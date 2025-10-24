बुरख्याच्या आत बिकिनी, 'मैं हूं ना'साठी 'या' अभिनेत्रीने दिलं होतं हटके ऑडिशन, ओळखलं का?

Bollywood Actress: इंडस्ट्रीमध्ये अशा काही अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. मात्र, त्यांची भूमिका या आजही चर्चेत राहिल्या आहेत. असाच एक चित्रपट जो 2004 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट शाहरुख खानच्या सुपरहिट चित्रपट 'मैं हूं ना' आहे.
ज्यामध्ये अभिनेत्री राखी सावंतने महत्वाची भूमिका साकारली होती. राखीच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांनी खूप पसंती दिली पण तुम्हाला माहीत आहे का की, राखी सावंतची कास्टिंग चित्रपटाच्या शूटिंग सुरू होण्याच्या दोन दिवसांनंतर झाली होती?
फराह खानने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले की, 'मैं हूं ना'मध्ये राखी सावंतच्या रोलसाठी आधी दुसऱ्या मुलीला कास्ट केले गेले होते. चित्रपटाची शूटिंगही सुरू झाली होती. मात्र, त्या मुलीच्या आईने काही जास्तच मागण्या केल्यामुळे तिला त्या रोलसाठी वगळले गेले.
फराह खानच्या म्हणण्यानुसार, त्या मुलीला हटवल्यानंतर तिने असिस्टंटला ऑडिशन टेप पाहण्यास सांगितले आणि दुसरी पात्र कास्ट करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी राखी सावंतने ऑडिशनसाठी बुरखा घालून हजर राहण्याचा निर्णय घेतला. फराह खानने सांगितले की, जेव्हा कॅमेरामॅनने सांगितले की, हा रोल हॉट मुलीसाठी आहे तेव्हा राखीने फक्त 'आपण फक्त कॅमेरा रोल करा' असं उत्तर दिलं.
फराह खानने पुढे सांगितले की, ऑडिशन दरम्यान जेव्हा कॅमेरा रोल झाला तेव्हा राखी सावंतने बुरखा काढला आणि त्याखाली बिकिनी घालून ऑडिशन दिले. या हटके आणि आत्मविश्वासपूर्ण पद्धतीमुळे फराह खान राखीच्या कामगिरीच्या आणि आत्मविश्वासाच्या खूप प्रभावित झाल्या.
फराह खानने त्या मुलाखतीत राखी सावंतच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कौतुक करत म्हटले की, 'राखीचे नखरे नाहीत, तिने जे काम दिले ते ती परफेक्ट पद्धतीने पार पाडते.
सध्या राखी सावंत सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या लुकने चर्चेत असते. ती नेहमी चाहत्यांसाठी हटके काही तरी करत असते. ज्यामुळे ती सतत चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहते. सोशल मीडियावर देखील राखीचा मोठा चाहता वर्ग आहे. राखी मराठी बिग बॉसमध्ये देखील दिसली होती.
