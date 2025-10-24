English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
बुरख्याच्या आत बिकिनी, 'मैं हूं ना'साठी 'या' अभिनेत्रीने दिलं होतं हटके ऑडिशन, ओळखलं का?

सोशल मीडियावर नेहमी चर्चेत असणारी राखी सावंतने या चित्रपटात केलंय काम. हटके अंदाजामुळे झाली होती निवड.   

सोनेश्वर पाटील | Updated: Oct 24, 2025, 06:48 PM IST
Bollywood Actress: इंडस्ट्रीमध्ये अशा काही अभिनेत्री आहेत, ज्यांनी सुपरहिट चित्रपटांमध्ये काम केलं आहे. मात्र, त्यांची भूमिका या आजही चर्चेत राहिल्या आहेत. असाच एक चित्रपट जो 2004 मध्ये प्रदर्शित झाला होता. हा चित्रपट शाहरुख खानच्या सुपरहिट चित्रपट 'मैं हूं ना' आहे. 

ज्यामध्ये अभिनेत्री राखी सावंतने महत्वाची भूमिका साकारली होती. राखीच्या या भूमिकेला प्रेक्षकांनी खूप पसंती दिली पण तुम्हाला माहीत आहे का की, राखी सावंतची कास्टिंग चित्रपटाच्या शूटिंग सुरू होण्याच्या दोन दिवसांनंतर झाली होती?

सुरुवातीला दुसऱ्या अभिनेत्रीची कास्टिंग

फराह खानने एका जुन्या मुलाखतीत सांगितले की, 'मैं हूं ना'मध्ये राखी सावंतच्या रोलसाठी आधी दुसऱ्या मुलीला कास्ट केले गेले होते. चित्रपटाची शूटिंगही सुरू झाली होती. मात्र, त्या मुलीच्या आईने काही जास्तच मागण्या केल्यामुळे तिला त्या रोलसाठी वगळले गेले.

फराह खानच्या म्हणण्यानुसार, त्या मुलीला हटवल्यानंतर तिने असिस्टंटला ऑडिशन टेप पाहण्यास सांगितले आणि दुसरी पात्र कास्ट करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी राखी सावंतने ऑडिशनसाठी बुरखा घालून हजर राहण्याचा निर्णय घेतला. फराह खानने सांगितले की, जेव्हा कॅमेरामॅनने सांगितले की, हा रोल हॉट मुलीसाठी आहे तेव्हा राखीने फक्त 'आपण फक्त कॅमेरा रोल करा' असं उत्तर दिलं.

बिकिनीवर बुरखा

फराह खानने पुढे सांगितले की, ऑडिशन दरम्यान जेव्हा कॅमेरा रोल झाला तेव्हा राखी सावंतने बुरखा काढला आणि त्याखाली बिकिनी घालून ऑडिशन दिले. या हटके आणि आत्मविश्वासपूर्ण पद्धतीमुळे फराह खान राखीच्या कामगिरीच्या आणि आत्मविश्वासाच्या खूप प्रभावित झाल्या.

फराह खानने त्या मुलाखतीत राखी सावंतच्या व्यक्तिमत्त्वाचे कौतुक करत म्हटले की, 'राखीचे नखरे नाहीत, तिने जे काम दिले ते ती परफेक्ट पद्धतीने पार पाडते.

राखीबाबत थोडक्यात

सध्या राखी सावंत सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या लुकने चर्चेत असते. ती नेहमी चाहत्यांसाठी हटके काही तरी करत असते. ज्यामुळे ती सतत चाहत्यांमध्ये चर्चेत राहते. सोशल मीडियावर देखील राखीचा मोठा चाहता वर्ग आहे. राखी मराठी बिग बॉसमध्ये देखील दिसली होती. 

FAQ

‘मैं हूं ना’ चित्रपटात राखी सावंतची कास्टिंग कशी झाली आणि ती कधी झाली?

‘मैं हूं ना’ (२००४) चित्रपटात राखी सावंतची कास्टिंग शूटिंग सुरू होण्याच्या दोन दिवसांनंतर झाली. दिग्दर्शक फराह खानने सांगितलं की, सुरुवातीला दुसऱ्या अभिनेत्रीला कास्ट केलं होतं, पण तिच्या आईने जास्त मागण्या केल्याने तिला काढलं गेलं. त्यानंतर राखीने ऑडिशन दिलं आणि तिची निवड झाली.

राखी सावंतने ऑडिशन कसं दिलं आणि ते कसं खास होतं?

राखीने ऑडिशनसाठी बुरखा घालून हजर राहिली. कॅमेरामॅनने रोल हॉट मुलीसाठी असल्याचं सांगितल्यावर तिने ‘आपण फक्त कॅमेरा रोल करा’ असं उत्तर दिलं. कॅमेरा रोल झाल्यावर तिने बुरखा काढला आणि त्याखाली बिकिनी घालून आत्मविश्वासपूर्ण पद्धतीने ऑडिशन दिलं, ज्यामुळे फराह खान प्रभावित झाल्या.

फराह खानने राखी सावंतच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल काय म्हटलं?

फराह खानने राखीच्या कौतुकाने सांगितलं की, ‘राखीचे नखरे नाहीत, तिने जे काम दिलं ते ती परफेक्ट पद्धतीने पार पाडते.’ राखीचा आत्मविश्वास आणि हटके स्टाईल यामुळे तिची निवड झाली आणि तिची भूमिका आजही चर्चेत आहे.

About the Author

Soneshwar Patil

सोनेश्वर भगवान पाटील हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनिअर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 7 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 20 व्या वर्षी त्यांनी TV9 मराठी News चॅनलमधून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी डिजिटल मीडियासह व्हिडिओ प्रोड्यूसर म्हणून अनेक वर्ष काम केलं आहे. यामध्ये मनोरंजन, राजकीय घडामोडी, स्पोर्ट्स, टेक, व्हायरल व्हिडिओ तसेच राशी भविष्यसह चाणक्य नीति अशा या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी काम केलं आहे.

...Read More

