्गज टेनिसपटू लिएंडर पेस याच्याशी प्रेम झाले. पेस त्या काळात आपल्या करिअरच्या सर्वोच्च टप्प्यावर होते. दोघांची भेट झाली आणि नातं सुरू झालं. तीन वर्षे त्यांच्या नात्यात सगळं सुरळीत सुरू होतं पण 2003 मध्ये लिएंडर पेसचा प्रसिद्ध मॉडेल रिया पिल्लई हिच्यासोबत संबंध असल्याच्या अफवा पसरल्या. रिया त्या काळात संजय दत्तची पत्नी होती. महिमा यांनी एकदा लिएंडरला रियाशी फोनवर बोलताना रंगेहात पकडलं आणि त्यानंतर त्यांनी नातं संपवलं.

काही वर्षांनी 2006 मध्ये महिमा यांची भेट कोलकातामधील वास्तुविशारद बॉबी मुखर्जी याच्याशी झाली. बॉबीचे आधीच लग्न झाले होते आणि तो दुसऱ्या विवाहाचा विचार करत होता. दोघांमध्ये जवळीक वाढली आणि त्यांनी 19 मार्च 2006 रोजी लास वेगासमध्ये गुपचूप विवाह केला. नंतर 23 मार्चला बंगाली परंपरेनुसार पुन्हा विवाह सोहळा पार पडला.

मात्र त्यावेळी त्यांच्या गुप्त विवाहाची चर्चा सुरू झाली जेव्हा माध्यमांनी त्यांचा बेबी बंप पाहिला. विवाह आणि गर्भधारणा याबाबत त्यांना खुलेपणाने बोलावे लागले. 2007 मध्ये त्यांनी एका मुलीला जन्म दिला. परंतु त्यांचे वैवाहिक आयुष्य जास्त काळ टिकले नाही. बॉबी आणि त्याच्या पूर्वपत्नीमधील कायदेशीर वादांमुळे दोघांमध्ये दुरावा निर्माण झाला आणि 2013 मध्ये त्यांचे विभक्त होणे निश्चित झाले. त्यानंतर महिमा यांनी सिंगल मदर म्हणून मुलीचा सांभाळ केला. 

FAQ

1. महिमा चौधरीचा जन्म आणि वाढदिवस कधी आहे?

महिमा चौधरी (खरे नाव रितू चौधरी) यांचा जन्म 13 सप्टेंबर 1973 रोजी दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल येथे झाला. त्यांचा 52वा वाढदिवस 13 सप्टेंबर 2025 रोजी साजरा होत आहे. त्या उत्तर प्रदेशातील जाट कुटुंबातून आणि नेपाळी मात्रीकडून वाढल्या, ज्यामुळे त्या हिंदी आणि नेपाळी या दोन्ही भाषांमध्ये पारंगत आहेत. 

2. महिमा चौधरीने अभिनय क्षेत्रात कसे पाऊल ठेवले?

महिमा चौधरी यांनी मॉडेलिंग आणि टेलिव्हिजन जाहिरातींमधून सुरुवात केली. 1997 मध्ये सुबाष घाईंच्या ‘परदेस’ या चित्रपटाने हिंदी चित्रपटसृष्टीत डेब्यू केला, ज्यात शाहरुख खानसोबत त्या मुख्य भूमिकेत दिसल्या. सुबाष घाईंच्या सल्ल्याने त्यांनी नाव रितूपासून ‘महिमा’ केले, कारण त्यांना ‘एम’ ने सुरू होणाऱ्या नावांच्या अभिनेत्रींसोबत यश मिळते अशी अंधश्रद्धा होती. 

3. महिमा चौधरीच्या करिअरमधील प्रमुख चित्रपट कोणते आहेत?

महिमा यांनी 52 वर्षांच्या करिअरमध्ये 42 हून अधिक चित्रपटांमध्ये काम केले. प्रमुख चित्रपटांमध्ये ‘परदेस’ (1997, फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट डेब्यूसाठी पुरस्कार), ‘धडकन’ (2000, फिल्मफेअर सर्वोत्कृष्ट सहाय्यक अभिनेत्रीसाठी नामांकन), ‘दाग: द फायर’ (1999, दुहेरी भूमिका), ‘दिवाने’ (2000), ‘खिलाडी 420’ (2000), ‘दिल क्या करे’ (1999), ‘लज्जा’ (2001), ‘कुरुक्षेत्र’ (2000), ‘ओम जय जगदीश’ (2002), ‘बागबान’ (2003) आणि अलीकडील ‘इमर्जन्सी’ (2024) यांचा समावेश आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

Tags:
Mahima Chaudhry Birthdaymahima chaudhry birthday specialmahima chaudhry todayमहिमा चौधरीमहिमा चौधरी लूक

इतर बातम्या

सूत गिरणी, ब्रिटीश राजवट आणि 'एल्फिन्स्टन ब्रिज';...

मुंबई बातम्या